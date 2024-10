Americká gotika, verze 2024. A symbol volebního systému prezidenta USA

Starší z dvojice na obraze, muž v saku a džínách s laclem, má na nose lenonky (John Lennon se narodí až o deset let později) a v pravačce svírá vidle s třemi hroty. Žena vedle něj je o poznání mladší, podle malíře je to farmářova dcera. Má na sobě tmavou zástěru se vzorem a černou blůzu s bílým límečkem, na krku stužku s kamejí. Oba se tváří přísně, až puritánsky, ona víc.

Obrazy jen zřídka nejsou symbolem. Čeho tenhle? Vidláctví, plácne našinec. Obilného pásu amerického Středozápadu. Nebo taky volebního systému amerického prezidenta. Těm dvěma byl šitý na míru, počínaje jeho datem, napadá mě.

Podle federálního zákona z roku 1845 (Iowa se stane 29. americkým státem až o rok později) se americký prezident volí vždy v úterý následujícím po prvním listopadovém pondělí. Zákonodárci tehdy převážně zemědělské federace rozrůstajících se severoamerických států o něm rozhodli po důkladné úvaze.

Listopad proto, že farmář má tou dobou trochu klidu, zatímco celé jaro seje, v létě a v časném podzimu sklízí, v prosinci na pláních udeří kruté mrazy trvající až do setí. A úterý? V neděli jde celá rodina do kostela, ve středu je trh, před koncem týdne bývá dost práce, takže když budou volby v úterý, má každý registrovaný volič čas dojet do města, kde se volí.

Volba je nepřímá, skrze volitele, systém je starý jak Spojené státy samy. Mají to na svědomí otcové zakladatelé hledající kompromis mezi volbou Kongresem a všelidovým hlasováním, tak, aby do výsledku mohly promluvit i méně obydlené státy, přičemž každý stát má jiný počet volitelů (Iowa jich má 6 z 538, což není závratné číslo, ale i jeden hlas může rozhodnout.)

Paradoxem systému je, že prezidentem se už čtyřikrát stal člověk, který získal celkově méně hlasů než poražený, naposledy to byl Donald Trump v roce 2016.

Žádný jiný bod americké ústavy nebyl tak často terčem pokusu o reformu: bylo těch pokusů víc než 700. Žádný z nich ovšem nedokázal získat potřebné dvě třetiny hlasů kongresmanů a tři čtvrtiny hlasů senátorů a nejspíš ani nikdy nedostane.

Ale zpátky k obrazu. Nevím, co se těm dvěma honí hlavou při jejich rozhodování. Vývoj cen pšenice, taky benzínu, inflace, vlna Latinos přelévající se přes mexickou hranici, právo na potrat? To všechno spíš než angažovanost nejmocnějšího státu světa v řešení jeho krizí, o kterou jde všem ostatním Pozemšťanům. Ti dva totiž volí nejmocnějšího člověka světa.

Schválně, vyjeďte si ten obraz na webu a podívejte se na něj. Z jejich očí je patrné, že je něco tíží. Že by osud světa? Spíš ta cena pšenice.