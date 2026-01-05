Jak dlouho chce Babiš trpět Okamuru? Dokud nezíská imunitu, možná déle, také podle alibi

K novoročnímu projevu Tomia Okamury, který již stačil vyvolat naprosto zbytečnou diplomatickou roztržku s Ukrajinou, se přidal místopředseda SPD Radim Fiala, když v neděli tvrdil, že za výbuch muničního skladu ve Vrběticích nemohou Rusové, prý to není prokázáno. Fiala také zpochybňoval legitimitu ukrajinského prezidenta Zelenského.
Oba pánové vyvolali pochopitelnou bouři nesouhlasu mezi politiky, v médiích i u široké veřejnosti. Opozice žádá, aby se sněmovna od Okamurových výroků distancovala, a pokusí se jej odvolat z funkce šéfa sněmovny. Hnutí ANO se chová jako by se nic nestalo, přesvědčuje nás ústy svých představitelů, že předseda i místopředseda SPD mluví ke svým voličům.
Hysterik, jenž táhne vládu dolů. Jak Okamura škodí vládnímu ratingu
Hloupé a nesmyslné provokace
To je nepochybně pravda, nicméně podobné hloupé a nesmyslné provokace slyší i nevoliči SPD, kterých je v tomto národě drtivá většina. Lze říci, že i mezi voliči ANO či Motoristů je nemálo těch, kterým podobné žvásty vadí, dráždí je a nemají z nich radost. Většinu voličů podobná vystoupení štvou, protože jsou to zhusta nepodložená tvrzení neodpovídající realitě.
Vláda ještě nemá důvěru a už ji její exponenti z SPD potápějí. Zlatí Piráti, řekne si leckdo, v minulé sněmovně měli jen čtyři poslance, zato mraky funkcionářů. Nevypadalo to sice dobře, ale když se uměli chovat slušně, vlastně o nich nikdo nepřemýšlel a tedy ani nikoho moc nedráždili.
Vedení SPD se zoufale snaží zamaskovat fakt, že žádný z předvolebních programových bodů neprosadilo a že vláda půjde přímo proti záměrům pana Okamury. O vystupováni z EU či NATO nemůže být řeč. Aby tyto skutečnosti šéfovstvo SPD zamaskovalo, uchyluje se k slovním provokacím majícím za úkol uchlácholit důvěřivé voliče. O tom, jestli to zabere, lze jen spekulovat, jisté je, že podobné scénky se budou opakovat.
Dostane i Okamura zákaz se vyjadřovat? Řeči o Ukrajině jako „Zelenského juntě“ jsou mimo
Většinu občanstva to rozčiluje už po pár dnech. A jestli to potrvá pár měsíců, lze věřit, že až se oteplí, Okamura s Babišem mohou mít plnou Letenskou pláň protestujících občanů. Možná Babiš tímhle svým počínáním zachraňuje Miliony chvilek pro demokracii, které poslední dobou umírají na nezájem. Ale věřit tomu nemusíte.
Opozici to může být pohodlné
Z toho co víme, lze odvodit, že Andrej Babiš a Tomio Okamura se domluvili, že ve sněmovně se vzájemně podpoří v tom, aby je dolní parlamentní komora nevydala k trestnímu stíhání. Tímto hlasováním si na příští čtyři roky oba zajistí imunitu. Pak ovšem nastane otázka, zda má po celé zbývající volební období premiér povinnost žehlit výroky představitelů SPD, předstírat, že mu to nevadí, a být současně terčem pochopitelné kritiky opozice. Chce to takhle Babiš mít celé čtyři roky?
Velkou roli může sehrát nynější opozice. Po stranických sjezdech se leckde vymění vedení a to může vzít předvolební řeči o tom, že jim jde o republiku a demokracii, vážně – a mohou se s Babišem nějak domluvit. To by, mimo jiné, mohlo znamenat odstranění SPD z vlády a například menšinovou vládu ANO s Motoristy. Možností je samozřejmě mnohem víc, a pokud by nyní někdo z opozičního tábora nabízel nějaké hlasy, jistojistě by měl nějaké požadavky, z nichž voliči mohli soudit, do jaké míry „jde o republiku“ a do jaké míry jen o posty.
Novoroční rozeštvávání zafungovalo, pánové Hřib a Okamura mohou být spokojení
Každopádně plané moralizování à la Petr Fiala a Vít Rakušan dává Babišovi alibi pro vládu s Okamurou. Vždyť mu nic jiného nezbývá, protože jiná většina není možná. Dokud Babiš má jen jedinou možnost vládnutí, budou nechutnosti SPD pokračovat. Podstatná většina voličů to sice nepodporuje, ale opozici to může být pohodlné, nad Okamurou a spol. se mohou bez námahy pohoršovat, ráno, v poledne i večer.