Za to, že Babiš vyřešil svůj střet zájmů, můžeme poděkovat Evropské unii

Vysvětlení číslo jedna je jasné. Babiš chce být předsedou vlády, chce být za každou cenu jedničkou v politice a chce to hned. Bez vyřešení Babišova střetu zájmů, tedy rozdělení jeho dvojrole majitele a faktického šéfa holdingu pobírajícího státní dotace a zároveň politika rozhodujícího o všeobecném nastavení budoucích dotací, to prostě nešlo. Prezident Petr Pavel totiž oznámil, že veřejné oznámení toho, jak vyřeší svůj střet zájmů, je podmínkou jmenování Babiše premiérem.
I bez toho by se nakonec možná Babiš šéfem vlády stal, ale byla by to cesta dlouhá a nejistá. Babiš přitom nyní dává přednost moci politické před řízením Agrofertu, a Agrofert řídil jak přímo, tak později zpovzdálí. Zřejmě k stáru změnil své preference.
Cesta k druhé nejlepší možnosti
Druhým vysvětlením, proč Babiš slibuje vyřešení svého střetu zájmů je to, že se bojí, že pokud to neudělá, jeho podniky přijdou o státní dotace a zakázky. Pro Agrofert by to byla miliardová rána. Babiš, jemuž záleží na penězích, tohle prostě nechce. Ne že by se bál českého zákona o střetu zájmů, tomu se spíš směje. Tvrdí navíc, že ho prostřednictvím tohoto zákona jen pronásledují jeho političtí nepřátelé a konec konců mohl by ho nakonec nechat svými poslanci změnit.
|
Babiš se vzdal, na Hradě slaví. Bouchat špunty ale můžeme úplně všichni
Pro Babiše jsou ovšem problémem evropská pravidla. Ta požadují, aby ten, kdo vlastní firmu nebo má jakýkoliv finanční prospěch z firmy, která pobírá evropské a tím vlastně i národní dotace a získává veřejné zakázky, neměl jakýkoliv vliv na rozhodování o dotacích. A aby případný finanční prospěch z takové firmy neměla ani jeho rodina. Přičemž rozhodováním o dotacích se myslí ne jen přímé rozhodování, ale i nastavování systému dotací či politik ovlivňujících takové dotace.
Babiš se tak musí vzdát, pokud chce být ve vládě, své firmy jako celku a dokonce ji i oddělit od své rodiny. Samozřejmě, nejlepší by byl její prodej. Ale tady je třeba přiznat, že by to bylo těžké. Kupců by nebylo moc a věděli by, že prodávající je v tísni, chce hrozně moc prodat a to by se odrazilo i v nižší ceně. Babiš tak zvolil – a doufejme, že to skutečně udělá a se všemi svými podniky – druhou nejlepší možnost. Pro sebe a hlavně pro náš stát. Díky Evropské unii.