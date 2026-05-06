Rozsudek v kauze Čapí hnízdo očekávanou katarzi opět nepřinesl. Babiš má klid

Ne, že by „lid“ neměl jasno. Velká část obyvatel je do hloubi duše přesvědčená, že Andrej Babiš se dotačního podvodu dopustil. Bohužel jen malá část občanů si uvědomuje, že pokud přísaháme na právní stát, pak k odsouzení potřebujeme obžalovaným dokázat zločinný úmysl.
Soudce Jan Šott i po vynesení odsuzujícího verdiktu nad Janou Nagyovou vyjádřil pochyby o důkazech. Abychom nezkreslovali, citujme ho: „Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny.“
Nikdo „sedět“ nepůjde
Z toho může vzniknout jen frustrace. Ti, kteří se radují po nynějším rozsudku, mohou být zklamaní a rozzuření poté, co se vyšší soudní instance rozhodne ho zrušit. Pro jiné může Šottův komentář sloužit jako „důkaz“, že celý soud je zmanipulovaný. Osvobození i zproštění budí přinejmenším rozpaky, když ne rozčilení. Spokojený z průběhu soudu může být málokdo, snad jen Andrej Babiš, který má nové argumenty ke svému neblahému zpochybňování tuzemské soudní soustavy. Jenže co vlastně chceme?
Vždyť kauza začala jako „jasná zlodějna“, mediální lynč, který měl za úkol daného politika navždy zničit, a skončila jako problém, který už prakticky nikoho nezajímá. Voliči ANO jsou ti poslední, kdo by se trápili otázkou rozsudku nad Čapím hnízdem. V nejlepším případě je jim to jedno. Ani Milion chvilek pro demokracii už se nebude ztrapňovat demonstracemi před budovou soudu, kde národu předváděli „Babiše za mřížemi“. I ti nezaslepenější tuší, že za Čapí hnízdo nikdo „sedět“ nepůjde.
Advokáti se odvolali a též z toho, co říkal soudce Šott, vyplývá, že kauza pravděpodobně poputuje k vyšším instancím, nejspíš až k Ústavnímu soudu. Definitivního stanoviska naší justice se hned tak nedočkáme a rozsudek nad Andrejem Babišem je zcela v nedohlednu, protože se za poslaneckou imunitu může skrývat opakovaně.
Lhostejný volič
Máme být frustrovaní a trápit se tím, že se případ tak bezvýsledně táhne, nebo spíš proto, že podstatnou část voličů už nezajímá? Záleží na preferencích každého z nás. Ti, kteří se nepotřebují utěšovat, protože spravedlnost, která měla přijít, nikdy nepřijde, by mohli hledat odpověď na důležitější otázku: Proč je volič tak lhostejný?
Nabízím hypotézu: volič má pocit, že naše republika je ovládána hrstkou miliardářů stojících nad vším, jim, nikoli voličům, politické strany přímo či nepřímo plní přání. Volič je znechucený a rezignovaný, nemá sílu zabývat se něčím, co nemůže změnit. Andrej Babiš i proto paradoxně vítězí jako menší zlo. Je zřejmé, že v dichotomii na hodné a zlé miliardáře věří už jen někteří novináři, herci a hospodští mudrlanti.