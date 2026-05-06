Rozsudek v kauze Čapí hnízdo očekávanou katarzi opět nepřinesl. Babiš má klid

Martin Zvěřina
Komentář   18:00
Názor na kauzu Čapí hnízdo má každý, už jen proto, že se do jejího vyšetřování policie pustila v roce 2015, že z původních deseti obviněných zbyli dva a že jsme se zatím dopracovali jen k nepravomocnému rozsudku nad jednou obviněnou. Ten navíc zpochybnil sám soudce, kterému byl verdikt nařízen vyšší instancí.
U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...

U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a europoslankyně Jana Nagyová v ní čelí obvinění z dotačního podvodu při stavbě farmy v roce 2008. (27. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Soudce Jan Šott rozhodl o vině europoslankyně Jany Nagyové v kauze dotací pro...
Europoslankyně Jana Nagyová (ANO) u soudu kvůli kauze dotací pro Čapí hnízdo....
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
Jana Nagyová znovu předstoupila před soud v kauze Čapí hnízdo. (4. května 2026)
19 fotografií

Ne, že by „lid“ neměl jasno. Velká část obyvatel je do hloubi duše přesvědčená, že Andrej Babiš se dotačního podvodu dopustil. Bohužel jen malá část občanů si uvědomuje, že pokud přísaháme na právní stát, pak k odsouzení potřebujeme obžalovaným dokázat zločinný úmysl.

Myslíte si, že se Andrej Babiš dopustil dotačního podvodu?

Soudce Jan Šott i po vynesení odsuzujícího verdiktu nad Janou Nagyovou vyjádřil pochyby o důkazech. Abychom nezkreslovali, citujme ho: „Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny.“

Nikdo „sedět“ nepůjde

Z toho může vzniknout jen frustrace. Ti, kteří se radují po nynějším rozsudku, mohou být zklamaní a rozzuření poté, co se vyšší soudní instance rozhodne ho zrušit. Pro jiné může Šottův komentář sloužit jako „důkaz“, že celý soud je zmanipulovaný. Osvobození i zproštění budí přinejmenším rozpaky, když ne rozčilení. Spokojený z průběhu soudu může být málokdo, snad jen Andrej Babiš, který má nové argumenty ke svému neblahému zpochybňování tuzemské soudní soustavy. Jenže co vlastně chceme?

Vždyť kauza začala jako „jasná zlodějna“, mediální lynč, který měl za úkol daného politika navždy zničit, a skončila jako problém, který už prakticky nikoho nezajímá. Voliči ANO jsou ti poslední, kdo by se trápili otázkou rozsudku nad Čapím hnízdem. V nejlepším případě je jim to jedno. Ani Milion chvilek pro demokracii už se nebude ztrapňovat demonstracemi před budovou soudu, kde národu předváděli „Babiše za mřížemi“. I ti nezaslepenější tuší, že za Čapí hnízdo nikdo „sedět“ nepůjde.

Náš právní stát dostal dalších pár facek. Došlo k únosu spravedlnosti v kauze Čapí hnízdo?

Advokáti se odvolali a též z toho, co říkal soudce Šott, vyplývá, že kauza pravděpodobně poputuje k vyšším instancím, nejspíš až k Ústavnímu soudu. Definitivního stanoviska naší justice se hned tak nedočkáme a rozsudek nad Andrejem Babišem je zcela v nedohlednu, protože se za poslaneckou imunitu může skrývat opakovaně.

Lhostejný volič

Máme být frustrovaní a trápit se tím, že se případ tak bezvýsledně táhne, nebo spíš proto, že podstatnou část voličů už nezajímá? Záleží na preferencích každého z nás. Ti, kteří se nepotřebují utěšovat, protože spravedlnost, která měla přijít, nikdy nepřijde, by mohli hledat odpověď na důležitější otázku: Proč je volič tak lhostejný?

Absurdní, odsouzení na objednávku, kritizuje Babiš rozsudek v kauze Čapí hnízdo

Nabízím hypotézu: volič má pocit, že naše republika je ovládána hrstkou miliardářů stojících nad vším, jim, nikoli voličům, politické strany přímo či nepřímo plní přání. Volič je znechucený a rezignovaný, nemá sílu zabývat se něčím, co nemůže změnit. Andrej Babiš i proto paradoxně vítězí jako menší zlo. Je zřejmé, že v dichotomii na hodné a zlé miliardáře věří už jen někteří novináři, herci a hospodští mudrlanti.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Rozsudek v kauze Čapí hnízdo očekávanou katarzi opět nepřinesl. Babiš má klid

U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...

Hrozí rozpočtový Armagedon, řekl Kupka. Schillerovou nazval Dluženou von Bankrot

Martin Kupka (ODS) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Ta se zabývá...

Kopřiva se v Římě uvedl dominantně, ve druhém kole jsou Siniaková i Valentová

Kateřina Siniaková hraje od základní čáry na turnaji v Římě.

Česko zasáhnou silné bouřky. Experti varují i před kroupami nebo požáry

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Bylo mu 87 let

Majitel týmu Atlanta Braves Ted Turner sleduje svůj tým v zápase proti St....

Německá policie zadržela pět Čechů. Podezírá je ze série vloupání v Bavorsku

ilustrační snímek

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Rozhovor

Kolegyně na ni kvůli lžím komunistů i plivla. Dcery o rekordmance, jejíž medaili vrací Čechům

Premium
Olga Fikotová Connollyová v roce 1964 během tréninku na univerzitě UCLA

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Úhel pohledu

Část českých politiků se ve skutečnosti nebojí sudetských Němců, ale sebe samých

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

ČT chce po radních vymáhat miliony za odvolání komise. Absurdní, říká Matocha

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

S pornem máte utrum. V USA rozjeli mobilní síť pro věřící, škodlivý obsah blokuje

Americká firma Radiant Mobile spustila mobilní síť pro křesťany. (6. května...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.