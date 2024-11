Málo platné: Trump rozhoduje o našem bohatství víc než Zeman nebo Pavel

Chlívek

Chlívek obvykle nefušuje do řemesla lidem, kteří nějakou zemi znají jako své boty a mentálně často bydlí spíš „tam“ než „tady“. Nepíše ani o zemích, kam jezdí často a kde má kamarády i příbuzné, a už vůbec ne o zemích, v nichž byl jen jednou v životě a které jsou navíc tak velké, že Česko by se do většiny z jejich států vešlo samo několikrát. Ale přesto se Americe nelze vyhnout - my všichni jsme totiž Amerika.