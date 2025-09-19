Doženou Babiše právníci, nebo bude pokračovat nekonečná tahanice?

„Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně,“ vysvětloval prezident.
Těžko říci, zda se prezident Pavel s opozičním lídrem sejde ještě před svým projevem k národu, který má být prý uklidňující. Každopádně Andrej Babiš líčí svou pozici téměř idylicky, prý se po volbách přizpůsobí veškerým požadavkům, které na něj kladou tuzemské i evropské právní normy.
Čas právníků
Jenže podle výkladu některých právníků může být Andrej Babiš premiérem jen v případě, že prodá Agrofert. Prý mu nepomůže ani uložení majetku do takzvaného slepého trustu, který by jej odřízl od firmy. Problém je v tom, že se jedná jen o výklad a tedy může i Andrej Babiš „tasit“ právníky s názorem zcela opačným. Rozhodnout obdobnou při může jen soud a to u nás trvá roky.
|
Pavel se sejde s Babišem. Bude se zajímat, jak by se vyhl střetu zájmů jako premiér
Bude pak jen na prezidentovi, kterému výkladu dá přednost. Lze samozřejmě čekat, vzhledem k sympatiím, které Petr Pavel ve funkci projevoval, že dá přednost výkladu pro Babiše restriktivnímu.
Andreji Babišovi by pak nezbývalo než buď Agrofert skutečně prodat, což je téměř vyloučené, anebo přenechat místo předsedy vlády Karlu Havlíčkovi. Ten je sice politickou elitou široce akceptovatelný a neměl by problém se sestavením vlády, zato by měl problém „šéf“.
Babiš za prvé nehodlá nechat exekutivu někomu jinému, za druhé nedokáže nic řídit „ze zadního sedadla“. Bylo by to pro něj krajně nepohodlné, protože mimo jiné miluje mezinárodní jednání, summity a chce další fotku s Trumpem. Také svým voličům na náměstích sliboval, že bude vládnout. Zkrátka obtíží by byla spousta a víme dobře, jak to má Andrej Babiš se sebeomezováním.
|
Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma
Variantou tedy může být nějaká obstrukce ze strany vítězného hnutí a tím možná vytvoření tlaku na prezidenta. Představte si, že bude únor a ve Strakově akademii bude stále vládnout Petr Fiala v demisi a voliči budou sledovat nekonečné právnické tahanice o to, kdo smí či nesmí sestavovat vládu. Nespokojenost by byla veliká a de facto by se naplňoval spiklenecký scénář o „ukradených volbách“.
Premiérem za každou cenu?
Petru Pavlovi nelze připisovat žádné postranní úmysly, na to je prezidentem politicky příliš nezručným, chce se „jen“ striktně držet litery zákona. Vývoj je opravdu těžko predikovatelný, protože ani kauza Čapí hnízdo není přímočaře předvídatelná. První krok je vydání znovuzvoleného AB k trestnímu stíhání. Co když se ale Babiš rozhodne, že se nenechá vydat a „zmrazí“ tak soudní proces na příští čtyři roky s tím, že dovládne a pak teprve nechá soud rozhodnout. Je dost dobře možné, že by na tenhle manévr nakonec ve sněmovně sehnal hlasy. Ty by ale nebyly zadarmo a podobné aranžmá by mu dost svazovalo ruce při vládnutí, bůh ví, o jaké koncese by si za podporu nevydání strany řekly.
A co bude AB dělat, kdyby jej soud odsoudil? Samozřejmě, bude se odvolávat, ale byl by již jednou odsouzený. Mohl by dělat premiéra? Části jeho voličů by to patrně nevadilo, ale premiér reprezentuje celou zemi. Chce AB naštvat většinu občanů jen tím, že bude premiérem za každou cenu? Nevíme.
|
Nejvíc Čechů si přeje jednobarevnou vládu Andreje Babiše, ukázal průzkum
Řešení má v rukou především Andrej Babiš. Ten ovšem chce vládnout a chce dokázat soupeřům, že to umí lépe než oni, kampaň vedl mnoho měsíců a těžko se najde, v jeho hnutí i mezi ostatními politiky, někdo, kdo by se mezi občany objevoval častěji.
Pro letošek platí ještě výrazněji než jindy, že další kolo voleb, mnohem komplikovanější a obtížnější, představuje sestavení vládní většiny. Pro Andreje Babiše to bude kritické, protože rozpor mezi chci a mohu bude gigantický.