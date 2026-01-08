Babišovo „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“ se vrací. Zvykejme si

Nicméně z kuloárů prosakovalo nejméně měsíc, že premiéra přemlouvají, aby změnil názor a neznělo to beznadějně. S jistou mírou spokojenosti tedy lze říci, že premiér Babiš se nechá přesvědčit. O tom, jaké to má negativní dopady, zejména na komunikaci vlády s občany, psal nedávno kolega Petráček.
Muniční iniciativa je však předvolebním slibem a z nich mnohé končí v zapomnění těsně poté, co volební komise sečte hlasy.
Model „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“ je nám znám už z let, kdy byl Andrej Babiš premiérem. Problém jeho vládnutí, alespoň tak, jak si jej pamatujeme, je v tom, že jeho flexibilita může být až extrémní, někteří z nás si vzpomenou na to, jak za covidu ráno vyhlášená opatření již večer neplatila. Ano, pandemie byla zcela mimořádnou situací. Jenže podobný postup obratu o 180 stupňů volil Babišův kabinet i v dobách necovidových.
Lepší než arogance
Čerstvým příkladem tohoto přístupu budiž zákon o podpoře bydlení. Vláda měla v úmyslu jeho platnost odložit (platí od začátku roku) a silně jej revidovat. To ovšem vyvolalo reakci na mnoha místech, například Platforma pro sociální bydlení s poskytovateli sociálních služeb, zástupci samospráv a akademiky zaslali premiérovi otevřený dopis, v němž jej žádali, aby platnost zákona neodkládal a aby budoucí změny konzultoval s dotčenými subjekty, hrozí totiž, že odložením zákona by Česko přišlo o evropské peníze. A ozvali se i jiní.
Výsledek se dostavil, vláda na svém pondělním zasedání přerušila projednávání návrhu.
Ne že by se technokratům zželelo asi 160 tisíc lidí v bytové nouzi (z toho 62 tisícům dětí), spíš se lekli komplikací s evropskými penězi a vyhodnotili si reakci jako přinejmenším částečně oprávněnou. Hlavně si „nechali říct“.
K ideálnímu výkonu správy země to má daleko, ale zase je to lepší než arogance, kterou předváděla Fialova vláda. Ta například nejprve komplikovaně nalezla shodu s tripartitou na seznamu rizikových profesí (kterým má být umožněn předčasný odchod do důchodu bez sankcí), avšak dohodu bez výstrahy porušila, když pomocí vládního pozměňovacího návrhu z této skupiny vyloučila přes 100 000 pracujících. To vše se dělo bez toho, aby to vláda nějak vysvětlovala, mantrou byla rozpočtová odpovědnost.
Tohle si Babiš nedovolí, ano, také proto, že je populista. Pokud ale populismus znamená, že vláda nebude ignorovat tripartitu a odbory, pak víc populismu tohoto typu.
Osobnostní nastavení premiéra je žel takové, že si často nechá leccos namluvit, na druhé straně pokud je negativní odezva dostatečně důrazná a někdo mu problém vysvětlí i z jiné perspektivy, je ochoten rozhodnutí změnit. Je to z hlediska řízení země nepohodlné a zdlouhavé, ale je to pořád lepší, než kdyby byl Andrej Babiš jen nadutý a „zásadový“ ignorant.
Chcete v tom najít výhodu? Opozice se bude, celkem po právu, podobným obratům posmívat a my občané je budeme těžko snášet. Nicméně je pořád lepší hořký výsměch a dobrý konec než bezmocné skřípání zuby na straně postižených a tupá rigidita na straně mocných.