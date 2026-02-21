Abstinentem v Čechách. Právo nepít má každý, nemusí vysvětlovat své důvody

Kolega byl ještě relativně taktní, bylo totiž jasné, že v mém věku už těhotenství nepřipadá v úvahu. Byly to ovšem právě tyto dva důvody, neboli řízení auta a požehnaný stav, které v této zemi ve společnosti platívaly jako vlastně jediná přijatelná omluva pro odmítnutí alkoholu (navíc s tím řízením to mnohdy nebylo – a stále zjevně není – tak žhavé).
Pravda, ještě se také vyskytovali velmi nemocní lidé, třeba se žlučníkem, užívající různé léky, o nichž se to obecně vědělo a kteří byli z pití alkoholu „omluveni“. Jinak se ale alkohol přece musí pít! Kdo by ho nechtěl pít a ukázat, kolik toho vydrží?
Jenže představte si, že vždy existovali a budou existovat lidé, kteří právě tohle nechtějí. A co si má počít člověk, jenž není ani řidič, ani těhotná žena, ani pacient pod antibiotiky, ani se žlučníkem, některým společenským událostem se nemůže vyhnout, ale alkohol nechce pít vůbec, anebo si prostě jen nechce nechat ustavičně dolévat sklenici? Proč nechce? A co je komu do toho? Třeba mu alkohol nechutná, jako někomu nechutná vepřo-knedlo-zelo a dává přednost italským těstovinám. Anebo ho prostě nebaví pít alkohol „na povel“. Nikdo není povinen podstupovat ponižující vysvětlování svých důvodů…
Opít se = jediná svoboda?
Jenže takhle to obvykle „za našich časů“ chodilo a lidé, kteří nechtěli pít, se museli smířit s rolí podivína či blázna, který nedrží partu, jejíž ostatní členové se u stolu hrdinně opíjejí. Anebo rezignovat a nedobrovolně nakročit na cestu vedoucí případně až k závislosti. Pamatuji se, že jsem to řešívala tajným doléváním vína vodou (samozřejmě vína bílého, u červeného bych se prozradila), aby to vypadalo, že moje sklenka je plná – a já tak obalamutila pozorné a vždy pohotové „dolévače“.
Občas přemýšlím, kde jsou kořeny tohoto jevu, který byl pro naši zemi vždy typický, totiž výjimečně tolerantního vztahu k pití alkoholu kdykoli a kdekoli. Přitom konkrétně vinná réva se pěstuje i v jiných, jmenovitě jižních zemích, které mají v tomto odvětví leckdy bohatší tradici než my, a přitom se ve vztahu ke konzumaci alkoholu od nás liší.
Souvisí to snad s komunismem, kdy svoboda opít se, kdy chci a jak chci, byla jednou z mála svobod, či snad způsobů vzdoru, které lidem zůstaly? Anebo sahají kořeny ještě hlouběji do minulosti? To je spíš téma pro sociology.
Naštěstí to vypadá, že i v tomto ohledu se časy pomalu a alespoň do určité míry mění. V poslední době se, i v souvislosti s právě probíhajícím „suchým únorem“, objevují zprávy o výzkumech, které potvrzují, že spotřeba alkoholu v Česku klesá, že nastupující mladá generace ho konzumuje podstatně méně než generace předchozí a že dnešní mladí lidé nepovažují za bizarnost, když se debatuje nikoli u alkoholu, ale třeba u čaje. A vůbec, mají dnes úplně jiné zájmy a jiné zdroje zábavy. Možná se v nich skrývají zase jiná, nová nebezpečenství a nové závislosti. Ale to už bude zase jiný příběh.