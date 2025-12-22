Obnova nadstandardních vztahů je nutná. Nejen kvůli Babišovi a Bednárikovi

Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí práce u nás pracuje zhruba 215 tisíc Slováků a přes 25 tisíc jich zde má živnostenské oprávnění. Spousta dalších jich zde také studuje a celá řada využívá české právní prostředí, protože slovenská legislativa některé právní vehikly nemá (například svěřenské fondy). A evidentně se tyto vztahy propisují do české politiky (na rozdíl od sousedů, kam se buď nikdo z Česka nehrne nebo o něj není zájem…).
Pokračovatelé Slamečky a dalších
Svého třetího období vlády na Českem se ujímá Andrej Babiš, původem Slovák. Na toto téma již toho bylo napsáno dost, každopádně slovenská přítomnost ve vysoké politice v Česku posiluje i s osobou ministra dopravy, jímž se stal Ivan Bednárik. (Nutno podotknout, že slovenské kořeny v minulosti měli u nás i jiní ministři: Gustáv Slamečka – taktéž na dopravě, Ladislav Miko, jenž řídil resort životního prostředí, nebo třeba Štefan Füle, který řídil evropské záležitosti.)
Další slovenskou kapku přidal i ministr zahraničí a dočasný ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé). Ten před pár dny oznámil, že na evropském jednání ministrů životního prostředí v Bruselu bude Česko zastupovat slovenský ministr Tomáš Taraba (nakonec k tomu tedy nedošlo, když českou účast zvládl stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý).
„Je to trochu i vyjádření mimořádných vztahů, které se Slovenskem máme. Máme i jistotu, že české zájmy budou zastoupeny dobře, protože naše pozice jsou velmi podobné,“ hájil dokonce Macinkův „slovenský záskok“ šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO).
Konec ochlazení vztahů
Sám Macinka dal místo cesty do Bruselu přednost jinému cíli. Nebudu vás napínat, šéf české diplomacie a Motoristů totiž mířil v rámci své první zahraniční cesty na Slovensko.
Důvod? Řešit se svým slovenským protějškem v čele diplomacie Jurajem Blanárem „obnovení nadstandardních vztahů“ (vláda Petra Fialy loni přerušila mezivládní konzultace kvůli rozdílným postojům k podpoře Ukrajiny). Macinka při setkání mj. prohlásil, že ho „dřívější ochlazení vztahů trápilo“ a také, že je pro něj „Slovensko více než visegrádská čtyřka.“
Ostatně na Slovensko již před pár dny zamířil šéf sněmovny Tomio Okamura (který má mj. po otci také japonsko-korejský původ). I on zdůvodnil účel cesty „urychleným obnovením nadstandardních vztahů obou zemí“, jež byly pošramoceny. Zároveň dodávám, že obě země bývají na prvním místě zahraničních cest po volbách předních politických představitelů obou zemí. Andrej Babiš do své „domoviny“ vyrazí 8. ledna.
Tak snad nebude snaha o obnovu nadstandardních vztahů pokračovat ještě dál na východ. Doufejme, že až tak daleko cesta pod Babišovou taktovkou při snaze vytvořit „z České republiky nejlepší místo pro život na celé planetě“ nezajde.