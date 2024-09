Ameriku ničí smrtící vlna zombie drogy fentanyl. Levnější, ale padesátkrát silnější než heroin

Mezi těmito drogami vyniká fentanyl, který je padesátkrát silnější než dříve podobně oblíbený heroin. Jeho výroba totiž vyjde levněji, takže si ho mohou koupit i chudí a mladí lidé, na které prodejci rádi míří. A v Americe tím vytvářejí stále větší armádu „zombie“, kteří se skelným pohledem bloumají po ulicích nebo leží roztažení na chodníku, a ostatní je obcházejí.

Levicoví kritici už přispěchali s tvrzením, že za vše může kapitalismus, který lidi vysává a neumožňuje hlavně těm chudým vybřednout z pasti své sociální bubliny. Ale to je jen část pravdy, protože vše začalo někde jinde. Tam, kde by to nikdo nečekal.

U lékařů, kteří Američanům na každou hloupost předepisují léky na bolest, uklidnění či snížení stresu. Opioidy jim pomáhaly přežít zdravotní problémy či těžkou práci. Jenže když doktoři řeknou dost, mnozí „pacienti“ se neumějí vrátit zpět, tak hledají náhradu. A na černém trhu našli cenově přijatelný fentanyl. Podcenili však jeho sílu.

Novodobá morová rána

A výsledkem je roční souhrn loni už přesahující 100 tisíc mrtvých na „koktejly“ spojené s fentanylem. To číslo je ještě hrozivější, když ho porovnáte s počtem zabití v USA, jichž je ročně okolo 20 tisíc. Třeba ve válce v Afghánistánu zemřelo mezi lety 2001 až 2021 „pouhých“ 2 459 amerických vojáků. Fentanyl se dá označit za novodobou morovou ránu. Epidemii, kterou se nedaří posledním americkým vládám vymýtit.

Mimochodem, fentanyl už prorazil i do americké zahraniční politiky ve vztazích s Čínou. Důležité komponenty, které jsou potřebné k jeho výrobě, totiž pocházejí z říše středu, kde na tom vydělávají místní firmy. Peking sice loni slíbil zpřísnit politiku proti jejich producentům, ale v reálu se toho zatím moc nezměnilo.

Proč si hned zařezávat zlaté jehňátko, když to zároveň oslabuje vašeho největšího nepřítele v mezinárodní politice? I tak může do budoucna vypadat hybridní válka, aby se nemuselo střílet jadernými raketami. A pak se to za něco vymění. Tím však příběh nebezpečné drogy nekončí, látky se totiž přepraví do Mexika, kde se syntetický opioid vyrobí a ve velkém se distribuuje přes hranice do Spojených států.

A tady se fentanyl nepřímo, zprostředkovaně (ale díky alespoň za to) dostává do americké předvolební kampaně. Republikán Donald Trump téma s radostí využívá v boji proti přílivu imigrantů. Vždyť přece všichni, kteří přicházejí přes mexické hranice, jsou padouši, vrazi a drogoví dealeři, které je třeba deportovat. To, že mexické gangy využívají prostupné hranice, je jisté, ale imigranti v tom hrají opravdu malou roli. Proč by však Donald Trump nepoužil klacek, který se mu nabízí?

Nic z toho však nevyřeší prvotní problém, tedy velkou závislost Američanů na lécích proti bolesti. To bude vyžadovat hlubší reformu a změnu v myšlení lidí, kteří nesmějí chtít na vše „zázračnou“ pilulku.

U nás v Evropě zatím sice fentanyl nepředstavuje takový problém, ale měli bychom se stejně začít bát. Už si ho totiž všimla místní drogová mafie. A kalabrijská ‚Ndrangheta testuje, zda by se jí obchod s ním vyplatil. Takže je nejspíš jen otázkou času, než se smrtící vlna ze Spojených států dostane i k nám.

Autor je editor MF Dnes.