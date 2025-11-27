Babišův střet zájmů: nejčistší řešení mimo hru. Jaké varianty šéfovi ANO zbývají?

S výsledkem voleb si navíc vyřešení tohoto problému vyžádal na Babišovi i prezident Petr Pavel. A později k tomu dodal, že vyřešení problému je podmínkou pro jmenování Babiše premiérem.
Sám Babiš již zmíněné dva měsíce opakovaně uvádí, že to vyřeší, nicméně je s podivem, že konkrétní recept na Babišův střet zájmů zůstává obestřen neznámem. Účinnou kouřovou clonu mu k tomu dělá spor nastupující koalice s tou dosluhující kolem návrhu rozpočtu na příští rok. A tuto kouřovou clonu jen zhutní (bohužel již) tradiční rétorické výlevy politiků.
V prosinci na evropský summit
Končící koalice kvůli střetu zájmů dokonce iniciovala mimořádnou schůzi sněmovny, nicméně asi málokdo může čekat, že by zrovna na ní Andrej Babiš odtajnil svůj recept. Motoristé a SPD uvádějí, že by Babiš měl vysvětlit nebo sdělit, jak si představuje řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu do poloviny prosince. Následně by měl být jmenován premiérem společně s novou vládou, aby 18. prosince mohl jako nový šéf vlády jet na evropský summit.
Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš
Po seznámení Pavla s obsazením vlády Babiš před médii zopakoval, že řešení veřejně oznámí předtím, než bude jmenován premiérem. Nicméně na opakované dotazy, kdy konkrétně toto prohlášení přijde, Babiš odmítl být specifický.
O tom, jaká řešení se nabízejí, jsem se zde rozepisoval začátkem října. Mezitím sám Babiš odmítl prodej holdingu. Přitom by jednoznačně šlo o nejčistší řešení, ale prodat podnikatelský kolos zaměstnávající přibližně 30 tisíc lidí, sdružující více než 200 firem po celé Evropě a generující více než 200miliardové tržby představuje dlouhodobý projekt. Zatímco zákonem určená lhůta na vyřešení střetu zájmů je 30 dní.
Ve hře tak nejspíš zůstává nějaký převod na potomky nebo tzv. slepý trust, což je však českou legislativou země nepolíbená a hlavně neošetřená. Anebo se Babiš premiérem stát nehodlá a bude vládu řídit z pozice šedé eminence, když jako loutkoherec bude tahat za nitky s Karlem Havlíčkem či Alenou Schillerovou.