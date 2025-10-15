Babiš: garantem budu já. O. k., ale co si myslí třeba o dodávkách raket tomahawk Kyjevu?

Moskva reaguje tak, jak má zakódováno v DNA. Dodají-li Američané Ukrajině tomahawky, Rusko rozmístí své jaderné zbraně na raketách na Kubě, možná i ve Venezuele a v Nikaragui.
Co to připomíná? Podzim 1962, kubánskou krizi, nejvýbušnější bod studené války. Krizi se podařilo vyřešit rychle, ale pozor na paralely s dneškem. V roce 1962 měli Američané rakety v Turecku a Moskva rozmístila své na Kubu. Tudíž se rychle dohodli na vzájemném stažení, kontrole, ba i na zřízení horké telefonní linky Washington – Moskva (existuje dodnes).
Ale teď vede Moskva už čtvrtým rokem invazi na Ukrajině. Rychlé řešení je mimo hru.
Co dělat, když Trump obrátil?
Proč o tom psát, když už ty zprávy byly na webech? Hlavně proto, že na oficiální úrovni na ně nikdo u nás nereaguje. Jsme v situaci předávání moci. Starý establishment je na odchodu, nic zásadního už nerozhoduje ani nesděluje. A nový establishment teprve vzniká.
Vzniká pomalu, což je logické. Vznikající vláda se opírá o dvě, řekněme, nestandardní strany s poněkud nestandardními představiteli. Jednak jsou jejich nominanti do vlády ještě „v luftě“, jednak to vychází tak, že ministerstvo obrany bude mít v rukou SPD (zbrojař Hynek?, generál Zůna?) a ministerstvo zahraničí Motoristé (provokatér Turek?).
Trump zvažuje poskytnout Ukrajině tomahawky. Kreml je vážně znepokojen
Úhrnem. Dovídáme se, co vše prý napsal Filip Turek na Facebook před 15 lety. Ale zároveň nevíme nic o tom, co si Turek – Hynek, Zůna či jiní kandidáti – myslí o válce na Ukrajině, o jejích dopadech na nás, o možné cestě k příměří, natož k míru nebo o roli prezidenta Trumpa v tom všem.
Do léta platilo, že Trump může být mírotvůrcem, jediným lídrem schopným dohodnout se s Putinem, vlísávat se mu. Od konce července platí spíš to, že Trump – který po dlouhé době zlomil nad Putinem hůl – válku eskaluje. Dodává Kyjevu informace, chystá tomahawky.
Za bezpečnost ručím já
Co si o tom myslí nastupující český establishment? To je zcela legitimní otázka, leč odpovědi zatím neznáme. Z logických důvodů, ale je zřejmé, že požadavky na ně porostou.
Uvědomuje si to i Andrej Babiš. V úterý k tomu veřejně řekl: „Já budu garantem zahraniční a bezpečnostní politiky vlády.“ O. k., pomyslíte si, nezříká se odpovědnosti. Ale upřímně, co může Babiš k výše zmíněným tématům říci? Na jaké úrovni o nich může mluvit s prezidentem Pavlem, který je v těchto věcech kompetentní? To je otázka, jejíž naléhavost bude narůstat.
Putin: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, posílíme protivzdušnou obranu
Za svého prvního premiérství získal Babiš zkušenost s pandemií (covid), s počátkem vysoké inflace (její nárůst a dopady ale řešili nástupci) nebo s unijním vyjednáváním o Green Dealu, ale nemá vládní zkušenost s válkou. Respektive má s ní zkušenost jen jako lídr opozice, jako politik, který vládní kroky kritizuje, ba odmítá.
Kolem muniční iniciativy je ticho
Jak to bude teď? To teprve uvidíme. Nemá samozřejmě smysl mu vyčítat, že kvalifikované odpovědi nemá připravené ihned. Ty nemá po ruce nikdo.
Ale některé jeho postoje za pozornost stály a stojí. Babiš byl kritický vůči tomu, že dosavadní vláda se starala o pomoc Ukrajině či zbrojení, ale prý se nezajímala o mírové jednání, natož řešení. Spoléhal se na Donalda Trumpa, že až nastoupí do Bílého domu, tak podle svých slibů rychle zjedná mír. Před rokem Babiš řekl, že věří, že Trump dodrží slovo.
Jenže Trump přišel do Bílého domu, ale za půl roku zjistil, že s Putinem to nejde. Že Putin nemá zájem o mír, ale jen o vítězství. Že Putin přijme jen takový mír, který mu zajistí totéž, čeho by dosáhl válkou. Takže Trump nad Putinem zlomil hůl a Andrej Babiš řekl, že Trump ho zklamal. Co bude říkat teď? Na koho se spolehne? Bylo by užitečné to vědět.
Vratké základy českého trumpismu. Proč se Babiš nyní hlásí k vládci Bílého domu s jistou opatrností
Suma sumárum. Smiřme se s tím, že od tvořícího se establishmentu ještě nějaký čas odpovědi na bezpečnostní otázky dostávat nebudeme. Ale zároveň můžeme registrovat, že nějak umlkly i požadavky na zrušení České muniční iniciativy. Možná by proti ní nic neměli ani zbrojař Hynek či generál Zůna, kdyby byli ve vládě.