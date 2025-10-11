Babiš uspěl především v nejchudších krajích. Neměl by na to zapomenout

V Moravskoslezském kraji navíc sám kandidoval. V Karlovarském kraji udělal rekord, to když zde za jeden den zvládnul osm mítinků. A v poněkud dekadentní obci Vřesová na Sokolovsku získal vůbec rekordních 76,56 procenta hlasů. Podobné spanilé kampaňové jízdy podnikal i do Ústeckého kraje.
Výsledky voleb v těchto krajích byly pro ANO vždy dost nad 40 procent. Úctyhodných je skoro 60 procent podpory v Karviné nebo 50 procent v Mostě. Tato mobilizace v nejchudších regionech ČR byla tak silná, že to zde zvedlo volební účast. Zároveň tu ANO doslova vysálo Stačilo! a nalomilo podporu SPD. Třeba v Karlovarském kraji to odnesla zdejší stálice Karla Maříková a o mandát SPD přišlo i v Ústeckém kraji. Samozřejmě, pro úplnost voličského obrazu v našich třech uhelných krajích dodejme, že zde dostaly na frak vládní strany.
ANO velkým dlužníkem
Co z této silné vazby voličů českého severu pro ANO plyne? Co si tamní lidé od Babiše slibují? Podotýkám, že ANO tam vládne v klíčových městech již několik volebních období, má všechny tři hejtmany. Babiš již byl premiérem v letech 2017 až 2021 a se zaostáváním těchto krajů oproti zbytku republiky nijak nepohnul. Ani za něho se nedařila transformace, narůstaly chudoba i exekuce a kraje ztrácely zejména mladé lidi.
Teď s tím Babiš bude chtít něco dělat? Poněkud kacířsky se pustím do spekulace: ANO zde dlouhodobě bere hlasy, volí ho nespokojené a ekonomicky slabé části populace. V tomto sociálním stavu na Babiše lidé slyší, mají v něj důvěru, fascinuje je jeho marketing. Je v jeho zájmu těmto krajům opravdu pomáhat, aby se zde zvedala životní úroveň a třeba i vzdělanost? Nebo odsud jen tahá hlasy, slibuje a pak to nechá, jak to je, protože mu to tak vyhovuje?
Neptám se proto, že na to znám odpověď a že chci chrlit oheň. Ptám se proto, že pokud je někde třeba začít makat a nekecat, tak je to především v těchto krajích. Začít by s tím Babiš a další měli již včera!
Autor je politolog, působí na FF UJEP