Utrácecí mejdan bude, naznačuje Babiš. A na rady expertů se vykašle

Samozřejmě, v něčem má Babiš pravdu. Ve srovnání s některými jinými vyspělými státy na tom nejsme s dluhy, měřeno jejich poměrem k HDP, tak špatně. Veřejný dluh je u nás přes 40 procent HDP, ale v Německu je to přes 60, ve Francii okolo 110 a v USA přes 120 procent. A dluh opravdu není něco, na co bychom se měli fixovat a neustále si opakovat, kolik je to miliard či procent. Chytře využitý dluh je opravdu investicí a může přinést ekonomický růst a lze ho v případě vysoce návratné investice snadno splatit. Zejména v období levných peněz, které je tedy bohužel za námi.
Potíž je někde jinde. V Česku máme problém s nárůstem zadlužení a s tím, že vláda prostě ignoruje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Národní rozpočtová rada má hlídat dodržování zákona o rozpočtové odpovědnosti a to, aby dluh nerostl příliš a nakonec nás nepřeválcoval. Jenže Babiš a jeho vláda tohle varování nechtějí slyšet.
Ministryně Schillerová oznámila zrušení Národní ekonomické rady vlády
Ministryně financí Alena Schillerová si navíc usmyslela, že zákon o rozpočtové odpovědnosti platí jen pro první vládní návrh státní rozpočtu a pro další už ne. Což je logicky nesmysl. A zadělává to na problémy do budoucna, protože když zákony ignoruje vláda, proč by to neměli dělat i občané? Proč třeba dodržovat daňové zákony?
Politika založená na dojmech
Nejhorším znamením je ale Babišovo odmítnutí kritiky jako slov teoretických ekonomů, kteří nemají praxi. Skoro se zdá, že je to součást toho, že Babiš objevil odmítání odborníků jako politickou zbraň. Podobně totiž nedávno litoval toho, že se v průběhu koronavirové pandemie spolehl na experty. Podle něj to byla chyba. Nevíme, na co se chce místo rad ekonomů, epidemiologů či lékařů spoléhat. Asi na takzvaný zdravý rozum.
Jenže moderní stát se bez expertů řídit nedá. Ne proto, že by ekonomové, lékaři či epidemiologové byli neomylní. Ale proto, že politická rozhodnutí bez dat, analýz a porozumění důsledkům končí draze. Hodnotové volby patří politikům. Porozumění realitě, které je podkladem pro tyto volby, patří odborníkům. Když se obojí oddělí, vzniká politika založená na dojmech, a účet za ni zaplatíme všichni.
A právě to se dnes rýsuje. Premiér zřejmě nabízí jednoduchý obchod. Tedy dnes utrácet a tvářit se, že máme situaci pod kontrolou a problémy nechat na zítra. Experti mohou mlčet, zákony se ohnou a zdravý rozum poslouží jako univerzální alibi. Pokud má být tohle Babišův odkaz, pak nejde o investiční strategii, ale o politiku ve stylu „po nás potopa“.