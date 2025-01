Tři plakáty, které mě zasáhly. Z jejich poselství mám smíšené pocity

Začnu od čerstvého. Viděl jsem ho na Twitteru (nedonutíte mě do X, dokonce i z XXX jsem už vyrostl). Umístili ho tam Piráti. Na obrázku je zobrazena tvář staršího muž se silnou nadváhou, s prstem před našpulenými ústy. Je to gesto vyzývající k tichu. Na sobě má obřadní ústroj, zřejmě biskupský. Aby poselství pochopili i méně inteligentní Piráti a Nepiráti, obrázek je doplněn citací z Novinek, že „smlouva s Vatikánem pomůže jen sexuálním násilníkům, upozorňují oběti farářů“.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Za touto grafikou si plně stojíme. Zneužívání dětí totiž není v církvi jen selháním jednotlivců, ale celé instituce, která tyto skandály často zamlčovala namísto prošetření a podpory obětí.



Vzpomeňte třeba na případ arcibiskupa Duky. Místo toho, aby se zastal oběti sexuálního… https://t.co/qV0Y0KAziJ https://t.co/RktJxwyB7B oblíbit odpovědět

Šlape se tu v narativu, že katolická církev je hnízdo pedofilů a sexuálních predátorů.

Jsem křtěný nepraktikující katolík. Mám ke katolické církvi výhrady, jednu velkou, týká se papeže. Vadí mi, že hlava největší křesťanské církve není schopna se zastat pronásledovaných, vražděných a mučených křesťanů v takzvaném třetím světě, teď se říká „globální jih“. Jenže co je Pirátům do papeže Františka? Nic. Takže dobrý. Jen si pomyslím, že ten nápis je lživý s náběhem do idiocie.

Druhý vizuál dalo před posledními parlamentními volbami vylepit konsorcium Spolu. Byl na něm Babiš s Putinem v zádech a nápisem NOVÁ HROZBA – STEJNÍ AGENTI. Po dvou letech následoval vizuál s Babišem s ruskou vlajkou na tvářích. Přišlo mi to přes čáru, první billboard a pak ten druhý vzkaz šířený po sítích. Psal jsem o tom. Co teď s tím?

Nevím. Ale četl jsem vyjádření pana Karla Havlíčka, že pokud ANO vyhraje, zatrhne českou muniční iniciativu. Andrej Babiš otevřeně fandí Robertu Ficovi a Viktoru Orbánovi. Jeho poslanci v europarlamentu se zdržují při hlasování o pomoci Ukrajině. Babiš sabotuje nákup stíhaček F35, tedy akvizici, která by nás zásadně začlenila do obranného systému NATO a upevnila naši bezpečnostní pozici. Takže si říkám, byly ty vizuály tak scestné, jak jsem si myslel a jak jsem o nich taky psal? Co nám pan Babiš ještě předvede?

Třetí případ je čerstvějšího data. Skupina členů politické husarské jízdy rozjela policejní akci proti Tomiovi Okamurovi. Nemám k japonskému lídrovi českého nacionalismu a propagátorovi destrukce parlamentní demokracie špetku sympatií. Vytočil mě jeho plakát s fotkou černocha s kudlou v ruce a nápisem, že nepotřebujeme africké chirurgy. Policejní stíhání nadále pokládám za úlet, pocit zhnusení zůstal.

Až na to, že plakát nabývá pochmurné aktuálnosti ve světle posledního incidentu v Německu, kdy neúspěšný žadatel o azyl realizoval frustraci tím, že zapíchl dvouletou holčičku a muže, který se ji pokusil bránit. Jeho nůž musel po činu vypadat zhruba tak, jak jsme to viděli na Okamurově obrázku. Však on na to Okamura při policejním výslechu jistě poukáže.

Kolik plakátů pro smíšené pocity nás v tomto roce ještě čeká?