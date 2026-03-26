Přibrzdí někdy Česko v chlastání? Určitě, módnějším drogám už propadáme

Na začátku je nutno poznamenat, že jako politik skončil Pavel Bém s velkou ostudou a dodnes nad jeho návratem do veřejného života leckomu stoupá tlak. Nicméně ani v momentě, kdy stál politicky na vrcholu, nepřestal udržovat kontakt se svým oborem, kterým je adiktologie. Kompetence našeho protidrogového koordinátora je tedy nezpochybnitelná. Jiná je otázka, co zmůže takový koordinátor, vždy musí za ministry chodit s prosíkem a jen to, že se domůže jejich pozornosti, bývá úspěch.
Při odvykání můžete vidět bílé myši. Odbornice vysvětluje, jak se pozná závislost na alkoholu
Co se týče konzumace alkoholu, je naše krásná vlast dlouhodobě na nejvyšších příčkách ve spotřebě. Ano, někdo může namítnout, že situaci zkresluje spotřeba příchozích turistů, kteří u nás mocně konzumují, neboť jim náš turistický „průmysl“ jen zřídka nabídne něco hodnotnějšího.
Možná bychom se mohli z vysoké spotřeby alkoholu tímto způsobem i vylhat, nicméně nelze opominout, že rizikově v Česku pije přes milion lidí, některé odhady mluví dokonce o milionu a půl. Závislých by mělo být nejméně 600 tisíc, horní hranice odhadu je 900 tisíc.
Promítá se to samozřejmě též do zdravotních výdajů, to již nejsou odhady. Všeobecná zdravotní pojišťovna vydá ročně na léčbu závislosti na alkoholu přes miliardu korun. A tendence je žel stoupající. Se situací by tedy každá rozumná vláda měla něco dělat.
„Tekutý chleba“ Čechů
Co navrhuje Pavel Bém? Především zavedení spotřební daně na veškerý alkohol, tedy i na pivo a tiché víno, dále tuto daň odstupňovat podle obsahu alkoholu. Čím vyšší obsah alkoholu, tím vyšší daň. Výši této daně bychom podle něj měli alespoň srovnat s Polskem. Zde si i příznivci tohoto opatření musejí uvědomit, že od jisté výše daně se konzumenti přeorientují na pašované zboží či domácí pálení, jež má u nás velkou tradici.
Dále bychom podle Pavla Béma měli zvažovat též ztížení přístupu k této droze. Již po metanolové aféře v roce 2012 se mluvilo o tom, že alkohol by neměl být k mání na každém rohu a politici slibovali, že z pokladen supermarketů zmizí „panáky“ v plastových vaničkách za pár korun. Nezmizely. Také se mluvilo o omezení inzerce, někteří dokonce nesměle špitali cosi o zákazu reklamy na alkohol. Což o to, reklama na „chlast“ by mohla být omezena podobně, jako je omezena reklama na tabákové výrobky, ale museli by to chtít politici.
Až milion Čechů pije rizikově. Skleničku pravidelně si člověk dopřávat může, nesmí ale začít „bažit“
Jenže od metanolové aféry jsme se nijak zvlášť správným směrem nepohnuli. Osvobození tichého vína od spotřební daně je zlatým teletem tuzemských politiků napříč stranami. Shodnou se na něm i ti, kteří si ve sněmovně vzájemně pravidelně sprostě nadávají. Současný premiér Andrej Babiš v prosinci 2016 přesunul čepované pivo z vyšší kategorie DPH do nižší, tedy ze sazby 21 procent do desetiprocentní. To byl jeden z nejhloupějších kroků v jeho politické kariéře. Pivo zlevnil pranepatrně a státní kasu připravil o 160 milionů, ale daleko horší je symbolický význam. Andrej Babiš se tvářil, jako by zlevnění piva byl nějaký společensky pozitivní krok. Je to přitakání „lidové moudrosti“, že pivo je náš tekutý chleba.
Zdraví populace? Ale jděte!
Předchozí politický vývoj napovídá celkem jednoznačně, že Bémovy návrhy narazí na tradiční odpor. Samozřejmě budou tu tací, kteří se budou prát o právo každého závislého na to, aby se mohl upít tak rychle, jak mu jeho schopnosti a peněženka dovolí. A debata na téma, že by se alkohol nesměl prodávat ani na čerpacích stanicích, třeba po desáté hodině, bude mít stereotypní průběh. Každý, kdo se za návrh postaví, bude nepřítelem svobody a škůdcem podnikání. Takové „hlouposti“, jako je zdravotní stav populace či škody způsobené alkoholovými závislostmi, přeci tuzemský politik neřeší.
S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem by koordinátor Bém společnou řeč určitě našel, ale o postoji hnutí ANO rozhoduje někdo jiný. Co se týče Motoristů, kteří se hlásí k volnotržním principům à la Václav Klaus, u nich už by to bylo horší. A co na to SPD, si jeden vůbec netroufne odhadnout. Zde by možná stálo za to vypátrat, kolik závislých patří k příznivcům pana Okamury.
Ženy v Česku více propadají rizikovému pití alkoholu. Ve frekvenci dohánějí muže, každá pátá těhotná pije pravidelně
Ale nemusíme propadat skepsi, dnešní mladí neholdují alkoholu zdaleka tak intenzivně jako staří a proto lze čekat, že po několika dekádách problém nebude tak závažný. A že odepíšeme pár generací pijanů? To přeci nikomu nevadí, podobně jako si dnes politici nedělají hlavu z toho, jakým závislostem propadají ročníky, kterým připadá intoxikace alkoholem jako beznadějně zastaralá.