Andrej, Martin, Markéta. Kdo je tu vlastně trapák, kdo zločinec a kdo parazit?

Aby bylo jasno – Chlívek rozhodně nevolá po Půtově odstoupení a nikdy nevolal. Celý proces páchne stejně jako stíhání Vlasty Parkanové, důkazy jsou vachrlaté, „usvědčující“ výpovědi manažerů Metrostavu účelové. A svým způsobem chápe politiky, kteří svým měří jiným metrem než soupeřům. Ale z čeho se mu obrací všechny knihy a bachory, je pokrytectví novinářských kolegů, kteří jednou volají „Odstoupit!“ a podruhé „Neva, neva, jedeme dál!“

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Milion chvilek si ostatně zaslouží samostatný odstaveček. „Milion chvilek nabírá lidi a plánuje sérii akcí. Hlavní téma už není Babiš,“ píší zpravodajské titulky. Pokud si Chlívek dobře pamatuje výrokovou logiku z prvního ročníku na střední, takovému výroku se říká vnitřně rozporný.

Protože hned v následujících větách se dozvíme, že spolek „se obává, že Česku po volbách hrozí ,slovenský scénář’“. Ano, chvilkaři nás budou bránit před tím, aby nás Babiš nezatáhl na východ, aby z nás Babiš neudělal satelit Moskvy, aby se Babiš nespolčil s Ficem a Orbánem, aby populisté neovládli Českou televizi. Ale samozřejmě že téma už není Babiš, jak by to mohlo někoho vůbec napadnout?

Každé malé dítě ví, že Milion chvilek nemá a nikdy neměl jiné téma než Babiš. Čtvrt milionu voličů různých stran na pražskou Letenskou pláň nepřivedlo nic jiného než hluboký odpor k osobě Andreje Babiše. Proto o chvilkařích teď čtyři roky nebylo vidu ani slechu, a aktivizují se opět před volbami, aby „zabránili slovenskému scénáři“.

Pobouření, kterému se nelze divit

Ale nejvíc nechtěné zábavy samozřejmě přinesli opět vládní politici – a to ve chvíli, kdy Chlívek docela sázel na opozici a Babiše zejména. Ten však hanebně zklamal, stejně jako premiér Fiala.

Když v úterý vydalo studio Warhorse svou dlouho očekávanou hru Kingdom Come: Deliverance 2 a ve stejný moment světová média vypustila pochvalná, až nadšená hodnocení, chystal se Chlívek vyhlásit soutěž: „Který politik se jak první pokusí přiživit na úspěchu Daniela Vávry a jeho týmu?“

Tajným favoritem byl bývalý premiér, jehož marketéři obvykle uměli surfovat na trendujících vlnách, a tajně přitom doufal v premiéra stávajícího, který by se mohl přiznat, že je nejen bývalým excelentním fotbalistou a skejťákem, ale také vášnivým pařanem. Leč oba dva moudře mlčeli, což Chlívku zkazilo zábavu. Naštěstí je nahradili jiní borci, zejména Markéta Pekarová Adamová a zejména Jiří „Kašpar“ Pospíšil, který se s pomocí AI přímo převlékl ho herního kostýmu.

Největší posměch však nakonec sklidila šéfka TOP 09, i když – jak Chlívek uznává – je v tom trochu nevinně. Proč nevinně? Protože na Facebook napsala v podstatě obligátní, neškodné věty: „Další velký úspěch českých herních vývojářů! Těšili jste se na vydání Kingdom Come: Deliverance 2 s kulisami středověké Kutné Hory?“, a přesto sklidila bouři.

Ty věty opravdu můžete číst poměrně neutrálně, tak jako obvykle nikomu nevadí, když politici blahopřejí třeba sportovcům nebo komukoli jinému. Ale jistě je můžeme vnímat i jako „ostudné parazitování na cizím úspěchu“, což byl asi nejčastější negativní komentář.

Zejména poté, co předsedkyni TOP 09 setřel na síti X sám kreativní ředitel a nejviditelnější tvář studia Warhorse Daniel Vávra v několika ostrých větách: „Někdo jí řekněte, že to dělal známej dezinformátor a podvratnej živel“ a „Markéto, celá ta vaše parta mě posledních několik let nazývá rusským kolaborantem a uráží mne. Takže bych vám rád vzkázal – neparazitujte na něčem, na čem máte nulovou zásluhu“.

Ani jemu se nelze divit. Vávra dlouhodobě bojuje za, řekněme, „pravicové hodnoty bez přívlastků“, hájí svobodu slova po americkém vzoru, odmítá zbytečné státní zásahy do společnosti a byznysu a třeba Společnost pro svobodu slova, jejímž je zakládajícím členem, ministerstvo vnitra (respektive jeho Centrum proti hybridním hrozbám) bez důkazů obvinilo z šíření dezinformací a konspiračního uvažování.

Vávra je tak pochopitelně vytočený, když aktivistická část establishmentu, která si plete odlišné či nepříjemné názory se lží a svobodu s konspirací, se teď veze na osmi letech práce jeho studia. A paní Markéta patří mezi velmi aktivní bojovnice proti dezinformacím, i když, dodejme znovu, nemáme žádné zprávy, že by se zrovna MPA o Společnost pro svobodu projevu nějak otírala.

Myslíte, že jde jen o efemérní přestřelku na sociálních médiích? Podle Chlívku nikoli. Celá pidiaféra ukazuje na to, kam se posunuli čeští liberálové, kde vlastně stojí „pravicová vláda“, jak zmatený je „boj proti dezinformacím“ a jak neobratně používá většina politiků nová média – ale to je téma na esej, ne na jeden sobotní Chlívek.