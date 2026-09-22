To je v pořádku a kritici mohou Babišovi podsouvat i ty nejhorší úmysly, jako že se snaží ovládnout justici a podobně. Směšná je i skutečnost, že nejmocnější muž ve státě a člověk, který je již podruhé premiérem a sedí ve třetí vládě, si stěžuje na systém. Je jistě hodno pozornosti, že většina Babišových kritiků si ani nepoložila otázku, zda premiér nemůže mít náhodou tak trochu pravdu.
Kritika Babišovy neomalenosti ale nemůže znamenat, že nesmíme kritizovat soudy, státní zastupitelství a policii a musíme mlčet o tom, co každý vidí. Ano, lze předstírat, že vše je vzorové, lze se dokonce tvářit, že konformita s evidentními přehmaty je projevem demokratismu a jakákoli kritika je narušením demokracie. Ale to zase, hlavně nám starším, hodně připomíná argumentaci rozkládajícího se Husákova režimu a jeho nemohoucnost.
|
Doložte tvrzení o mafii, vyzývají soudci Babiše. Ten jim vyslal další vzkaz
Problém českého systému spravedlnosti usilovným zavíráním očí nezakryjeme, lidé nejsou odkázaní jen na interpretaci části médií, mají svůj úsudek i paměť. Vždyť čím jiným jsou nejkřiklavější případy Vladimíra Mlynáře či Vlasty Parkanové než účelovým trestním stíháním bez reálného výsledku a relevantního důvodu?
Po devíti letech stíhání se paní Parkanová domohla osvobození a směšného odškodnění. A byl někdo ze státních zástupců či policistů alespoň upozorněn na to, že jejich práce byla nekvalitní? Ne, ani na peníze jim nikdo nesáhl. Přitom stát za jejich šlendrián vyplácí odškodné.
Občané to vidí
Problém je v tom, že státním zástupcům vládne doktrína „stíhej, koho chceš“ bez ohledu na reálný stav. Pak je pochopitelné, že lze stíhat leckoho čistě účelově. Něco takového připouštějí například i političtí antipodi jako Hana Marvanová a Miroslav Kalousek. Je tedy zřejmé, že v našich luzích a hájích není zdaleka všechno v pořádku. Občané to vidí. Na to nepotřebují Babiše a jeho hloupé a ublíženecké řeči.
|
Tejc má právo říct státním zástupcům, kam má justice směřovat, ne však ovlivňovat jednotlivé kauzy
Justice je jenom naše dohoda a spravedlnost konstrukt, záleží hlavně na tom, aby v ni lidé věřili a dalo se na ni nějak spolehnout. V Česku to neplatí, počínaje tím, že miliardář, který v opilosti v autě zabije člověka, je beztrestný, a konče tím, že kdejaký uvozhřený policajt a polopříčetný státní zástupce mohou povalit vládu na základě vymyšleného spiknutí.
Česká justice není v pořádku a nadáváním na Babiše jejímu napravení rozhodně nepomůžeme.