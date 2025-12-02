O střetu zájmů a jiné zvířeně. Co by měl Babiš říct veřejnosti, než se stane premiérem

Tento zákon z roku 2006 je po novele Lex Babiš z roku 2016 napsán tak, že pokud ho bude Babiš a státní orgány dodržovat, nemůže dojít k tomu, že by Babiš svého postavení využíval ve prospěch svého impéria. První, co je třeba si uvědomit, je, že zákon neříká, že člen vlády nesmí být ve střetu zájmů, naopak, výslovně s tím v článku § 3 počítá, ale ukládá mu zásady, jak v tom případě má postupovat.
(1) Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
(2) Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.
A následuje konkrétní a docela vyčerpávající výčet toho, co všechno nesmí dělat.
(3) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že
a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,
b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo
c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.
Akcionář není podnikatel
V § 4, odstavci (1), který byl i v původním znění z roku 2006, jsou omezení kladená mimo jiné na členy vlády. Člen vlády nesmí podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, být členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká, nebo být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář. Jedině tyto činnosti musí člen vlády ukončit bez zbytečného odkladu poté, co začali vykonávat svou funkci, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce.
Nic z toho se Babiše netýká, ani zákaz podnikání, protože Babiš ovládá své impérium prostřednictvím holdingu Agrofert, jehož je jediným akcionářem, a akcionáři nejsou podle našeho Občanského zákoníku i zdravého rozumu podnikateli. Na tom se shodují i právníci.
A pak následuje Lex Babiš, paragrafy 4a-4c. Paragraf 4a zakazuje členům vlády vlastnit média, což se Babiše od února 2024 netýká. Paragraf 4b se týká veřejných zakázek a zakazuje obchodním společnostem, ve které člen vlády vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se ucházet o veřejné zakázky a jejich zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Věc je tedy jasná, pokud bude Babiš i nadále vlastnit Agrofert, jím ovládané společnosti žádnou veřejnou zakázku nedostanou.
§ 4c cituji pro jistotu celý.
Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
Věc je i v tomto případě jasná u dotací z národních prostředků, u nich poskytovatelé dotací je Babišovým firmám poskytnout nesmí. Jiná věc jsou tzv. přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky EU (SZPEU), jejichž poskytování probíhá podle pravidel SZPEU a které představují dominantní část zemědělských dotací podniků Agrofertu. O ně jistě Babiš nechce přijít. Na této stránce Evropské komise jsou podrobně popsány podmínky způsobilosti pro poskytnutí přímých plateb. Podle mého názoru a zdravého rozumu na tyto dotace se § 4c nevztahuje.
Žádný protiprávní stav vzniknout nemusí
Podle mého názoru by měl Babiš veřejně prohlásit, že svým jmenováním premiérem žádný protiprávní stav vzniknout nemůže, protože bude striktně dodržovat ustanovení našeho zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů a k žádnému zvýhodnění jeho podniků dojít nemůže. A že si také uvědomuje, že společnosti holdingu Agrofert se nebudou moci ucházet o veřejné zakázky a nebudou jim moci být poskytnuty ani dotace podle článku 4c tohoto zákona. Pokud jde o zmíněné přímé platby zemědělcům v rámci SZPEU, měl by slíbit, že si v této záležitosti jako premiér vyžádá stanovisko Evropské komise a bude se jím řídit.
Domnívám se, že pokud by Babiš vystoupil s takto formulovaným veřejným prohlášením, prezident Pavel by neměl důvod ho premiérem nejmenovat. Samozřejmě se okamžitě objeví spousta námitek, že tohle střet zájmů neřeší, protože Babiš zákon dodržovat nebude a nebudou ho dodržovat ani zadavatelé veřejných zakázek a poskytovatelé dotací. Pokud bychom ovšem předpokládali, že politikové a státní orgány nebudou porušovat zákony, nemůže náš stát fungovat.