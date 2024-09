Ochlasty už i vyvážíme. Alkoholiky léčit nechceme, raději předstíráme, že problém neexistuje

Ačkoli je alkoholismus nemoc, ke které se každý může „dopracovat“ vytrvalým pitím, intoxikace je tolerovaná a neproblematizovaná. Když někoho vidíme, jak je opilý, tak pokud to není bezdomovec, většinou řekneme, že je veselý. Běžně chodíme my muži „na jedno“, ženy často „na bubliny“, a zakrýváme tím sami před sebou nepříjemnou skutečnost, že si takto škodíme. Přitom pokud se někdo bude cpát například bůčkem (zdravíme exprezidenta Zemana), najde se dostatek bližních, kteří jej rádi a nahlas upozorní, jak je to nezdravé a jaká je to špatnost.

Zdrženlivost už je „out“

V minulosti se politická elita stavěla k alkoholu „osvětářsky“, označovala jej za metlu lidstva a snažila se spojovat alkohol s chudobou a nemocemi, varovala před ním a propagovala zdrženlivost. Jenže dnes je tahle koncepce zastaralá.