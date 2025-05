Sto dnů Trumpa 2.0. Než nastane zlatá éra, Američané se uskromní

Vyhazovy federálních zaměstnanců a jejich zpětné nabírání, chaotická celní politika, vyhlašování a odkládání extrémních dovozních tarifů znejistěla voliče, zahraniční obchodní partnery, ale i domácí výrobce, kteří jsou závislí na dovozu součástek, stavebnin a nerostných surovin. Kvůli nestabilní struktuře celní politiky odkládají investice a počet volných pracovních pozic až na několik specifických odvětví stagnuje. Spotřebitelé s neklidem sledují pokračující vzestup maloobchodních cen a omezují svou spotřebu.

Opoziční demokraté po zdrcující porážce v prezidentských i kongresových volbách v loňském listopadu již tak vidí pomyslné světlo na konci tunelu a doufají, že se zklamaní voliči za rok přikloní na jejich stranu. Chuck Schumer, šéf demokratické menšiny Senátu, označil Trumpovy první dny za nejhorší ze všech administrativ, které zažil a uvedl, že americké soudy se „pevně“ staví proti prezidentovým bezprecedentním krokům. Nancy Pelosiová, bývalá dlouholetá předsedkyně Sněmovny reprezentantů, také důrazně kritizuje Trumpa, a to především za jeho exekutivní příkazy, a mluví o jeho politice jako nebezpečné pro americkou demokracii.

Kritika z republikánských řad

Opatrná kritika prezidentovy politiky však už zaznívá nejen od opozičních demokratů, ale také od republikánů. A to přesto, že těm z nich, které čeká příští rok kampaň za znovuzvolení, hrozí Trump a jeho nejbližší spojenci, že proti nim postaví svého kandidáta v primárkách a ukončí tak jejich politickou kariéru.

Senátorka za Aljašku Lisa Murkowská je mezi republikány zřejmě nejhlasitější kritičkou. Ta dokonce na jaře 2024 mluvila o svých obavách z toho, že Republikánská strana se stále více stává stranou Donalda Trumpa a zvažuje svůj odchod. Nyní se postavila proti celní politice prezidenta a vyjádřila pochopení pro pocit „zrady“, který pociťují Kanaďané v reakci na Trumpovy hrozby zavedení cel.

Zároveň se během setkání s voliči v aljašském Anchorage vyjádřila k tomu, proč se další republikánští kolegové nestaví otevřeně proti Trumpově politice. Mluvila zde o možném pronásledování ze strany Bílého domu a o tom, že strach z odvetných opatření není smyšlený. Murkowská se prý často cítí pod tlakem, když má v Kongresu o něčem hlasovat.

Zatímco aljašská senátorka je k Trumpovi a hnutí MAGA kritická dlouhodobě, také jeden z dalších vlivných republikánských senátorů Ted Cruz z Texasu má na prvních sto dnů Donalda Trumpa ve funkci prezidenta přinejmenším smíšené názory. Na jedné straně sice ocenil některé Trumpovy kroky, a to zejména v oblasti ekonomiky a národní bezpečnosti. Na druhé straně však vyjádřil obavy ohledně Trumpova stylu vedení a jeho schopnosti zemi sjednotit. Cruz například uvedl, že Trumpovy první dny byly sice ohromující, zároveň však zdůraznil, že je důležité, aby Trump pracoval na sjednocení země a překonání politických rozdílů.

Ještě tvrději promluvil na adresu prezidenta další republikán z konzervativní Iowy Chuck Grassley. Zcela jasně odkázal do Bílého domu, že pokud Trumpova cla zaberou, bude to jeho zásluha, ale pokud to americké ekonomice ublíží, také za to ponese prezident plnou odpovědnost. Podle Grassleyho prezident příliš využívá svých pravomocí, o které by se měl v otázkách tarifů více radit s Kongresem.

Za vše může předchozí vláda

Ve víkendovém interview pro nejdéle vysílaný publicistický pořad v Americe Meet the Press vystupoval sám prezident, aby svých sto dnů v úřadě zhodnotil. Během celého setkání působil velmi sebevědomě a odmítal jakoukoliv kritiku, kterou naznačovala moderátorka MSNBC Kristen Welkerová. Již po několika minutách si postěžoval, že na něj není moderátorka „příliš hodná“. Její umírněné útoky odrážel výhybkou skrze čísla o úspěších své administrativy. Pochlubil se smyšlenými cenami benzínu 1,98 dolaru za galon místo aktuálně nejnižších 2,53 dolaru a zdůraznil také snižující se hypoteční úroky. V tom se prezident nepletl, ač snížení není významné – z 6,9 na přibližně 6,5 procenta.

Diváci se také dozvěděli, že pokud je něco v ekonomice špatně, je to vina předchozí vlády. Trump však připustil, že cla můžou zvýšit ceny zboží v amerických obchodech, přičemž uváděl bizarní příklady toho, že pokud budou věci dražší, tak by Američané dětem neměli kupovat k Vánocům třicet panenek, ale jen tři a že nikdo nepotřebuje mít ve škole dvě stě padesát tužek, stačí jich pět. A ano, krátkodobě se může Američanům dařit hůř, ale stačí prý vyčkat a jejich zemi čeká zlatá éra.

Pokud však k tomuto obratu nedojde před listopadem 2026, Trumpovi republikáni v Kongresu pohoří a ztratí většinu v obou komorách. Prezident tak bude mít další dva roky ztíženou pozici bez možnosti prosadit takové zákony, které nelze vydávat formou jeho oblíbených exekutivních příkazů…