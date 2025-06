Andrej Babiš si jako vždy stačí sám. I na to, aby si prohrál volby

Předsedovi ANO Babišovi by při současném vládním výkonu k vítězství stačilo, kdyby mlčel, případně vydával jen pečlivě formulovaná prohlášení. To je ovšem v rozporu s jeho povahou, takže mluví stále a nekontrolovaně. Z „tajného“ programu už prozradil, kolik přidá důchodcům, jak vykoupí ČEZ a zvýší slevu na dopravu pro důchodce a studenty. Všichni se pochopitelně ptají, kde na to vezme.

Škodí si podle vás Andrej Babiš svými sliby? celkem hlasů: 79 Ano 52 %(41 hlasů) Ne 48 %(38 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasy)

Když vidíme, jak současná vláda nezastavila zadlužování země, je celkem pochopitelné, že se voliči, novináři i ekonomové musejí tázat, z čeho chce Andrej Babiš své plány zaplatit. Odpovědi se nám prý dostane až v září. No dobrá, možná na to mají v ANO nějaký průzkum, že kmenovým voličům ANO je stav státní kasy lhostejný a bude jim stačit, když program oznámí na začátku školního roku.

Jenže pokud chce Babiš naplnit některý ze svých předvolebních cílů, například získat tolik hlasů, aby bez účasti ANO nemohla vzniknout žádná vláda, pak by měl usilovat též o hlasy skeptických a umírněných voličů, kterým velkohubé sliby bez toho, aby znali kompletní způsob provedení, nestačí. K nalákání zklamaných voličů k urnám by bylo potřeba ukázat nějaké realistické plány.

Vrátí se covidový chaos?

K tuzemskému politickému provozu patří nesmyslné sliby, bohužel naprosto organicky a hlouposti neslibuje jen Babiš, vzpomeňme na německé platy Petra Fialy. Obě dominantní politické strany se momentálně tlučou po hlavách jen řečmi. Premiér tvrdí, že máme stále levnější energie, což nepotvrzují statistiky, a Babiš slibuje, že je zlevní, nevíme ale jak. Země by si zasloužila nějakou debatu na téma vysokých cen energií, ty ničí průmysl v celé Evropě. Jenže v Česku se diskutovat nebude. Politici vědí, že slibem nezarmoutí a po volbách mohou vždy použít oblíbenou výmluvu, že nemají-li ve sněmovně většinu, sliby neplatí.

Vedle ekonomických slibů se Babiš prezentuje též četnými nesmysly, třeba nápadem zakázat vysokým školám používat Scio testy. „Tenhle borec Šteffl za to kasíruje neskutečné peníze,“ pravil pan Babiš na adresu zakladatele společnosti Scio. No a co, proč zrovna jednomu z nejbohatších miliardářů vadí, že někdo za něco kasíruje? Zvláště víme-li, že testy téhle firmy jsou spolehlivé a vlastně velmi levné ve srovnání s tím, co produkuje státní moloch Cermat. To chce pan Babiš svěřit agendu státnímu Cermatu?

Naštěstí žádný premiér nemůže vysokým školám nařizovat, u koho si smějí a nesmějí objednat testy. Podobná prohlášení však ukazují, jak je šéf opozice v mnoha oblastech nekompetentní a že by po jeho nástupu mohl nastat podobný chaos, jaký si pamatujeme z covidů. To voliče celkem spolehlivě odrazuje.

Koalice Spolu se sice topí v kauze praní bitcoinů, nicméně má jistou šanci, že by se mohlo na její průšvih ne snad zapomenout, ale že by jej mohli voliči pominout, zvláště v obavě z toho, jaký chaos může nastat v případě Babišova triumfu. Nebylo by to poprvé, kdy vlastní hloupé řeči šéfovi hnutí ANO znemožnily volební triumf. ODS nezbývá než se modlit za to, aby jí voliči odpustili a aby Andrej Babiš sliboval o sto šest, jen tak bude její naděje ještě žít.