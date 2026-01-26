Spor o alky odstartoval prezidentskou kampaň. Odmítnutí prodeje přitom ohrožuje naši bezpečnost

Petr Pavel o jejich prodeji hovořil při své nedávné návštěvě Ukrajiny. Představitelé vládní koalice posléze Pavla obvinili, že coby prezident nemá právo nabízet někde zbraně. Prezident však použil formulaci, že by ČR zmíněné stroje „mohla nabídnout“. A dle jeho vyjádření též jednání o předání (darování nebo prodeji) českých lehkých bitevníků probíhají už řadu let.
Strhla se docela mela. Ministr obrany Jaromír Zůna tvrdil, že armáda považuje i čtyři kusy zmíněného typu z celkových 24 za nepostradatelné pro obranyschopnost, na což pak odkazovali i premiér Babiš a jiní vládní činitelé. Generál Karel Řehka, stále náčelník generálního štábu, však veřejně tvrdil pravý opak. Současně ale zdůraznil, že dodání vojenské techniky na Ukrajinu je výsostně politické rozhodnutí. A prezident Pavel, jenž si prodej L-159 Ukrajině evidentně přeje, posléze označil vládní postoj za sobecký.
Pavlův přístup v zásadě přivítali též reprezentanti současné opozice, leč ne všichni. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová podpořila ministra Zůnu, jelikož podle ní byl postoj armády i v loňském roce zamítavý.
„Jednou provždy – žádná L-159 není a nebude,“ zasmečoval ještě Andrej Babiš na tiskové konferenci v rámci sněmu ANO. Náčelníkovi generálního štábu Řehkovi vzkázal, že by měl znát své místo a mlčet. Měl by se prý „zařadit“, „vědět, kam patří“ a nedělat z ministra obrany Zůny „hlupáka“, prohlásil též premiér.
Kauza L-159 tím ale asi nekončí, rozhodně ne v domácím politickém prostoru, bohužel, ne moc vzdušném, spíše hodně přízemním. A tak jako tak se v ní odráží řada podstatných skutečností.
Celá záležitost je pochopitelně složitá, jednak z hlediska (ne)dohledatelnosti určitých dokumentů, které by svědčily o konkrétním postoji dané instituce, avšak hlavně z vojenské a technické optiky. Vždyť kolik lidí je v této zemi skutečně schopno posoudit bojové i jiné parametry letadel L-159?
Přesto je možné, ba nutné učinit alespoň rámcový souhrn a naznačit hlavní směry možné diskuse. Letoun L-159 je koncipován coby lehký bitevník a cvičný stroj. Firma Aero jich vyrobila 72 kusů, nicméně, jak se ukázalo, pro potřeby české armády šlo o hodně nadsazenou objednávku (z 90. let), jež měla za cíl pomoci firmě v těžkých časech ekonomické transformace faktickou dotací ze státního rozpočtu. České letectvo nakonec do aktivní služby převzalo jen 24 nebo 25 kusů, z toho část v dvoumístné cvičné verzi.
|
Prezident před armádním tuzexem: Alky, alky, nechcete někdo alky? Po pěti!
Představitelé českých vlád se pak po dlouhá léta marně snažili zbylých skoro padesát uskladněných strojů někde prodat. Na západních trzích totiž ono „prokleté“ letadlo čelilo velmi ostré konkurenci. Na trzích v rozvojových zemích se mu mohla snadno stát kamenem úrazu jeho přednost – vybavení řadou dílů původem z USA, což ale potenciálně vyžadovalo i souhlas americké strany s exportem do oblastí z hlediska zájmů Washingtonu problematických.
Nakonec se podařilo prodat okolo dvaceti kusů americké firmě Draken International, jež cvičí bojové piloty a L-159 u ní hrají roli nepřátelských letounů. A dvanáct strojů do Iráku. Kde si je pochvalují, leč irácká armáda je používá v boji s islamistickými skupinami, které rozhodně nemají vzdušnou převahu. Na rozdíl od ruské armády na ukrajinské frontě.
O možnosti předání (prodeje) L-159 Ukrajině se na různých úrovních periodicky diskutuje od začátku ruské invaze. Nicméně pokud by tam Alcy měly sloužit v úloze lehkého bitevníku, tedy palebně podporovat pozemní jednotky na frontě, nedopadlo by to s nimi asi dobře, poněvadž samy nemají schopnost zajistit si vzdušnou převahu.
Postoj Babišovy vlády se jeví jako krátkozraký a nestrategický. Jednak z vojenské perspektivy, především je ale krátkozraký z ekonomického či ekonomicko-strategického hlediska.
Konflikt na Ukrajině však čím dál tím víc získává charakter dronové války. A právě proto má ukrajinská strana o Alcy zájem. Hodily by se jí v jiné roli – v úloze lovců dronů, zejména těch, jimiž Rusko ustavičně bombarduje ukrajinská města a ničí infrastrukturu. Mají k tomu řadu příhodných parametrů včetně vybavenosti radarem, což umožňuje nasazení v noci, kdy Rusko nad Ukrajinu hejna dronů vypouští.
Postoj Babišovy vlády se každopádně jeví jako krátkozraký a nestrategický. Jednak z vojenské perspektivy, poněvadž je jistě lepší, když letadla české produkce v ukrajinských barvách bojují s ruskou armádou daleko od našich hranic, než když si je „syslíme“ doma v hangáru a čekáme, zda případně Rusové nedorazí až sem.
Především je ale krátkozraký z ekonomického či ekonomicko-strategického hlediska. Firma Aero oznámila, že nové kusy typu L-159 už vyrobit nedovede. Aktuálně se však snaží uspět na světových trzích s typem L-39 Skyfox, velmi modernizovanou verzí úspěšného cvičného L-39 Albatros.
Kromě několika strojů pro pardubické Centrum leteckého výcviku zatím zrealizovalo zakázku na 12 kusů pro Maďarsko (aktuálně firmu Aero vlastní maďarský kapitál) a rovněž 12 kusů pro Vietnam. V jednání je dodávka pro Slovensko. A docela nedávno pak firma dokončila se Skyfoxem předváděcí turné po Africe a Blízkém východu. Aktuálně se na výrobním procesu údajně podílí zhruba 600 subdodavatelů, přičemž 400 z nich pochází z České republiky.
|
Motoristé si šprajc Petra Pavla nechtějí nechat líbit. A sporem o letadla to teprve začíná
Loni v listopadu představilo Aero na veletrhu v Dubaji bitevní verzi Skyfoxu, jež by se Ukrajině mohla hodit namísto L-159. A Ukrajině ji i veřejně nabídla. Nicméně výroba nových strojů by trvala dlouho. Nabízí se tak ale celou věc spojit. Ukrajina si objedná Skyfoxy a v rámci širšího komerčního balíčku si bude moci koupit i čtyři Alcy, které české vojenské letectvo akutně opravdu nepotřebuje. A pokud se Alcy skutečně osvědčí, výrobce tím získá vynikající reklamu – právě i pro prodej Skyfoxů. Z čehož pak může těžit rovněž česká armáda. Mohla by například za pár let získat se slevou bitevní verzi Skyfoxů, vylepšených na základě zkušeností z ukrajinského válčiště.
Proč o tento potenciálně skvělý byznys česká vláda nestojí? Proč má přednost politická úlitba SPD a dobrým vztahům v koalici? A proč o něj nestála ani Fialova vláda? Ne, skutečná obhajoba českých národních zájmů vypadá určitě jinak.