Žádní evropští vojáci, žádné příměří. Trumpova stopka vojenské pomoci ulehčí Moskvě, říká ruský expert

Zkraje týdne média s odvoláním na zdroje z americké administrativy informovala, že prezident USA Donald Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Jak uvedl tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, pozastavení americké pomoci Kyjevu by mohlo být rozhodnutím, které tamní vládu skutečně dotlačí k mírovému procesu.

Zatím není příliš jasné, o jaké objemy vojenské pomoci Ukrajina přišla.

Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov v rozhovoru pro polský zpravodajský web Onet.pl uvedl, že by Ukrajina neměla dostat pouze 10 procent z celkové již schválené vojenské pomoci. Navíc se na takový scénář měl Kyjev připravovat, proto Trumpova stopka nezabrání ukrajinské armádě pokračovat v bojových operacích.

Bez dodávek jsou Ukrajinci nahraní

„Nedostatek zbraní může ovlivnit situaci na linii bojového kontaktu. Nyní se všechno drží na nejisté rovnováze. Ukrajinským zásobovacím centrům se stále daří doplňovat odcházející personál a udržovat bojeschopné jednotky na přibližně 50 procentech původního složení, což jim stále umožňuje držet pozice. Ale to vše velmi závisí na tom, jestli včas a v jakém množství bude dodána munice nebo náhradní díly,“ popisuje ruský expert, jak vidí realitu ukrajinské strany fronty.

„Pokud náhle začnou problémy s dodávkami klíčových věcí pro systémy protivzdušné obrany, dělostřelecké systémy, raketové systémy a munice pro ně bude nedostatek, začne to ovlivňovat třeba schopnost Ukrajiny odrážet letecké útoky, které ruské letecké síly pravidelně provádějí, nebo poskytovat palebnou podporu v těch oblastech, kde bez dělostřelectva nejsou schopny zadržet postup našich jednotek,“ dodává Leonkov.

Britský deník Financial Times uvádí, že kromě materiální pomoci Ukrajina přestala dostávat i zpravodajské informace od USA. Pokud by se to ukázalo jako pravda - agentura Bloomberg s odkazem na ukrajinského představitele však uvádí, že tok informací zatím nebyl přerušen -, Leonkov se domnívá, že by to mělo pro ukrajinskou armádu vážné následky.

„V takovém případě to bude mít negativní dopad na schopnost Ukrajiny provádět vysoce přesné údery. A provádět útoky bezpilotními letouny hluboko v ruském území. A pokud se to dotkne i systému řízení boje, kterým proudí zpravodajské informace, tak to může způsobit nekoordinovanost bojových operací ukrajinské armády na celé linii bojového kontaktu,“ vysvětluje ruský expert.

Evropané budou pro Rusko intervenční sílou

Velká Británie, Francie a některé další státy jsou odhodlané vyslat po skončení bojů na Ukrajinu své vojáky. Má to být zásadní bezpečnostní garance před dalším ruským napadením.

Podle Leonkova je nejenže nemyslitelné, že by Rusko akceptovalo přítomnost vojáků zemí, které Kyjevu aktivně pomáhaly, na ukrajinském území, naopak je bude vnímat jako interventy.

„Evropské země, které nejvíce touží vyslat mírové jednotky na Ukrajinu, ať už to je Británie, Francie nebo Švédsko, byly zapojeny do tohoto konfliktu jako poskytovatelé vojenské pomoci a jako poskytovatelé instruktorů a dobrovolníků. Jak se nakonec ukázalo, nemalá část z nich byli bývalí vojáci s výborným výcvikem a bojovými zkušenostmi.

Proto za žádných okolností, i když konflikt skončí a i když se bude jednat o vyslání mírových sil, tak v nich nebudou představitelé evropských zemí. Pokud na území Ukrajiny vstoupí evropští vojáci, ať už v modrých nebo třeba duhových přilbách, Rusko je bude vnímat jako vojenskou intervenční sílu. Následně dojde k jejich vytěsnění nebo zničení,“ popisuje ruský vojenský expert.

Jednání souběžně s vojenskými operacemi

Rázně se má Rusko stavět i vůči omezenému příměří na ukrajinském bojišti. Francie a Spojené království navrhují měsíční příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, které by se vztahovalo na útoky ze vzduchu, moře a na energetickou infrastrukturu. Nezahrnovalo by však pozemní boje na frontě. Ruský vojenský expert poukazuje na to, že Spojené státy to tak dříve dělaly.

„Rusko dalo jasně najevo, že nebude akceptovat žádné dočasné dohody, žádné příměří, dočasné zmrazení konfliktu, velikonoční příměří nebo cokoli jiného. Moskva chce odstranit příčiny, které vedly k tomuto konfliktu. Rovněž musí být zohledněny ruské národní zájmy v oblasti bezpečnosti.

Ruský expert Alexej Leonkov. FOTO Profimedia.cz

Pouze za takových okolností je Rusko připraveno diskutovat o konci bojů. Ještě jednou ale podotýkám, k tomu dojde, až budou splněny úkoly speciální vojenské operace. Ministr zahraničí Sergej Lavrov opakovaně sděloval Západu, že vyjednávací proces s Ukrajinou bude probíhat souběžně s vojenskými akcemi v zóně speciální vojenské operace.

Pro to existuje precedens. Vietnamská válka. Američané pět let vyjednávali o konci války se Severním Vietnamem, ale v samotné zemi se bojovalo dál,“ upozorňuje Alexej Leonkov.