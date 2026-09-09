Nikoliv, tohle je laciné a zřejmě mylné vysvětlení, byť v tisku se objevily už Trumpovy psychiatrické „diagnózy“ od lékařů, Trumpových příbuzných i nepřátel. Ano, inspirace fašismem či nacismem tu do určité míry je. Ale nepochází od Trumpa, je obsažena ve filmech, kterými se inspiruje.
Hvězdná pěchota je satirou na fašismus a militarismus, Hvězdné války jsou mimochodem varováním před lákadlem zneužití moci, jehož symbolem je hlavní záporák Darth Vader. Trumpovi se ale na těchhle filmech líbí právě to, co kritizují, totiž kult moci a síly.
Není to nic překvapivého. Trump totiž prostřednictvím podobných návrhů vytvořených umělou inteligencí představuje na svých sociálních sítích svůj vysněný svět, kde vládne síla včetně té vojenské a kde je celá země postavena „do latě“. Kde je Amerika pod jeho vedením mocná či spíše všemocná a on také.
Generál Trump
Ostatně, proto téměř současně s návrhem pseudonacistických uniforem publikoval i obrázky, kde je zápasníkem v ringu a kde Spojené státy pokrývají celý severoamerický kontinent i část Střední Ameriky, včetně Kuby a Kanady. A také obrázek Měsíce, kde je nápis „Měsíc je náš“, myšleno Spojených států. Sám Trump se v jedné AI koláži pasoval na největšího amerického prezidenta. A zveřejnil třeba i umělou inteligencí generovaný obrázek, kde je zobrazen jako generál mezi slavnými generály Georgem Pattonem a Douglasem MacArthurem, ačkoliv se vyhnul vojenské službě.
Jde o jakousi vizuální mytologii, produkování symbolů toho, jaký by podle Trumpa svět měl být a jaké má být jeho postavení v něm. Mocný Trump, mocná Amerika, ovládání budoucnosti, přítomnosti i minulosti. V jádru nejde o nic špatného. Dělají to děti a zejména dospívající i někteří dospělí, kterým to umožňuje relaxovat a uniknout všední realitě. Trump jen tyto obrázky neprodukuje ve své vlastní hlavě, ale vytváří je prostřednictvím AI a posílá je do světa. A navíc je americkým prezidentem, tedy šéfem nejsilnějšího státu na Zemi, a používá je jako vyjádření prezidenta USA.
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Co se ale stane, když prezident nejmocnější země světa začne používat nástroje generativní AI nejen k propagaci své politiky, ale k vytváření vlastního alternativního světa, v němž je zároveň prezidentem, vojevůdcem, dobyvatelem a historickou postavou?
Než nadejde období vzteku
Existují dvě vysvětlení a nemusí se navzájem vylučovat. Buď je to celé rafinované divadlo, Trump a jeho okolí ví, že tímto AI slopem podpoří svoji popularitu a jde o dílo propagandy. Ostatně Trump tyhle věci neprodukuje sám, mluví se o slopagandě (název vzniklý ze slova slop, tedy nekvalitní obsah masově produkovaný pomocí AI , a ze slova propaganda) a z Bílého domu se oficiálně ozvalo, že jde o nástroj pro přímou efektivní komunikaci s Američany.
Nicméně teď to vypadá celé poněkud přehnaně. Takže je tu druhá možnost, že jde o odraz Trumpova vlastního světa a že se Trump bude snažit přetvořit reálný svět tak, aby se tomu vysněnému podobal. Dělá, co může. V Bílém domě budou zápasy ve volném stylu, Mexický záliv nařídil přejmenovat na Americký záliv, z Venezuely udělal americkou polokolonii a chce porazit Írán.
Jenže ve většině případů to nefunguje. Ostatně jako to nefunguje ani u dětí a dospívajících, kteří také mívají nereálná přání a tužby, které nejdou uskutečnit naráz. Jednou jim to ovšem dojde a přizpůsobí se realitě. Někdy předtím ovšem projdou obdobím vzteku. Je otázkou, jak bude přizpůsobení vypadat u amerického prezidenta a kam bude směřovat jeho případný vztek před definitivním procitnutím do reality. Či jestli do reality vůbec někdy procitne, nebo se bude opakovaně pokoušet změnit svět podle svých umělých snů.