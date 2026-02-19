André Gide a jeho myšlenkoví souputníci i protivníci

Karel Oliva
Dnes před 75 lety zemřel André Paul Guillaume Gide (22. 11. 1869 – 19. 2. 1951), nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1947. Jako spisovatel a divadelní autor je v České republice relativně málo známý, ale toto výročí za připomenutí přesto stojí, a to proto, že se v Gidově životě a díle odrazilo plamenné zanícení mnoha západních intelektuálů 20. a 30. let minulého století pro ideje socialismu a komunismu a také nadšení z jejich realizace v Sovětském svazu, a ovšem zejména proto, že Gide – což již bohužel nebylo tolik rozšířené – dokázal z takového poblouznění radikálně vystřízlivět.

Karel Oliva | foto: Lidovky.cz

Když na to pohlédneme ve stručné chronologii: ve 20. letech se Gide stal obdivovatelem Sovětského svazu, jejž pokládal za předvoj vývoje lidstva k humanitě, mezilidské rovnosti a vůbec spravedlivé společnosti v novém století, které ke všem neduhům kapitalismu na svém počátku přidalo navíc i zničující válku. V tomto smyslu se v té době i vyjadřoval a psal, a to tak rozsáhle, intenzivně a vášnivě, až se stal jedním z předních osobností prosovětského myšlenkového proudu mezi evropskou kulturní a intelektuální elitou.

Za odbočující poznámku zde však snad stojí, že mámení komunismu nepodlehli zdaleka všichni intelektuálové.

Nejprve zmiňme, že někteří ovšem podlehli jiným svodům. V Německu nebylo významných postav mezi podporovateli nacismu mnoho, za explicitní zmínku stojí snad jen filozof Martin Heidegger, jenž byl od konce 20. let obdivovatelem Adolfa Hitlera, v r. 1933 vstoupil do NSDAP a vůbec se těžce zapletl s nacismem, byť mu slouží ke cti, že pomohl jedné ze svých židovských studentek k emigraci a zabránil pálení knih na půdě univerzity ve Freiburgu, jejímž rektorem byl za své pronacistické postoje jmenován.

Z historie přechylování aneb čeština zná krejčovou, leč nikoliv sestrového

Zato italský fašismus podporovala opravdu dlouhá řada významných osobností: přinejmenším v jeho počátečních fázích se k němu hlásili spisovatel a pozdější nositel Nobelovy ceny Luigi Pirandello, zakladatel futurismu básník Filippo Tommaso Marinetti, spisovatelé Curzio Malaparte a Giuseppe Ungaretti a mnoho dalších (byť se s fašistickou ideologií většinou později rozešli), a nemálo příznivců mezi špičkami španělské inteligence si našel i Frankův režim.

Intelektuálové a zejména umělci zkrátka mají nezřídka sklon obdivovat (eufemisticky vyjádřeno) podivná sociální či jinak „pokrokářská“ či cizím slovem „progresivistická“ hnutí včetně někdy hrozivých pokusů o praktickou realizaci jejich cílů, a tak by nás nemělo překvapovat, že se tak v netriviální míře děje i dnes …

Nicméně nejvíce bylo (a snad i dnes je) těch, již si zachovali zdravý rozum a demokratické smýšlení. V české kotlině se to v meziválečném období projevilo nejpatrněji v anketě týdeníku Přítomnost vedeném Ferdinandem Peroutkou, v níž se v rámci odpovědi na otázku Proč jsem a proč nejsem komunistou? na přelomu let 1924/25 negativně vyjádřili nejpřednější představitelé české intelektuální elity té doby: oba bratři Čapkové, Fráňa Šrámek, František Langer, Jan Herben, Josef Kopta a další, včetně samotného Peroutky.

Za připomenutí zde však jistě stojí, že takový postoj nebyl – přinejmenším v české žurnalistice – žádnou novinkou: již v r. 1850 vyjádřil Karel Havlíček Borovský v časopise Slovan svůj názor, že Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než člověk.

(Dodejme k tomu ještě, že se Havlíček bohužel velmi mýlil, když hned v následující větě napsal Každý ale také vidí hned na první pohled, že takové učení není pranic nebezpečné, protože nenajde nikdy dostatečný počet následovníků, aby do života uvedeno býti mohlo.)

Zkouška státníkova čili vyslovení (ne)důvěry vládě, a slovo měsíce nádavkem

Ale zpět k André Gidovi. Jako předního propagátora komunistických myšlenek a jejich uskutečňování v SSSR na kapitalistickém západě jej sovětské vedení v roce 1936 pozvalo na návštěvu své země. Gide zde v rámci turné, jehož itinerář vypracovaly sovětské orgány propagandy a kulturní diplomacie (a měly nad ním i dohled), postupně navštívil Moskvu, Leningrad, Tbilisi a také „vzorový“ pionýrský tábor Artěk; ten je důležité zmínit proto, že právě při pobytu v něm se původní Gidův obdiv k sovětskému zřízení, zážitky předchozích dnů již poněkud nahlodaný, definitivně převrátil v závažné pochybnosti: Všechno je tu příliš krásné, příliš čisté, příliš uspořádané; člověk má dojem, že je to připraveno pro naše oči… Ukazují nám jen to, co ukázat chtějí, zapsal si o Artěku ve svých poznámkách.

Své dojmy z této cesty, které nakonec vyústily v odmítnutí komunistických idejí, popsal Gide v reportážních spisech Retour de l’U.R.S.S. (“Návrat ze SSSR“) a Retouches a mon Retour de l’U.R.S.S. (“Retuše k mému Návratu ze SSSR“), v nichž kritizoval řadu negativních jevů v životě stalinského systému a vyjádřil přesvědčení, že i při všech svých nemalých nedostatcích kapitalismus nabízí lidem svobodnější a vůbec celkově lepší život než socialismus.

O aktuálních slovech: „letadlo“ versus „letoun“

Reportáže vzbudily velkou pozornost a zejména mezi levicovými intelektuály si vysloužily příkré odsouzení jako „protisovětské pamflety“. Nejznámější polemika v našem prostředí vyšla z pera Stanislava Kostky Neumanna, jenž ji zformuloval ve spisku s všeříkajícím titulem Anti-Gide.

Což ve mně vyvolává vzpomínku na dávnou gymnaziální hodinu českého jazyka a literatury, v níž jsme dílo tohoto českého básníka probírali, a když jsme dospěli k právě uvedenému, přihlásila se spolužačka Helena M. s dotazem „A Neumann v Sovětském svazu byl?“, na nějž paní profesorka V. odpověděla „Nebyl“, přičemž v jejím hlase zcela zřetelně zaznělo nemalé uspokojení z možnosti vyslovit takové konstatování. Čímž bylo jednak ohledně tohoto díla vymalováno a jednak tím Helena – pozdější velvyslankyně ČR v Nizozemí, Maďarsku a na Kypru – poprvé veřejně projevila diplomatický talent vystavět komunikační situaci tak, aby její obsah byl nenapadnutelný, leč přesto jasný.

