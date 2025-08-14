O tom, co je na Aljašce ryze českého, i dalších souvislostech

To vše platí i o zeměpisných názvech, samozřejmě především v arabském světě (“Alžír“, arabsky „al-Džazaír“ – „Ostrovy“) a tam, kam tento svět historicky sahal (“Algarve“ je z arabského „al-Gharb“ – „Západ“, „Alhambra“, původně „al-Kwalat al-Hamra“ – „Rudá pevnost“, kde vzhledem k historickému kontextu jde skutečně o barvu, nikoliv o politiku).
Aktuálně frekventovaná „Aljaška“ však s arabštinou – nepřekvapivě – nijak nesouvisí. Původem jejího názvu je aleutské slovo „alaxsxa“, které znamená „pevnina“ (jako protiklad k ostrovům či krám – pokud je možno to ověřit u rodilých mluvčích aleutštiny, jichž už zbývá pouze kolem tří set) a z něhož ruští průzkumníci a kolonizátoři někdy na konci 18. století vytvořili ruské „Aljaska“. To pak bez valných změn převzaly všechny evropské jazyky (angl., něm., fr., šp. „Alaska“, it. „Alasca“) s výjimkou češtiny a slovenštiny, kde došlo ke změkčení „s“ na „š“, čímž vznikla naše, a v tomto smyslu jenom naše, „Aljaška“. (Koncem19. století si to „-š-“ ještě z češtiny/slovenštiny vypůjčil poněkud blouznivý národní buditel srbochorvatštiny Martin Davorin Krmpotić a psal „Alaška“, ale v živém jazyce se to neujalo a dnes by takový pravopis byl doslova směšný.)
O důvodech takové změny není nic známo (byť spekulovat se dá jistě o lecčems), je však zřejmé, že k převzetí slova a jeho pozměnění došlo již někdy v první polovině 19. století: nejstarší doklad, jejž se mi podařilo dohledat, zní „(kapitán Cook) plavil se k severu, proskoumav (sic!) úžinu Cookovu a poloostrov Aljašku“ a nachází se v tiskovině s názvem „Obzor“ a podtitulem „Listy pro národopis, dějepis, veřejný život, literaturu a umění, zvláště nynějška a vlasti“ vydané r. 1855. K čemuž ještě dodám, že varianty s neoháčkovaným „s“ se mi – kromě zřejmých překlepů datovaných hluboko do 20. století – nepodařilo dohledat vůbec, velmi pravděpodobně tedy vzniklo „š“ v „Aljašce“ již při prvopočátečním přejímání (a dodávám, že v ruštině to vždy byla „Aljaska“, byť výraz „Aljaška“ v tomto jazyce existuje – leč nese jiný význam: je to ženské křestní jméno, zdrobněná varianta jmen jako „Aljona“, „Aľbina“, „Alina“, „Alevtina“ aj.).
Vzhledem k nadcházejícímu setkání prezidentů USA a Ruska se v těchto dnech často připomíná historie Aljašky, jež se ovšem téměř pravidelně omezuje na konstatování obecně známého faktu, že carské Rusko prodalo r. 1867 Aljašku Spojeným státům. To je přitom ale opravdu to nejfádnější, co se o dějinách Aljašky dá říci či napsat.
Po předchozím proniknutí na Dálný východ začali Rusové Aljašku kolonizovat již koncem 18. století, zakládali zde osady lovců kožešin a posílali sem misionáře obracet Eskymáky na pravoslaví; od r. 1799 až do prodeje pak byla Aljaška součástí ruského koloniálního panství pod názvem „Ruská Amerika“ (jež ale zahrnovala i osady až v Kalifornii, např. Fort Ross, jenž byl pod ruskou koloniální správou v letech 1812-41, či Fort Elizabeth a několik dalších opěrných bodů na Havaji).
Do dějin Aljašky dramaticky vstoupila Krymská válka (1853-56), která byla sice geograficky velmi vzdálená, leč vyčerpala Ruské impérium natolik, že nemělo síly na udržování a zejména obranu vzdálených (a v tehdejší době navíc málo výnosných) kolonií. Rozhodlo se proto Aljašku nabídnout Spojeným státům, a to již v r. 1859. Motivací pro takový krok byl jednak přímý finanční efekt a jednak obava, že ruské slabosti po právě prohrané válce (neboť Krymská válka je jedním z nemála protipříkladů ke tvrzení jistého současného politika, že Rusko své války vždy vyhrává…) využije Velká Británie se silnou základnou v bezprostředně sousedící Kanadě, Aljašku obsadí a Rusku nezbude ani území, ani peníze za jeho prodej. V USA se ovšem v té době již schylovalo k válce Severu proti Jihu (1861-65), takže rozhovory o koupi byly r. 1860 přerušeny a pokračovaly až v r. 1867.
Fakt, že jednání rychle dospělo do úspěšného konce, mimochodem ukazuje rozdíl mezi Ruskem, které ani jedenáct let po válce vedené na okrajovém území ještě nebylo schopno zkonsolidovat svou ekonomiku, a USA, které si již dva roky po občanském konfliktu zpustošivším centrální oblasti státu mohly takový krok dovolit …