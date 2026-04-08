Klempíře či Zůnu si premiér Babiš musí pěstovat, jsou pro něj užiteční

Chce snad někdo tvrdit, že po odvolání Oty Klempíře bude většina pracovníků kultury ministerskému předsedovi vděčná? Nebo snad periodika, která věnují pravidelně třetinu až polovinu svého rozsahu tomu, jak to dělá vláda špatně, že by změnila náhle tón?
Zajisté najdeme řadu relevantních důvodů, proč by mohl premiér oba ministry odvolat. Jenže stejně můžeme jmenovat ty, proč je neodvolávat.
Oblíbené mediální terče
Ministr obrany nic neprovedl, respektive jeho oficiální strana SPD nemá stejný náhled na Ukrajinu, a tak jej několikrát okřikla a zesměšnila. Nicméně v čem to škodí hnutí ANO? Padá jim popularita, či se na ně kvůli tomu zlobí jejich voliči? Ani jedno, ani druhé, navíc kdyby se premiér do výměny pustil, musí si nového ministra obrany najít nejprve „sám“ a teprve pak jej dát ke schválení SPD.
U Motoristů riskuje roztržku, protože v jejich straně patří destruktivní komunikace ke stranickému bontonu. A naštvávání voličů jiných stran je pak pod rozlišovací schopnost vedení Motoristů, pokud to dokonce nepokládají za politický cíl. Až tak premiérovi současní ministři nevadí.
U ministra kultury je sice jeho pracovní výkon velmi slabý, hlava resortu vykazuje znaky nefunkčnosti a navíc se odmítá se svou komunitou vůbec bavit. Nelze se samozřejmě divit zděšení některých pracovníků v kultuře nad ministrovými prohlášeními. Nicméně zatím také ještě nic neprovedl. A že petici za jeho odvolání podepsalo devět tisíc lidí, asi též nezní pro Andreje Babiše jako drtivý argument.
Je s podivem, že se někdo domnívá, že by měly veřejnost přesvědčit anonymní hlasy poslanců ANO, kteří s ministrem Klempířem nejsou spokojeni. Proč by také s takovým chaosem, který ministr produkuje, měli být spokojeni? Na druhé straně právě poslanci ANO jsou pokrokovými médii většinou líčeni jako nesvéprávné osoby bez vůle, které na slovo poslouchají předsedu, a dokud ten nezavelí, nic si nemyslí. Pročpak najednou ti, kteří jsou nám opakovaně líčeni jako ovce, mají reprezentovat nějaký relevantní hlas pro veřejnost či dokonce pro premiéra Babiše?
Oba jmenovaní ministři se v krátkém čase stali oblíbenými mediálními terči a většina kritiky i angažovaných vtipů míří na ně. Premiér je v závětří a vedle těchto expertů či koaličních stranických předsedů Okamury a Macinky vypadá téměř jako rozvážný muž. Proč by tenhle obraz ničil?
Je třeba si přiznat, že mezi pracovníky kulturních institucí celé republiky je minimum těch, kteří volili ANO, SPD či Motoristy. Naopak, vztek těchto lidí může Babišovy voliče možná i těšit. Ano, zní to odporně, ale je to tak, proč si lhát? Navíc ať by byli nástupci těchto ministrů jacíkoli, premiér by se jimi nezavděčil nikomu.
Babišova klika
Velmi krátce po nástupu Fialova kabinetu kolovaly po Praze spousty historek o Zbyňku Stanjurovi, kterak se neslavně uvedl na ministerstvu, jak ničemu nerozumí, a jak v tom plave. Je zajímavé, že tehdy vládl na pokrokové mediální frontě klid, protože to byla přece „hodnotová“ Fialova vláda. Ta byla z definice kompetentní, i kdyby byla sestavená ze samých trdel.
Je dobře, že dneska jsou ministři při tak slaboduchém výkonu pod palbou médií, ale neškodí připomenout, že to v naší zemi není běžné. Bude to znít paradoxně, ale Andrej Babiš má kliku, protože část médií se každý den zalyká nenávistí ke dvěma ministrům a plány, které skončily v koši, vydává za reálné hrozby. Mimo média tyhle problémy zajímají jen menšinu obyvatel, a tak „skandály“ těchto dvou pánů může premiér přehlížet.