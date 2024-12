Všichni jsme trumpovci, tvrdí Babiš a snaží se hloupě okopírovat příštího amerického prezidenta

Trump je politik, který se snaží ukazovat sílu, natahuje limity demokracie, co to jde, a neváhá voličům slibovat, že zatočí s establishmentem, jehož je sám součástí. Je to boháč, který tvrdí, že boháči jsou spřáhnutí s politiky a nerozumí chudým, a že je to on, kdo rozčarované nebohaté voliče před nimi ochrání. Že vyčistí washingtonskou bažinu.

Jenže on sám je boháč, sám je politik a sám je součástí tohoto establishmentu. Není to ale jen takový šašek a pouhý nedůvěryhodný lhář, jak by se mohlo zdát. Ostatně jinak by nevyhrál americké prezidentské volby. Více než podstatná část politiků vystihl obavy voličů, kteří se cítili nereprezentováni a vlastně zrazeni politiky a elitami.

Silné Česko

Už za prvního Trumpova prezidentského mandátu se k jeho napodobování uchýlili například někteří jihoameričtí politici a dočasně i u nás objevil Trumpa tehdy odcházející premiér Andrej Babiš, který převzal jeho ikonickou rudou kšiltovku. Když pak Trumpovi příznivci zaútočili na americký Kongres, Babiš svou kšiltovku dočasně odložil. Nakonec si Trumpa oblíbila v Evropě část pravice. A také strany, které jsou proti Evropské unii, protože tu Trump nemá rád.

Ostatně, je to logické. I v Evropě je podstatná část voličů, která má obavy z nejisté budoucnosti, nelíbí se jí část kroků dosavadních vlád a cítí se nereprezentováni a zanedbáváni současnými vládními politiky. Čehož samozřejmě využije a má využít každý opoziční politik. Nemusí ovšem přitom napodobovat Trumpovo chování a jeho řešení vedoucí často k nepěkným výsledkům.

U nás Trumpovi, i když jím navrhovaná opatření jako nápad zavést vysoká dovozní cla poškodí zejména naši ekonomiku, tleskalo mnoho politiků. Jak na pravici, tak na levici. Od pravého kraje u SPD po levý s komunisty. Navíc mu kupodivu tleskali i naši konzervativci z ODS. I když na Trumpově chování toho opravdu příliš konzervativního není.

Na hranici směšnosti

Trumpovy politiky a hlavně rétoriky se u nás chytilo také hnutí ANO. To bylo původně pravicové, pak levicové a dnes sází na nespokojené voliče a kombinuje levicové a pravicové postoje s důrazem na národní zájmy. Zkrátka, je podobné Trumpovi.

A podobat se mu chce i vůdce hnutí ANO Andrej Babiš. Ve svém podcastu Sorry jako prohlásil „všichni jsem trumpovci“ a že když Trump podporuje kryptoměny, měli bychom pro ně mít výhodné podmínky i u nás. To už je napodobování Trumpa opravdu v maličkostech. Na hranici směšnosti a v úplně jiných podmínkách.

Otázkou je, kam až Babišovo kopírování Trumpa povede dál? Bude Babiš propagovat cla, která by ohrozila naši vývozní ekonomiku? Nebo se obklopí jako Trump lidmi, kteří jsou morálně pochybní a věří kdejakému bludu, ale jsou loajální? Doufejme, že k tomu nedojde.