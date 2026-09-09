Uniformy připomínající Hvězdnou pěchotu a Star Wars. Podporuje Trump fašismus, nebo se zbláznil?

Marek Hudema
Komentář   9:00
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Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických...

Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force). | foto: @realDonaldTrump

Neil Patrick Harris, Denise Richardsová a Casper Van Dien ve filmu Hvězdná...
Postava Darth Vadera z Hvězdných válek
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...
20 fotografií
Donald Trump zveřejnil na své sociální síti Truth Social návrh nových uniforem Vesmírných sil, v doprovodném textu je přiznána jejich inspirace sci-fi filmem Hvězdná pěchota. Jiní upozorňují na inspiraci uniformami sil Impéria ze série Hvězdné války. A mnoha lidem to připomíná estetiku nacistických uniforem. Znamená to, že Trump podporuje fašismus či se zbláznil?

Nikoliv, tohle je laciné a zřejmě mylné vysvětlení, byť v tisku se objevily už Trumpovy psychiatrické „diagnózy“ od lékařů, Trumpových příbuzných i nepřátel. Ano, inspirace fašismem či nacismem tu do určité míry je. Ale nepochází od Trumpa, je obsažena ve filmech, kterými se inspiruje.

Hvězdná pěchota je satirou na fašismus a militarismus, Hvězdné války jsou mimochodem varováním před lákadlem zneužití moci, jehož symbolem je hlavní záporák Darth Vader. Trumpovi se ale na těchhle filmech líbí právě to, co kritizují, totiž kult moci a síly.

Líbí se vám návrh nových uniforem amerických Vesmírných sil?

Není to nic překvapivého. Trump totiž prostřednictvím podobných návrhů vytvořených umělou inteligencí představuje na svých sociálních sítích svůj vysněný svět, kde vládne síla včetně té vojenské a kde je celá země postavena „do latě“. Kde je Amerika pod jeho vedením mocná či spíše všemocná a on také.

Generál Trump

Ostatně, proto téměř současně s návrhem pseudonacistických uniforem publikoval i obrázky, kde je zápasníkem v ringu a kde Spojené státy pokrývají celý severoamerický kontinent i část Střední Ameriky, včetně Kuby a Kanady. A také obrázek Měsíce, kde je nápis „Měsíc je náš“, myšleno Spojených států. Sám Trump se v jedné AI koláži pasoval na největšího amerického prezidenta. A zveřejnil třeba i umělou inteligencí generovaný obrázek, kde je zobrazen jako generál mezi slavnými generály Georgem Pattonem a Douglasem MacArthurem, ačkoliv se vyhnul vojenské službě.

Jde o jakousi vizuální mytologii, produkování symbolů toho, jaký by podle Trumpa svět měl být a jaké má být jeho postavení v něm. Mocný Trump, mocná Amerika, ovládání budoucnosti, přítomnosti i minulosti. V jádru nejde o nic špatného. Dělají to děti a zejména dospívající i někteří dospělí, kterým to umožňuje relaxovat a uniknout všední realitě. Trump jen tyto obrázky neprodukuje ve své vlastní hlavě, ale vytváří je prostřednictvím AI a posílá je do světa. A navíc je americkým prezidentem, tedy šéfem nejsilnějšího státu na Zemi, a používá je jako vyjádření prezidenta USA.

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Co se ale stane, když prezident nejmocnější země světa začne používat nástroje generativní AI nejen k propagaci své politiky, ale k vytváření vlastního alternativního světa, v němž je zároveň prezidentem, vojevůdcem, dobyvatelem a historickou postavou?

Než nadejde období vzteku

Existují dvě vysvětlení a nemusí se navzájem vylučovat. Buď je to celé rafinované divadlo, Trump a jeho okolí ví, že tímto AI slopem podpoří svoji popularitu a jde o dílo propagandy. Ostatně Trump tyhle věci neprodukuje sám, mluví se o slopagandě (název vzniklý ze slova slop, tedy nekvalitní obsah masově produkovaný pomocí AI , a ze slova propaganda) a z Bílého domu se oficiálně ozvalo, že jde o nástroj pro přímou efektivní komunikaci s Američany.

Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force).
Neil Patrick Harris, Denise Richardsová a Casper Van Dien ve filmu Hvězdná pěchota (1997)
Postava Darth Vadera z Hvězdných válek
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.
20 fotografií

Nicméně teď to vypadá celé poněkud přehnaně. Takže je tu druhá možnost, že jde o odraz Trumpova vlastního světa a že se Trump bude snažit přetvořit reálný svět tak, aby se tomu vysněnému podobal. Dělá, co může. V Bílém domě budou zápasy ve volném stylu, Mexický záliv nařídil přejmenovat na Americký záliv, z Venezuely udělal americkou polokolonii a chce porazit Írán.

Jenže ve většině případů to nefunguje. Ostatně jako to nefunguje ani u dětí a dospívajících, kteří také mívají nereálná přání a tužby, které nejdou uskutečnit naráz. Jednou jim to ovšem dojde a přizpůsobí se realitě. Někdy předtím ovšem projdou obdobím vzteku. Je otázkou, jak bude přizpůsobení vypadat u amerického prezidenta a kam bude směřovat jeho případný vztek před definitivním procitnutím do reality. Či jestli do reality vůbec někdy procitne, nebo se bude opakovaně pokoušet změnit svět podle svých umělých snů.

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