Malostranský zápisník: Bude pilot Svoboda astronautem Fialovým, nebo Babišovým?

* Je to až trapné, jak z neslavně proslulého Stratkomu, odboru strategické komunikace státu plukovníka Otakara Foltýna, lezou jména jeho spolupracovníků jako z chlupaté deky.

Respektive ani nelezou, jen média jedno po druhém odhalují, když Úřad vlády jména lidí, placených z našich daní, dál tají v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Je to zvláštní – ti lidé dělají práci kontroverzní, snad až zavrženíhodnou, ale snad jsou alespoň oni sami přesvědčeni o její správnosti. A přesto se za to stydí! Ale jak ukazují první odhalená jména, mají proč.

Marie Koldinská je nezávislá moderátorka České televize, ale současně je tajně placena i vládou. Ludmila Hamplová je nezávislá novinářka Zdravotnického deníku, ale také je placena i vládou. A do třetice kreativec Ivan Manolov, jinak spoluzakladatel spolku Nelež, který dělal nátlak na zadavatele reklamy, aby neinzerovali na protivládně zaměřených webech. Tak kdopak vyplave další a pomůže složit podivnou mozaiku Foltýnovy úderky?

* Za časů Jany Černochové na ministerstvu obrany jsme si zvykli na ministra, který rychleji mluví (případně po 22. hodině píše na sociální sítě), než myslí. Pokud se ale napřesrok poměry otočí a na ministerstvo obrany se vrátí Babišův muž Lubomír Metnar, bude to velký šok, protože si budeme naopak zvykat na ministra, který možná i myslí, ale nemluví, respektive mluví, ale nikdy nic neřekne.

Snad za to může jeho dávná zkušenost z Pohotovostního pluku VB, že je lepší do ničeho nezabrušovat. Kdo odhalí v nějakém Metnarově projevu konkrétní myšlenku či dokonce názor, vyhrává klíčenku!

* A je to tady: naše bezmezná loajalita k Bruselu a šéfkomisařce Ursule von der Leyenové už nese své ovoce. Český komisař pro rozvojovou spolupráci Jozef Síkela absolvoval svou první zahraniční cestu: v třímilionové Mauritánské islámské republice slíbil 100 milionů eur z našich (tedy hlavně německých) daní, za něž by si Afričané měli vylepšit infrastrukturu a veřejné služby. Tak ještě Mali, Senegal či Burkina Faso – a v západní Africe by to Češi mohli mít docela dobré!

* Tonoucí se stébla chytá. ODS už se pochlubila kdečím: nejlepším premiérem světa, nejlepším státním rozpočtem, nejužším spojenectvím s Ukrajinou a Tchaj-wanem, německými platy či fotbalovým umem svého předsedy.

Dostal se do evropského týmu astronautů a po Vladimíru Remkovi se má stát druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. A stejně jako jeho předchůdce je i Aleš Svoboda špičkovým pilotem vojenské stíhačky.

A teď se v partajní tiskové zprávě chlubí, že armádní pilot Aleš Svoboda úspěšně zvládl první fázi výcviku astronautů a naučil se i šlapat vodu bez rukou! Není jasné, jestli mu raketu zaplatí ODS, či zda vezme do kosmu i Petra Fialu, což by dle průzkumů dost lidí uvítalo. Navíc hrozí, že by Svoboda mohl startovat až za premiérství Andreje Babiše či dokonce Filipa Turka, což by bylo pro ODS dvojnásob potupné.