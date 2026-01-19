Slova mají váhu. Když se ztratí úcta ke stáří, ztrácí se i zábrany tyranizovat seniory a seniorky

Petr Kolman
Komentář   12:00
V zemi, kde opoziční poslankyně bez uzardění veřejně označují premiéra za vilného starce, se opravdu nemůžeme divit tomu, že roste násilí na seniorech a že se z veřejného prostoru vytrácí elementární úcta ke stáří. Jazyk politiky není neutrální kulisa. Je to vzor. A často bohužel ten nejviditelnější.
Premiér Andrej Babiš.

Premiér Andrej Babiš. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš.
Premiér Andrej Babiš.
Premiér Andrej Babiš.
Premiér Andrej Babiš.
9 fotografií

Nutno dodat, že jde o problém hlubší a déle trvající. Premiér Andrej Babiš není zdaleka první, kdo se setkal s opakovanými urážkami z důvodu věku. Před ním „měli tu čest“ čelit podobnému nešvaru v míře nikoliv zanedbatelné například prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus anebo veřejný ochránce práv pan Stanislav Křeček (87 let). Je nepochopitelné, že urážky z důvodu věku často zaznívají od těch, kteří jinde halasně bojují proti různým formám diskriminace. Ať již z důvodu rasy, národnosti, sociálního vyloučení nebo pohlaví. Smutný dvojí metr.

Ageismus do sněmovny nepatří. Věk není ani zásluha, ani vina

Omluvy (či spíše výmluvy), že si ten který dříve narozený politik ageistickou hrubou urážku zasloužil, jsou v demokratickém právním státě (Rule of Law) naprosto neakceptovatelné. Nechť je například zmíněný Babiš kritizován za své konkrétní názory a postoje, ostatně tak jako každý jiný, nicméně diskriminační urážky z důvodu věku jsou nebezpečné chucpe. Víc, než si myslíme.

Hygienický standard demokracie

Jestliže si z nejvyšších pater politiky zvykáme poslouchat, že věk je nadávka, že stáří je směšné, trapné, obtěžující nebo podezřelé, proč bychom se měli divit, že se stejný postoj přelévá i do běžného života „spodních deseti a půl milionu“?

Když je senior v politické debatě redukován na karikaturu, není už pak tak těžké ho v tramvaji odstrčit, okrást, nebo mu dát „lekci“, protože „stejně už má odžito“. Říkala to přece i ta roztomilá slečna na TikToku, tou svojí „cool CzechEnglish“, které rozumíme jen my mladí.

Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly

Politická kultura není luxus pro lepší časy. Je to základní hygienický standard demokracie.

A mezigenerační respekt je její nedílnou součástí.

Co jsme my, budete i vy…

Společnost, která se vysmívá starým lidem, se vysmívá sama sobě – své minulosti i své budoucnosti. Každý, kdo dnes s lehkostí používá věk jako urážku, by si měl položit jednoduchou otázku: kam to povede zítra? A koho se to dotkne pozítří?

Česká a moravská politika dnes naneštěstí zhusta připomíná hospodskou hádku. Svár, kde vítězí ten, kdo mluví hlasitěji a hruběji.

Argumenty stále častěji ustupují osobním útokům. I bazální respekt mizí a hranice slušnosti se posouvají tak daleko, až přestávají existovat. A společnost si zvyká. To je možná to nejnebezpečnější.

Václav Havel kdysi mluvil o moci bezmocných, o odpovědnosti slova a o tom, že pravda a slušnost nejsou slabostí, ale silou. Dnes jeho hlas v české politice citelně chybí. Ne proto, že by byl bezchybný, ale proto, že připomínal samozřejmost, na kterou jsme zapomněli: že politika má kultivovat společnost, ne ji strhávat dolů.

Sečteno a podtrženo: máme se politické – a hlavně mezigenerační – kultuře v Česku opravdu ještě hodně co učit.

Možná by úplně stačilo začít znovu u obyčejné věci: mluvit o druhých tak, jak bychom chtěli, aby jednou mluvili o nás.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.