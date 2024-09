Američané hledají změnu, jen nevědí jakou. Rozhodne drobnost, které nyní nemusíme přikládat pozornost

Co se dá říct už teď? Harrisová v první a nejspíš jediné prezidentské debatě dokázala, že je svéprávná. Že dokáže reagovat a přišpendlit soupeře k zemi. A že se na ni lépe kouká, to není v USA nikdy od věci.

Stejně tak je jasná její taktika – zaměřuje se na střední třídu, které slíbila slevy z daní. A současně „nastavuje“ svou indicko-afroamerickou tvář, aby přitáhla ve větší míře k volbám menšiny, bez nichž nemůže zvítězit ve státech, kde se bude rozhodovat.

Jinými slovy se prezentuje jako generická demokratka, tedy absolutně průměrná demokratka, která se snaží říkat to, co voliči chtějí slyšet o podpoře potratů, rozhazování peněz pro střední třídu i chudé a zajištění bytů a zdravotní péče skoro pro všechny.

A přitom dělá, že vlastně nebyla v Bidenově administrativě, přeloženo – obrovská inflace a zdražování cen potravin a benzinu nejsou moje vina. Naopak já to vše napravím. Ale uvěří jí to někdo? Vždyť změnila názor i na frakování, tedy těžení plynu z mořského šelfu.

Amerika ho opravdu potřebuje, tak najednou říká ano. Stejně jako mírní své postoje k zákazu zbraní. Plno nerozhodnutých voličů si totiž rádo zastřílí na střelnicích. Současně se mainstreamová Harrisová snaží všechny přesvědčit, že přináší změnu, ač to zní směšně. Přes 70 % Američanů totiž v průzkumech jasně říká, že změnu chce, i když neví jakou.

Hra na emoce

Jisté je tedy jediné, demokraté přece jen mají kandidátku, která může v listopadových volbách porazit Trumpa. Zvláště pokud ho bude stále dokola vyprovokovávat k výrokům, jako když v prezidentské debatě řekl, že imigranti žerou Američanům v Ohiu jejich domácí mazlíčky. Bude hrát na emoce, na notu zvanou Antitrump.

Nerozhodní voliči si pak mohou vzpomenout na odvrácenou stranu Trumpa, který si pořád něco vymýšlí, je to tak trochu chaot a vlastně pořád myslí jen na sebe. Tudíž ho nejvíc vytočí, když někdo zpochybňuje jeho velikost. To všechno lidi okolo něj vědí, proto ho tlačí, aby útočil na Harrisovou v oblasti ekonomiky. Tam je její nejslabší stránka a vychází to i ze všech průzkumů, kde ji Trump válcuje ve schopnosti ekonomicky spravovat zemi.

Lidé totiž vidí, jak moc všechno v zemi zdražilo, a mnozí musí mít několik prací, aby dokázali poplatit všechny účty. Proto Trump na mítincích tak rád opakuje slova drahota a inflace. Fungují univerzálně v celém světě a ony jsou tou branou, díky které má šanci vyhrát letos v prezidentských volbách. Kdyby se ekonomice dařilo, většina by po něm ani nevzdechla. Klidně by znovu zvolili i nesvéprávného Joea Bidena s heslem, proč přepřahat, když se daří.

Logicky by tedy měl vyhrát Trump, ekonomice se moc nedaří a i kulturní války o imigranty, školství či různé menšiny pro něj nedopadají úplně špatně. Každý jiný republikán by s podobnými kartami zvítězil o parník.

Jenže do voleb jde všem známý Donald, na kterého má 90 procent Američanů jasný názor. Buď ho milují, nebo nesnášejí. Nakonec tak může rozhodnout to, zda se demokratům podaří k volbám dotáhnout dost svých registrovaných voličů, nebo to, zda bude blbé počasí. Nebo podpora zpěvačky Taylor Swiftové pro Harrisovou či neochota Harrisové dávat rozhovory.