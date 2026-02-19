André Gide a jeho myšlenkoví souputníci i protivníci

Když na to pohlédneme ve stručné chronologii: ve 20. letech se Gide stal obdivovatelem Sovětského svazu, jejž pokládal za předvoj vývoje lidstva k humanitě, mezilidské rovnosti a vůbec spravedlivé společnosti v novém století, které ke všem neduhům kapitalismu na svém počátku přidalo navíc i zničující válku. V tomto smyslu se v té době i vyjadřoval a psal, a to tak rozsáhle, intenzivně a vášnivě, až se stal jedním z předních osobností prosovětského myšlenkového proudu mezi evropskou kulturní a intelektuální elitou.
Za odbočující poznámku zde však snad stojí, že mámení komunismu nepodlehli zdaleka všichni intelektuálové.
Nejprve zmiňme, že někteří ovšem podlehli jiným svodům. V Německu nebylo významných postav mezi podporovateli nacismu mnoho, za explicitní zmínku stojí snad jen filozof Martin Heidegger, jenž byl od konce 20. let obdivovatelem Adolfa Hitlera, v r. 1933 vstoupil do NSDAP a vůbec se těžce zapletl s nacismem, byť mu slouží ke cti, že pomohl jedné ze svých židovských studentek k emigraci a zabránil pálení knih na půdě univerzity ve Freiburgu, jejímž rektorem byl za své pronacistické postoje jmenován.
|
Z historie přechylování aneb čeština zná krejčovou, leč nikoliv sestrového
Zato italský fašismus podporovala opravdu dlouhá řada významných osobností: přinejmenším v jeho počátečních fázích se k němu hlásili spisovatel a pozdější nositel Nobelovy ceny Luigi Pirandello, zakladatel futurismu básník Filippo Tommaso Marinetti, spisovatelé Curzio Malaparte a Giuseppe Ungaretti a mnoho dalších (byť se s fašistickou ideologií většinou později rozešli), a nemálo příznivců mezi špičkami španělské inteligence si našel i Frankův režim.
Intelektuálové a zejména umělci zkrátka mají nezřídka sklon obdivovat (eufemisticky vyjádřeno) podivná sociální či jinak „pokrokářská“ či cizím slovem „progresivistická“ hnutí včetně někdy hrozivých pokusů o praktickou realizaci jejich cílů, a tak by nás nemělo překvapovat, že se tak v netriviální míře děje i dnes …
Nicméně nejvíce bylo (a snad i dnes je) těch, již si zachovali zdravý rozum a demokratické smýšlení. V české kotlině se to v meziválečném období projevilo nejpatrněji v anketě týdeníku Přítomnost vedeném Ferdinandem Peroutkou, v níž se v rámci odpovědi na otázku Proč jsem a proč nejsem komunistou? na přelomu let 1924/25 negativně vyjádřili nejpřednější představitelé české intelektuální elity té doby: oba bratři Čapkové, Fráňa Šrámek, František Langer, Jan Herben, Josef Kopta a další, včetně samotného Peroutky.
Za připomenutí zde však jistě stojí, že takový postoj nebyl – přinejmenším v české žurnalistice – žádnou novinkou: již v r. 1850 vyjádřil Karel Havlíček Borovský v časopise Slovan svůj názor, že Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než člověk.
(Dodejme k tomu ještě, že se Havlíček bohužel velmi mýlil, když hned v následující větě napsal Každý ale také vidí hned na první pohled, že takové učení není pranic nebezpečné, protože nenajde nikdy dostatečný počet následovníků, aby do života uvedeno býti mohlo.)
|
Zkouška státníkova čili vyslovení (ne)důvěry vládě, a slovo měsíce nádavkem
Ale zpět k André Gidovi. Jako předního propagátora komunistických myšlenek a jejich uskutečňování v SSSR na kapitalistickém západě jej sovětské vedení v roce 1936 pozvalo na návštěvu své země. Gide zde v rámci turné, jehož itinerář vypracovaly sovětské orgány propagandy a kulturní diplomacie (a měly nad ním i dohled), postupně navštívil Moskvu, Leningrad, Tbilisi a také „vzorový“ pionýrský tábor Artěk; ten je důležité zmínit proto, že právě při pobytu v něm se původní Gidův obdiv k sovětskému zřízení, zážitky předchozích dnů již poněkud nahlodaný, definitivně převrátil v závažné pochybnosti: Všechno je tu příliš krásné, příliš čisté, příliš uspořádané; člověk má dojem, že je to připraveno pro naše oči… Ukazují nám jen to, co ukázat chtějí, zapsal si o Artěku ve svých poznámkách.
Své dojmy z této cesty, které nakonec vyústily v odmítnutí komunistických idejí, popsal Gide v reportážních spisech Retour de l’U.R.S.S. (“Návrat ze SSSR“) a Retouches a mon Retour de l’U.R.S.S. (“Retuše k mému Návratu ze SSSR“), v nichž kritizoval řadu negativních jevů v životě stalinského systému a vyjádřil přesvědčení, že i při všech svých nemalých nedostatcích kapitalismus nabízí lidem svobodnější a vůbec celkově lepší život než socialismus.
|
O aktuálních slovech: „letadlo“ versus „letoun“
Reportáže vzbudily velkou pozornost a zejména mezi levicovými intelektuály si vysloužily příkré odsouzení jako „protisovětské pamflety“. Nejznámější polemika v našem prostředí vyšla z pera Stanislava Kostky Neumanna, jenž ji zformuloval ve spisku s všeříkajícím titulem Anti-Gide.
Což ve mně vyvolává vzpomínku na dávnou gymnaziální hodinu českého jazyka a literatury, v níž jsme dílo tohoto českého básníka probírali, a když jsme dospěli k právě uvedenému, přihlásila se spolužačka Helena M. s dotazem „A Neumann v Sovětském svazu byl?“, na nějž paní profesorka V. odpověděla „Nebyl“, přičemž v jejím hlase zcela zřetelně zaznělo nemalé uspokojení z možnosti vyslovit takové konstatování. Čímž bylo jednak ohledně tohoto díla vymalováno a jednak tím Helena – pozdější velvyslankyně ČR v Nizozemí, Maďarsku a na Kypru – poprvé veřejně projevila diplomatický talent vystavět komunikační situaci tak, aby její obsah byl nenapadnutelný, leč přesto jasný.