Názor

Jdete-li v metropoli Kréty do muzea, všimnete si cedule Ariadnina ulice. Vysvětlující řádek pod názvem praví, že Ariadna byla mytologická postava. Pane jo, řeknete si, to přece v Iraklionu každý ví. Jako kdyby byla v Praze v Libušině ulici vysvětlivka, že jde o mytologickou postavu. To už lidi tak zblbli?