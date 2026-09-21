Jenže za ony „optimisty“ můžeme považovat jen ty, kteří spatřují úspěch už v tom, že AfD se nechopí moci. Je to poněkud úchylný pohled, ale vystihuje skutečný problém. Před lety bylo pro ně úspěchem, když se AfD nedostala do parlamentů. Potom bylo úspěchem, když se tam dostala, ale volby nevyhrála. A dnes to, když volby sice vyhraje, ale pak nesestaví vládu.
Musí-li vítěz při sestavení vlády přistupovat na levicové požadavky partnerů z SPD, už tak vytočený volič se vytočí ještě víc a ještě víc podpoří AfD.
Ano, „optimisté“ mohou jásat, že AfD nezopakuje nedávný úspěch ze Saska-Anhaltska, kde má po vítězství k vládě nakročeno. Ale zásadnější je toto. V Meklenbursku-Předním Pomořansku se tradiční CDU, jeden z pilířů Spolkové republiky a její demokracie, do zemského sněmu vůbec nedostala.