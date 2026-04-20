Babiš se hlásí k Číně, byť tam v minulosti narazil. A používá falešné argumenty

V komunistické Číně je těžké podnikatelsky uspět mimo jiné proto, že tam nepanují normální tržní podmínky. Peking podvádí, dotuje své podniky, omezuje dovoz a podporuje vývoz a nechává svými občany okrádat cizí podnikatele. Ostatně, to ví velmi dobře právě Andrej Babiš.
V roce 2006 tam on, respektive jeho koncern Agrofert, koupil továrnu na titanovou bělobu. A jak si později stěžoval, Číňan, který pro ně pracoval, jim ukradl dvě stě milionů korun a postavil si vedle nich vlastní továrnu na to samé. Klasický případ v Číně a spravedlnosti je téměř nemožné se domoci.
Kdysi mohly uspět v Číně firmy, které využily tamní levnou pracovní sílu, a nevadilo jim, že jejich technologii někdo zkopíruje. Legálně, či nelegálně. Nyní už zhruba deset let platí, že uspějí jen ty firmy, které dokážou inovovat rychleji, než někdo vyrobí kopie jejich výrobků. Což je stále těžší. Mimochodem, když Babiš tvrdil, že Škodovka už neprodává v Číně, není to tím, že by čeští politici jezdili na Tchaj-wan, ale tím, že Číňané zkopírovali, co mohli, a nyní vyrábějí dokonce lepší auta než Škoda. A to tam firma vyráběla škodovky celá léta s minimálním ziskem.
Tchaj-wan je pro nás mnohem významnější obchodní i investiční partner než komunistická Čína. A mimochodem, Babišem zmiňovaná tchajwanská čipová továrna budovaná v Německu je v něm proto, že u nás nemáme dost inženýrů, kteří by v ní pracovali. Čínská továrna u nás není žádná. Na rozdíl od Tchaj-wanců ani nečipová.
„Vytunelování“ SPD a Motoristů
Český obchod a investice v Číně ani čínské investice u nás zrovna nekvetou. A není to tím, že by Česko mělo příliš dobré vztahy s Tchaj-wanem (Peking ho považuje za svou odštěpeneckou provincii), jak tvrdí Babiš. Ekonomické vztahy s Čínou nebyly zrovna skvělé, ani když do Číny jezdil tehdejší prezident Miloš Zeman a lichotil Pekingu, ani nijak zvlášť špatné za minulé vlády Petra Fialy či za prezidenta Václava Havla, který považoval za svého osobního přítele tibetského duchovního vůdce dalajlámu, jejž naopak Peking považoval za svého arcinepřítele.
„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan
Proč chce tedy Babiš posílit vztahy s komunistickou Čínou a nadává na vztahy s Tchaj-wanem? Chce se vymezit proti minulé vládě a současné opozici i proti „hodnotové politice“ a slovní podpoře demokracie a zdůrazňovat, jak sám říká, „pragmatickou politiku“. Domnívá se, že se mu tím podaří získat na svou stranu voliče SPD a Motoristů, kteří jsou proti minulé vládě, a část z nich obdivuje komunistickou Čínu.
Chce „vytunelovat“ tyto strany, jako to kdysi udělal se sociální demokracií. Přebírá proto jejich rétoriku i politiku. Toto slovní odmítání hodnotové politiky, nadbíhání Číně a distancování se od Tchaj-wanu ale Česku žádné ekonomické body nepřinese. Nepomůže dokonce ani plazení se před Pekingem, jak by Babišovi mohl potvrdit třeba Miloš Zeman. Ale o to nejde.