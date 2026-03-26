Chcete uctít českou vlajku? Tak vyvěste československou, ale zákon k tomu nepotřebujete

Něco podobného měl možná na mysli premiér Babiš, když letošek vyhlásil „rokem národní hrdosti“ a pak jako poslanec navrhl uzákonit Den české vlajky. Ve Sněmovně to prošlo, neboť tam má vládní koalice jasnou většinu. Ale ve středu ten návrh zadrhl v Senátu.
Proč? Má snad Senát něco proti státní vlajce a jejímu vyvěšování? Vůbec ne. Spontánně si může vlajku vyvěšovat kdokoliv a kdykoliv. Ale má-li se to reglementovat úředně, zákonem a jeho finesami, vždy nastávají potíže.
Viděli jste někoho demonstrovat se státní pečetí?
Senát navrhuje změnit název onoho významného dne. Aby to nebyl Den české vlajky, ale Den české státnosti a státních symbolů. Což je samozřejmě cílená kulišárna ze strany opozice, ale Babišova parta si na ni naběhla sama.
Den české vlajky je diskriminační, zní v Senátu. Kdyby významný den uctil jen státní vlajku, v pozadí by zůstaly všechny ostatní symboly státu – hymna, velký i malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť. To jako vážně? Ano, puntičkářsky vzato, má stát sedm symbolů. Ale každý, kdo byl někdy na demonstraci (ať už před listopadem 1989 či po něm), ví, že v praktickém životě se používá vlajka, nanejvýš hymna, ale ne ty ostatní. Viděli jste snad někdy někoho demonstrovat s velkým státním znakem či státní pečetí?
Kdyby premiér jen apeloval na veřejnost, občany či své voliče, aby se hlásili ke své identitě, svému státu a jeho vlajce, třeba by to nějaký výsledek mělo. Ale když se vydal cestou zákona vyhlašujícího Den české vlajky, nevyhnutelně uvízl v parlamentní byrokracii.
A to ještě může být rád, že se ta byrokracie nezabývá faktickou a emotivní stránkou příběhu české vlajky.
Vlajka, s níž vítali Masaryka
Stačí si položit prostou otázku. Co je vlastně česká vlajka? Třicátníci a mladší tu otázku už možná nechápou. Oni trikoloru s modrým klínem jinak než jako českou vlajku neznají. Ale člověk, jehož paměť či znalosti sahají hlouběji, tedy alespoň před 1. leden 1993 a rozpad federace, to může vidět jinak.
Tato „česká vlajka“, jak se jí říká a jak by to mělo být ukotveno v zákoně o Dnu české vlajky, spatřila světlo světa 30. března 1920. Byla to vlajka Československa a nyní slouží už 106 let. V letech 1920–1992 jako vlajka Československa, od 1. ledna 1993 jako vlajka samostatného Česka. Musíme jí tedy říkat česká?
To naráží na různé háčky. Vždyť podle zákona o rozpuštění federace neměl žádný z jejích následníků – ani samostatné Česko, ani samostatné Slovensko – nárok na symboly společného státu. Leč stalo se, byť československá vlajka společným symbolem byla. A když už se to stalo, máme se v tom vrtat ještě po 33 letech skrze zákon o Dni české vlajky?
Na českou vlajku se ovšem můžeme dívat i takhle. Je to ta tradiční bikolora s bílým pruhem nahoře a červeným dole. Ta vlajka, s níž nastupovali první čeští olympionici ve Stockholmu v roce 1912. Ta vlajka, s níž byl v Praze vítán Masaryk po návratu z exilu v prosinci 1918. Ta vlajka, kterou ještě v březnu 1990 zakotvil ústavní zákon České národní rady jako státní vlajku ČR v rámci federace (ten zákon od 1. ledna 1993 neplatí).
A pozor. Pokud máte pocit, že tato čeká vlajka je totožná se státní vlajkou Polska, tak je ten pocit správný.
S vlajkou polskou, nebo s ukradenou?
Úhrnem. Co evokuje Den české vlajky tak, jak ho prosazuje vládní koalice? Tradiční českou vlajku, totožnou se státní vlajkou Polska? Nebo vlajku společného státu Čechů a Slováků, jež měla s tímto státem zaniknout, a když nezanikla, na leckoho působí jako vlajka ukradená?
Tyto otázky by zůstaly tématem pro akademické i hospodské spory. Když ale Babiš prosazuje Den české vlajky, chtě nechtě se z nich stane politikum.