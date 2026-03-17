Je Babiš spíše kladná, nebo spíše záporná postava? Z rádia se to nedozvíte

Mezi mými známými jsou jak ti, kdo tvrdý zásah proti nebezpečnému režimu schvalují, tak ti, kteří tvrdí, že za všechno můžou Trump s Netanjahuem a přirovnávají napadení Íránu k napadení Ukrajiny Ruskem. Namítám, že pokud vím, Ukrajina nehlásala, že Rusko je třeba vymazat z mapy, zatímco íránský režim právě tohle říká o Izraeli a trestá i své odpůrce doma. Kdyby měl atomovku, mohla by z něj být další Severní Korea.
Na druhou stranu uznávám, že napadení je napadení a důvod se najde vždycky. Tím se ovšem řadím mezi Alenky, které pořádně nevědí, kdo za co může, nemají názor, s nímž by bylo možné nesouhlasit, nebo naopak souhlasit. Když je něco jasně černé nebo jasně bílé, vždycky řeknou: ALE je tam pár šedých flíčků.
Vlastně taky ráda poslouchám spíš vyhraněnější názory. Bývají výživné a nezbavují vás jistot. Naštěstí vím, kde je hledat. Třeba při vaření si pouštím Český rozhlas, abych se ujistila, že se do vysílání od včera nevetřel nějaký příznivec Babiše.
Máte problém? Napište mi nebo brnkněte, zařídím to. Váš premiér
Tenhle člověk je v interview ČR Plus správně, potvrdila jsem si minulý týden při obírání kapustiček. Profesor Veselka je kardiolog, ale kvůli srdci ve studiu neseděl. Na zahřívací otázku, co si myslí o střetu zájmů Andreje Babiše, odpověděl dle očekávání, že Babiš ve střetu zájmů je, svěřenský fond, do něhož přechází Agrofert, vlastnictví neřeší dostatečně.
Trochu mne zmátlo slovo „diskriminace“. Naše zákony podle profesora nezabraňují tomu, aby do exekutivní politiky vstoupil bohatý podnikatel, jelikož by se to považovalo za diskriminování jedné skupiny občanů. Mám to brát jako stížnost na zákony, nebo ne? ptala jsem se v duchu. Aspoň že hned přišla řeč na dotace.
Vedle převedeného Agrofertu jsou tu přece taky nepřevedené kliniky pro umělé oplodňování, upozornila hbitě moderátorka. Tady pan profesor překvapil, když řekl, že ty neberou nic, co neberou kliniky ostatní. Tak něco jiného: Co když bude premiér chtít mluvit do zdravotnictví? Čekala jsem slovo „určitě“, jenže nepřišlo. Zpovídaný příslušné záměry vlády přímo pochválil. To už jsem kroutila hlavou.
Když se cítíte podobně jako kdysi zamlada, nemusí to být vždycky plus
Poslední nadějí byla zamýšlená meganemocnice v pražských Letňanech. Představte si, že s ním doktor taky souhlasil. Prý je potřeba a on se hlavně bojí, jestli se projekt stačí rozpracovat natolik, aby ho nějaká další vláda zase nezrušila.
Tak já teď nevím, je ten Babiš lstivý záporák, nebo klaďák? Ještě že aspoň vím, kdo za tuhle nejistotu může. Přece rádio!