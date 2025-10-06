Obrátí nás ANO na Východ? Ne, změní styl a rétoriku, ale základní ukotvení zůstane

Andrej Babiš a jeho hnutí ANO mají pověst síly, která chce změnit politické a bezpečnostní ukotvení Česka na Západě. Tedy to, v čem žijeme už 36 let. Tuto pověst přiživovala volební kampaň, kdy se sám Babiš vymezoval vůči všemu spjatému s Petrem Fialou – i vůči přepjaté rétorice plné slov typu „západní“ a „demokratický“. A sám Fiala strašil Babišovým obratem Česka na Východ.
V povolební realitě to tak vyhrocené a černobílé jistě nebude. Ale to budeme poznávat krůček po krůčku.
Referendum? Podle Babiše „je to blbost“
Černobílé vidění logicky podporují ruská média. Třeba list Izvestija. Ten už před volbami psal, že „dohodne-li se Babiš s krajní pravicí, bude to pro EU značná rána“. Nebo že Česko se stane další euroskeptickou zemí vedle Maďarska a Slovenska a bude trvat na revizi unijní politiky sankcí vůči Moskvě.
Znalci prostředí v Bruselu, citovaní v médiích, to brali už v sobotu večer jinak, zdaleka ne tak dramaticky. Hlavně odmítají plnou paralelu mezi Andrejem Babišem a Viktorem Orbánem. A na tom dost je.
|
Kateřina Konečná má pravdu. Vládnout bude pravice s lidskou tváří
Orbán je intelektuál a ideově ukotvený člověk. Zároveň ví, že Maďaři (podobně jako Poláci) jsou ve většině pro členství země v EU i NATO, tedy pro její západní ukotvení. Orbán si tak může dovolit pro Brusel provokativní rétoriku a politiku, ale ví, že kdyby přišlo na lámání chleba, na referendum o členství v EU a NATO, Maďaři budou hlasovat pro. „Kdo z vás to má?“, mohl by se posmívat mnohým západním lídrům.
Babiš je muž byznysu, ideově zcela neukotvený. V jádru proti EU nic nemá, jen proti určitým jejím politikám (jistě ne proti těm, jež posílají jeho byznysu dotace), ale jde-li o hlasy voličů, rád se do „Bruselu“ obuje. Nicméně ví, že česká společnost netrvá na členství v EU tak jako maďarská či polská.
Takže i když se Babiš v kampani vymezoval vůči Fialovi a přepjatému důrazu na západní ukotvení, o referendu k členství v EU a NATO řekl, že „je to blbost“. Hotovo. Tak nemluví bytostný euroskeptik.
Lze tedy odhadovat, že v praxi se na západním ukotvení Česka nic nezmění. Samozřejmě s tím, že vládní rétorika nebude tak rituální, strašící ruskou invazí a vytvářející dojem, že jde o všechno. Že stojíme před dějinným armagedonem, který rozhodne, zda zvítězí síly Dobra, či Zla, světla, nebo tmy.
Zbraně pro Ukrajinu, které známe
Pokročme k praktičtějším věcem. Babišovi i hnutí ANO se vyčítá, že kdyby se dostali k moci, zásadně by změnili – rozuměj oslabili – českou politiku vůči Ukrajině. Ořezali by podporu Kyjeva v rovině symbolické, politické, rétorické a hlavně by zrušili českou muniční iniciativu. Jinak řečeno, cestu z téměř čtyřleté války spatřují prý v tom, že Ukrajina zůstane bez vnější pomoci předhozená Rusku a to si s ní už poměrně rychle poradí.
|
Proč Fiala dostal naloženo. Byl skvělý venku, ale doma ho ničila slepá skvrna
Cynicky vzato by to byla skutečně dost rychlá cesta z války ven, ale za cenu nepřijatelnou pro Kyjev i Ukrajince (co by se s nimi stalo?), pro naše spojence v NATO i EU, dokonce pro Donalda Trumpa (v tomto směru obrátil od své původní důvěry v Putina) a také pro značnou část českých voličů. Ale bude to tak za vlády ANO skutečně? Nebo je to jen černý scénář, ale v praxi si vláda vyvine nějaký jiný?
V kuloárech se prý říká, že Andrej Babiš je proti české muniční iniciativě hlavně z jednoho důvodu. Někdo mu údajně řekl, že v rámci toho projektu se krade. Ale v principu by právě projekt takového typu neměl být Babišovi proti srsti.
Je to akce, na kterou nejde moc peněz z rozpočtu, ale ze zemí jako Dánsko či Nizozemsko. Je to akce jak vyšitá pro postkomunistické země. Pro ty, jež mají původem sovětskou vojenskou techniku či aspoň kontakty v zemích, které jí disponují (od Balkánu až po Střední Asii).
Země jako Česko nemůže zprostředkovávat dodávky protiraketových systémů typu Patriot (na rozdíl od Německa, jež je má, může je dodávat Ukrajině a pak z USA získat nové). Ale může obstarávat dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů (sovětská norma), kdežto Západ má jen obdobu s ráží 155 milimetrů. Je to na pohled malý rozdíl, ale pro hodně zbraní na Ukrajině zásadní. To není džob pro NATO, ale pro země se zkušeností sovětských norem.
A celý ten podnik je založený na mikromanagementu, tedy na něčem, co by Andreji Babišovi mělo konvenovat.
Pilířem programu je odpor k povolenkám
Těžko teď spekulovat, co se stane. Ale můžeme si představit třeba toto. Babiš jako premiér bude potřebovat v EU nějaký plus. Ocitne se před volbou, čeho se raději vzdát. Jestli třeba odporu k emisním povolenkám pro domácnosti (což byl jeden z pilířů jeho kampaně), nebo odporu k české muniční iniciativě.
Jak by se asi rozhodoval? Kdyby se vzdal odporu k povolenkám, vytočil by velkou většinu svých voličů a zřejmě i většinu české společnosti. Kdyby se vzdal odporu k české muniční iniciativě, zajímalo by to spíše jen zbrojní experty či politology.
Úhrnem. Není vůbec jasné, jak vše dopadne. Ale heslo z volební kampaně „Babiš nás zatáhne na Východ“ se natvrdo neprosadí, nestane se skutečností. Když už, tak v posunu stylu a rétoriky, ale ne v posunu civilizačního ukotvení Česka.