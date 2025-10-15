Daně, EET, rozpočet. Program vlády se rodí, jak ovlivní životy Čechů?

Sice se zatím teprve skoro prokousali k tomu, kdo všechno a co bude mít pod palcem (minimálně víme počty křesel pro jednotlivé strany), ale už se přiblížili k tomu podstatnému. Tedy k jednání nad programem, jak trefně prohlásil šéf hnutí ANO Andrej Babiš: „Teď se soustředíme na projednání programu, to zabere nejvíc času…“
Zatímco projednávání mocenských personálií mnozí nazývali kupčením s funkcemi, tak uvidíme, jak moc se bude kupčit teď. I s ohledem na dosavadní vyjednávání lze očekávat, že i samotný program mohou provázet silné porodní bolesti. Pojďme se podívat na jeho některé možné detaily v ekonomické oblasti (k níž má autor těchto řádek nejblíže). Vzhledem k silné pozici hnutí ANO lze očekávat, že by program mohl ve větší míře odpovídat tomu, co si naplánovalo toto hnutí již před volbami.
S ambicí stát se evropským lídrem
ANO před volbami slibovalo úspory na provozu státu, veřejných zakázkách a redukci agend díky důsledné a funkční digitalizaci. Hnutí také hodlá sloučit některá ministerstva pod „jednotný hospodářský resort“ (nicméně již nyní se hovoří o novém resortu sportu). Babišovo hnutí chce také navázat na pozvolný plán rozpočtové konsolidace představený v roce 2021, který počítá se snižováním strukturálního deficitu o 0,5 procenta ročně.
Jedním z předvolebních slibů byly rovněž nižší daně a odvody státu pro firmy a podnikatele (OSVČ). Mělo by jít o kompenzaci konsolidačního balíčku, s nímž v roce 2023 přišla dosluhující vláda. Nový program by tak měl například zastavit navyšování vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění. S tímto krokem navíc souhlasí i oba vládní partneři – tedy SPD i Motoristé. Další slibovanou změnou by měl být pokles daně z příjmu právnických osob ze stávajících 21 procent na 19. V oblasti daní se chce navíc zaměřit na lepší výběr daní, kde má ANO ambice stát se evropským lídrem.
A nelze zapomínat na ekonomickou prioritu hnutí ANO – znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET), kterou hnutí zavedlo již při svém předchozím vládním působení, ale vláda Petra Fialy EET zrušila. Nová EET by nicméně měla být méně náročná na administrativu a pro živnostníky jednodušší. Jde jen o krátký výčet z mnohem širší množiny plánů, ale i tak je dobré si ho připomenout.
Kdy program vstoupí do životů Čechů
Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka mají ANO s SPD a Motoristy nad hospodářskými prioritami shodu. To je sice fajn, ale už jen práce na rozpočtu, který je dle slov politiků ANO v „katastrofálním stavu“, nějaký čas zabere a o rozpočtovém provizoriu, s nímž odstartuje Česko své hospodaření v příštím roce, se už rozhodně nemluví jen v pravděpodobnostní rovině. (Není to nic nového, ve stejné situaci jsme se ocitli již před čtyřmi lety a na řádný rozpočet se čekalo skoro dva a půl měsíce následujícího roku.)
Už jen z toho vyplývá zásadní otázka, kdy se dočkáme samotného programu, resp. kdy se projeví na životech občanů České republiky. Sám Babiš prohlásil, že s přípravami nebude spěchat a že práce na programu zabere klidně „měsíc, měsíc a půl“ (doslova řekl, že až po této lhůtě se vrátí k personáliím nového kabinetu). V reálu tedy bude program hotový koncem listopadu, nicméně stále ještě nebude jasné, kdo ho bude realizovat.
Pokud by vše šlo dobře (a ve skříních nových vládních politiků by se neobjevovali další kostlivci nebo by si nepouštěli příliš pusu na špacír), nová vláda by tedy mohla začít fungovat do konce roku. Na plnění programu začne pracovat nejdříve v roce příštím a při legislativním procesu, kdy celou řadu opatření musí schválit poslanci, si na slibované světlé zítřky a „soběstačné a hrdé Česko“ (slogan hnutí ANO na předvolebních billboardech) budeme muset ještě chvíli počkat.