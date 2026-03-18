Arogantní Amerika vs. arogantní Evropa. Může NATO vydržet v tomto emočním pnutí?

Jenže hlavní stránky novin či webů zaplňují jiné titulky: „Nehorázná arogance spojenců.“ To jsou slova Trumpova muže, senátora Lindseyho Grahama, na adresu Evropy. Jako by se válka v Íránu měnila v souboj arogancí. Alespoň to tak cítí mocenské špičky v USA i Evropě.
Amerika spolu s Izraelem vedou válku, kterou stále více Evropanů odmítá považovat za „naši válku“. Tak to řekla i šéfka diplomacie EU Kallasová. Podobně mluví i německý lídr Merz, až do nynějška považovaný za pevného spojence Washingtonu v Evropě.
Je to jen slovní přestřelka? Jakési pokračování loňského sporu s Trumpem o Grónsko? Nebo tu narůstá přímá hrozba pro atlantickou vazbu a fungování NATO, jak jsme ho znali?
Raději se mýlit se stranou, než mít pravdu proti ní?
Válka v Íránu eskaluje, což samo o sobě nemusí znamenat ani mínus, ani plus. Zatím je brzy na vyhlašování úspěchu, či neúspěchu, vítězství, či porážky, i když je to pro tolik lidí lákavé.
Ale politické věci se hýbou. V USA odstoupil šéf Národního protiteroristického centra Joseph Kent, muž jmenovaný Trumpem. Odstoupil na protest proti válce v Íránu, s níž nesouhlasí a Írán za přímou hrozbu nepovažoval. Od Trumpa dávají ruce pryč i lidé blízcí hnutí MAGA, jako je komentátor Tucker Carlson.
Sám Trump se drží svého narcismu i svých zvyků. Když říká, že Evropa by měla poskytnout válečné lodě, aby pomohly zprovoznit Íránem blokovaný Hormuzský průliv, má to logiku. Ale říká-li to slovy, že Evropané mají pomoci „radostně“ a že pro něj je důležitá jejich „míra nadšení“, jak na to asi bude Evropa reagovat? Inu, jako na arogantní řeči.
Realita je přitom taková, že Trump má v mnohém pravdu. Amerika skutečně vícekrát Evropě pomohla, aniž by šlo o „její války“. V první a druhé světové, poslední čtyři roky na Ukrajině. Upřímně, kdyby nebylo USA, byla by Evropa s to dodávat Kyjevu zbraně v takovém rozsahu, zpravodajské informace, prostředky komunikace (terminály pro Muskův Starlink fungující už od jara 2022)?
Americký požadavek, aby Evropané pomohli zprůjezdnit Hormuzský průliv, nepůsobí ani nelogicky, ani nemorálně. Problém je spíš v tom, že byl vysloven s arogancí a přiměl Evropu, aby Trumpovi právě teď předložila účet za rok ponižování, diktátu cel či nátlaku na prodej Grónska.
„Toto není válka Evropy,“ řekla šéfka diplomacie EU Kallasová. „Tato válka není záležitostí NATO,“ sdělil kancléř Merz. „Nedovolíme, abychom byli zataženi do širší války,“ vyslovil se britský premiér Starmer. Toto vše se dalo očekávat. Ale stejně tak se dalo očekávat, že v Americe to budou vnímat jako evropskou aroganci.
Můžeme říkat, že právě dnešní trumpovci byli před 23 lety odpůrci Bushovy invaze do Iráku. Že ji považovali za „vývoz demokracie“. Že Trump ve své kampani „pitomé války“ odmítal. Že dnešní britský premiér Starmer byl na jaře 2003 odpůrcem invaze do Iráku, tedy na straně dnešních trumpovců v USA a proti vlastnímu premiérovi Blairovi, jenž Británii do války zapojil.
I kancléř Schröder pronesl v lednu 2003 historickou větu: „Neočekávejte, že Německo schválí rezoluci legitimizující válku.“ Z dnešního pohledu lze říkat, že tím Německu ušetřil blamáž. A že kancléř Merz mluví v poledních třech dnech jako on. Ale Trump a trumpovci to vnímají jinak. Jako aroganci těch, kteří Ameriku podrazili. Skoro by se chtělo říci, že podle dávného komunistického hesla: „Raději se mýlit se stranou než mít pravdu proti ní.“
Toto je ona arogance spojenců, o níž mluvil Trumpův muž Lindsey Graham. Hodně Evropanů se nad tím rozčiluje, ale přitom si sami nepřipouštějí, v čem zase Američané spatřují aroganci Evropy.
Jedni vidí aroganci v tom, že Američané zaútočili na Írán, aniž by to konzultovali se spojenci v NATO, a pak po spojencích tvrdě žádají vojenskou pomoc. Druzí vidí aroganci v tom, že Evropané odmítají pomoci Spojeným státům, přitom Amerika Evropě vícekrát pomáhala.
Mohla by z toho vzniknout spirála, která se bude šroubovat výše. Říkají-li Evropané k Íránu „to není naše válka“, Američané mohou říkat „to není naše válka“ k Ukrajině. S dodatkem: vyřiďte si to s Putinem a zbrojní podporou Ukrajiny sami.
Nepodaří-li se to uhlídat, mohli bychom se ocitnout na cestě k neblahému výsledku. K tomu, co se někdy uvádí příměrem „balení jen po dvou“ či „toto zboží je samostatně neprodejné“. Je to známo z papírových novin a jejich víkendových příloh, na nichž bývá nápis ve stylu „tato příloha je samostatně neprodejná“.
Pro oblast bezpečnosti by to mohlo vypadat takhle. Chceme-li plnohodnotné NATO, musíme ho brát i s americkou arogancí. Odmítneme-li americkou aroganci, nebudeme mít k dispozici plnohodnotné NATO. Bylo by zajímavé vědět, jak by hlasovali voliči, kdyby tu volbu dostali jako otázku v referendu.