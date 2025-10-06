Je Babiš proevropský, nebo naopak rozvrátí EU? Všichni se mohou dočkat velkého překvapení

Sám Babiš pak tvrdí, že hnutí ANO je pro zachování unijního členství Česka. Evropa je byznys, říká Babiš a kdysi dokonce prohlásil, že vystoupení z Evropské unie by bylo pro nás smrtelné, protože by to všechno zdražilo.
Pak je tu ovšem druhý, protikladný názor, který je rozšířen spíše mimo Českou republiku. Podle něj je Babiš protievropský populista ve stylu maďarského premiéra Viktora Orbána či předsedy slovenské vlády Roberta Fica a bude stejně jako oni dělat Evropské unii potíže. Bude zdržovat, blokovat pomoc Ukrajině a možná i používat evropské fondy pro sebe a své přátele.
Někteří to vidí dokonce ještě černěji. Vzhledem k tomu, že jsou poslanci ANO v Evropském parlamentu ve frakci Patrioti pro Evropu, která je považována za extrémní (byť je to směs extrémistů a řekněme něčeho jako kdysi protievropské křídlo ODS), Babiš je prý protievropský radikál. Zvláště když se spojí s Motoristy a hlavně s SPD.
Česko potížistou Evropy?
Pravda není ani jedno a není ani někde uprostřed. Je jinde. Ano, Babiš určitě není protievropský, má „jen“ protievropskou rétoriku, když má dojem, že to rezonuje u veřejnosti. I vstup do pravicové frakce Patrioti pro Evropu je do značné míry dán snahou zapůsobit na voliče, nikoliv Babišovým přesvědčením. Je stále pro Evropu. Jenže na druhou stranu opakovaně slibuje, že se postaví proti emisním povolenkám ETS2 a migračnímu paktu, které už členské země Evropské unie schválily, a že je zkrátka nezavede. Proti obojímu na základě poněkud pochybných argumentů a nepřesných čísel počítajících s krajními alternativami, nicméně s mobilizací veřejnosti pro jejich odmítnutí.
A aby toho nebylo dost, Babiš dokonce prohlásil, že uzákoní, že české zákony jsou více než unijní předpisy. V praxi to znamená dodržovat jen ta unijní pravidla, která chce, respektive bude chtít jeho koalice v parlamentu. Co by to znamenalo?
V krajním případě to, že Česko bude opravdu potížistou Evropy a že bude rozkládat Unii. Pokud by tohle ale dělali všichni, Unie prostě skončí. Nikdo nechce být ve spolku, který si dohaduje společná pravidla, jež někteří poté, co je odsouhlasili, odmítají dodržovat.
Další možností je, že takového člena ze své „party“ vyhodí. Paradoxní přitom je, že pravidla, proti nimž Babiš vystupuje, mohou být upravena dohodou mezi zeměmi Unie a je pro to podpora. Jenže zatím to vypadá, že Babiš nechce úpravu pravidel, ale jejich jednostranné odmítnutí. Přitom Babiš zřejmě opravdu nechce Unii rozvrátit, jen nechápe, jak to v ní chodí. Nechápe, že dohody se mají dodržovat, a nelze je jen tak jednostranně měnit v průběhu hry, a že za jejich porušení přichází trest.
Babiš tak paradoxně nakonec může dovést Česko do konfliktu se zbytkem Evropské unie a ochromit fungování Unie či ji dokonce rozbít, aniž by to sám plánoval či vůbec chtěl.