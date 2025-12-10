Polistopadový úkaz jménem Andrej Babiš. Co stojí za tím, že ANO nikdy nepadá?

Nejprve důrazné varování: není vyloučeno, že tento text bude připomínat některé superlativy spojené se jménem Andrej Babiš. Proto kdo má oprávněnou obavu, že by mu při jeho čtení mohla prasknout cévka, nechť pro jistotu tento článek přeskočí.
|
Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš
Protože přes všechnu kontroverznost, nevypočitatelnost a politickou či ideovou nezařaditelnost Andreje Babiše je s jeho jménem spojena řada superlativů, které mu dnes mohou závidět i ty nejtěžší politické váhy posledních 35 let. Můžeme nad tím kroutit hlavou, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.
Dvanáct let o parník
Jak už bylo předesláno: Babiš se stal premiérem už potřetí, jako první politik od roku 1989. Dvě vlády měl Marián Čalfa, dvě Petr Pithart, po rozpadu federace pak dvě Václav Klaus a dvě Mirek Topolánek. A pomineme-li komunistické bezčasí (se šesti vládami Lubomíra Štrougala), pak nejbližší srovnání najdeme až u prvorepublikových legend Antonína Švehly, Jana Malypetra a Milana Hodži (všichni rovněž po třech vládách). Pravda, první Babišova vláda (2017–2018) trvala jen půl roku a nedočkala se důvěry Sněmovny, ale na to už se čítanky neptají.
A Babiš má v kapse i jiný trumf: jako jediný premiér v polistopadové éře zažije vládnutí s přestávkou, tedy návrat do Strakovky z opozice, což je hodně obtížná disciplína. Myslí si třeba někdo, že by se do čela vlády ještě někdy mohl vrátit Petr Fiala?
Další Babišovo „nej“: s ním v čele získalo „jeho“ ANO ve volbách nejvíc hlasů v éře samostatného Česka. Topolánkova ODS sice v roce 2006 triumfovala s 35,4 % hlasů (ANO mělo letos na podzim jen 34,5 %), v absolutních číslech ale tehdy ODS brala 1 892 475 hlasů, zatímco ANO letos 1 940 507. A to si tehdy konkurovalo jen pět parlamentních stran, zatímco dnes osm, respektive se všemi přilepenými trpaslíky fakticky 13.
A ještě alespoň jeden superlativ, na němž ty předchozí vlastně stojí: Babišovo ANO má nejtrvalejší a nejstálejší voličskou podporu – kam se na něj historicky hrabou ODS i ČSSD. Hnutí vzniklo roku 2012, v říjnu 2013 sice ještě v parlamentních volbách na vítěznou ČSSD ztratilo necelé dva procentní body, už v listopadu téhož roku se ale ujalo vedení ve volebních preferencích.
A první místo už od té doby nikdy nepustilo, nezřídka dokonce druhou stranu v pořadí předhánělo i více než trojnásobně. Tedy dominantní pozice v české politice už více než 12 let, ať už bylo ANO ve vládě, anebo v opozici. Což je úkaz i celosvětově velmi ojedinělý.
|
S premiérem Babišem do Bruselu? Jmenování byl jen rituál, praxe se ukáže do týdne
A taková politická dominance se samozřejmě promítala i do výsledků voleb. Dokud se strany proti hnutí ANO nezačaly pragmaticky spojovat, vyhrávalo až s trojnásobným rozdílem (2017 – ANO 29,6 %, druhá ODS 11,3 %). A i po spojení stran do protibabišovských koalic ANO v roce 2021 prohrálo jen o půl procenta, o necelých 36 tisíc hlasů – a na počet mandátů dokonce zase vyhrálo.
Od pozice neoddiskutovatelně nejúspěšnějšího politika celé polistopadové éry dělí Babiše vlastně jen jeho neúspěch v prezidentské volbě 2023, kterou ovšem prohrál největším rozdílem z dosavadních trojích přímých voleb (o téměř 960 tisíc hlasů).
Poslední mise
Všechny ty Babišovy superlativy jsou přitom jeden velký paradox – vždyť nikdo ještě tolik nerozděloval českou společnost jako právě on! Ani Klaus nebo Zeman – i když je pravda, že v jejich éře ještě tolik nefrčelo bojiště jménem sociální sítě.
|
Gratulace, ale i obavy. Babišova vláda bude kulhat na všechny nohy, říká Kupka
Proč právě on, rodák z Bratislavy, který se nikdy pořádně nenaučil česky? Muž s nejasnou a problematickou minulostí, proslulý tvrdými obchodními praktikami a balancováním na hraně zákona i na hraně pravdy a lži. Byznysmen roky tahaný po policii a soudech kvůli minimálně neeticky čerpané dotaci na Čapí hnízdo. Politik s neopakovatelným a nepředvídatelným stylem.
Chaot, který se špatně ovládá, opakovaně chybující v personálních rozhodnutích. Žádný velký vizionář, stylem řízení spíše mikromanažer a vášnivý čtenář průzkumů veřejného mínění. A vyznavač vůdcovského principu, který se pro jeho ANO změní v jámu lvovou, až on sám jednou skončí. Co všechno musí ležet na druhé misce vah, aby tu problematickou tak dlouho převažovala, je snad téma na tlustou sociologickou studii.
Andrej Babiš před 13 lety přinesl do Česka nový fenomén, multimiliardář v politice, s nímž se česká politika dýchavičně vyrovnává dodnes. Teď, ve svých 71 letech, startuje možná svoji poslední státnickou misi.
|
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
Jeho minulá vláda (2018–2021) po slibných začátcích končila rozpačitě, v covidovém chaosu a s obrovskými deficity. A Babiš má dnes tisíc dobrých důvodů poučit se z chyb, snad i přidat na razanci a dobojovat některé bitvy. Protože už nehraje o nic méně, než je jeho definitivní zápis do čítanek.