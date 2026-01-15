Zastupující zemský protektor pro Green Deal. O nové funkci Turka i snaze o sestřelení Okamury

Škoda promarněné příležitosti. Například titul zastupující zemský protektor Green Dealu pro Čechy a Moravu by zněl honosněji. Navíc by v tom byl jistý odkaz k historii a nelze pochybovat, že samotnému Turkovi by se takové pojmenování jeho nové funkce jistě zamlouvalo víc.
Pak už přišlo samotné hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že se Babišův kabinet ve Sněmovně opírá o 108 hlasů a má tam tedy naprosto pohodlnou většinu, dalo se právem očekávat, jakým výsledkem skončí.
Amatérismus, trafika, slabý premiér v akci. Opozice tepe vládu za post pro Turka
● Signalizoval to už výsledek předchozího hlasování v bodě, v němž se opoziční poslanci pokusili sesadit šéfa SPD Tomia Okamuru z pozice předsedy Sněmovny. A to i kvůli jeho novoročnímu projevu, v němž krom jiného na adresu finanční pomoci Ukrajině řekl, že „penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne“. Konkrétně prý „západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata“. Anebo se vyjádřil směrem k šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové s tím, že je nepříčetná.
Hlasování o Okamurově odvolání opoziční strany podle očekávání projely na celé čáře. Předsedu SPD ve sněmovní funkci podrželo všech 108 poslanců vládní koalice. Přesto není divu povzdechnutí Andreje Babiše, že už chce mít Turka i Okamuru „z krku“ a nechce už o nich slyšet, protože média už dlouho „nic jiného nezajímá“.
Okamuru se opozici nepodařilo odvolat. Podpořilo ho všech 108 poslanců koalice
● Mimochodem, zvlášť aktivní byl při snahách o sestřelení Tomia Okamury předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který sám usiluje o křeslo místopředsedy dolní komory. Vzhledem k jeho „oblíbenosti“ ve vládním táboře byly už předtím jeho šance mizivé. Teď už by se daly parafrázovat slavnou hláškou z filmu Pelíšky: „Ale tady nám, jak se zdá, někdo přebývá. Co, Vítku? Ať počítám, jak počítám, jedna, dvě...“
● Opoziční občanští demokraté se mezitím chystají na svůj volební kongres, který začne už pozítří dopoledne v pražském hotelu Clarion. Vzhledem k atmosféře v partaji toužící po mírném pokroku v mezích zákona a odchodu možného předsednického kandidáta Martina Kuby ze strany to nejspíš bude selanka. Novým předsedou se stane bývalý mluvčí a dlouholetý místopředseda ODS Martin Kupka, který přesně něco takového nabízí. Jestli se alespoň naoko strhne nějaký souboj, tak o křesla místopředsedů. Vzhledem k nastavení občanských demokratů je ale víceméně jedno, jak to dopadne.
Čeká nás rebelie? Staří bílí muži o důvěře vládě i roli Motoristů v politice
● Mnohem zajímavější je, jak se občanští demokraté snaží někam uplacírovat svého končícího druhého muže Zbyňka Stanjuru, který byl z pozice lídra kandidátky v Moravskoslezském kraji vykroužkován mimo Sněmovnu. Zatímco představitelé vládní koalice proti Stanjurovi zvažují právní kroky včetně trestního stíhání kvůli „fixlování“ s rozpočtem, ODS ho chce navrhnout do správní rady VZP.
„Stanjura je nepochybně člověk, který o financování ví hodně. Myslím, že správní rada VZP je v první řadě finanční instituce, nikoli za každou cenu instituce zdravotní,“ vysvětlil to šéf poslanců ODS Marek Benda. O financování toho ví Stanjura skutečně dost. Zvlášť kterak některé výdaje podstřelit a příjmy nadhodnotit, aby to vycházelo podle jeho představ.