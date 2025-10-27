Pokrytectví mladých politiků aneb Jak se z dovolené Andreje Babiše stala jeho politická slabost

Petr Kolman
Názor   17:00
Mladí politici Pirátů, STANu a SPOLU rádi a často kážou o duševní pohodě a empatii. Jenže když si Andrej Babiš vezme týden volna, jejich tolerance končí. Najednou je dovolená slabost.
Mladí noví poslanci, zejména Pirátů, STANu a SPOLU, s chutí povídají o tom, jak důležité je pečovat o duševní zdraví. Nejen o své, ale celé českomoravské či evropské společnosti. Zní to hezky, moderně, evropsky, empaticky.

Někteří mladí zákonodárci by dokonce v Poslanecké sněmovně rádi založili zvláštní podvýbor pro duševní zdraví. Šlo by skoro zatleskat – konečně téma, které se netočí kolem daní, zbrojení, EET nebo dotací. Jenže pak přijde realita. Seniorní politik Andrej Babiš, který má za sebou sedmdesátku a několik let v extrémním permanentním stresu, si vezme týden dovolené – zřejmě aby prospěl svému duševnímu i fyzickému zdraví.

Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová

A co udělají ti, kteří ještě včera vyprávěli o potřebě „duševní hygieny“? Začnou se mu vysmívat. Na sociálních sítích, v médiích, v rozhovorech. Najednou je dovolená znakem slabosti, zahálčivosti či dokonce perfidního útěku před problémy a starostmi politiky.

Dvojí metr

Znenadání se (nejen) mladému pirátstvu a STANostenstvu zřejmě nehodí mít hlavu plnou porozumění, je-li na dovolené „nepřítel“. Tato malá epizoda by se dala brát jako úsměvná, kdyby nebyla natolik výmluvná. Vlastně i svým způsobem kafkovko-havlovská. Ukazuje totiž typický nešvar dnešní politiky – propast mezi slovy a činy.

Hlásat duševní zdraví, empatii a lidskost je snadné, pokud se mluví o anonymních „občanech“. Ale jakmile se to týká silného politického soupeře, veškeré porozumění mizí. A nastupuje poslanecký sarkasmus. Pokud by to byl někdo z jejich řad, slyšeli bychom chvalozpěvy, jak je důležité „naslouchat svému tělu“ a „nepřepínat se“. Ale protože jde o arcilotra Andreje Babiše, musí se z relaxace stát politická slabost.

Babiš si vzal čtyři dny dovolené. Dává tím čas Motoristům, shodují se politologové

Přitom, co je víc „lidsky zdravé“, než si po letech hektické práce dopřát klid, možná i trochu ticha a spánku navíc? Pravděpodobně právě to by se od „mladé generace politiků“ čekalo – schopnost rozlišit, kdy má člověk právo vypnout, bez ohledu na stranickou příslušnost. Jenže to by museli být ti samí, kteří nejraději bojují na Twitteru, respektive síti X, či na Instagramu, v reálném životě.

Možná by si i oni měli vzít týden (nebo raději dva) dovolené. Nikoli kvůli vyhoření, ale aby se sebekriticky podívali do zrcadla. Jak totiž praví staré přísloví: nikoli podle slov, ale podle skutků poznáte je.

