Střet Pavel vs. Babiš stále v nedohlednu. Prezident vyplní volný čas konzultacemi s kandidáty

Andrej Babiš přinesl dnes prezidentovi jména ministrů s přesvědčením, že motoristická rošáda mezi Filipem Turkem a Petrem Macinkou prezidenta uspokojí. Jenže Petr Pavel nechce pana Turka v čele žádného z ministerstev, šéf ANO tedy musí s Motoristy znovu konzultovat.
Ani rošáda nepomohla. Prezident nechce Turka ve vládě, oznámil Babiš
Přestože Andrej Babiš usilovně opakuje, že prezident Pavel má problém s Filipem Turkem, ve skutečnosti je připraven prezidentovi vyhovět a pokusí se vyjednat s Petrem Macinkou jiné jméno. Tedy po babišovsku řečeno - prezident má problém, ale pracovat musí Andrej Babiš.
K nominacím ministrů se dá těžko něco nového poznamenat, protože jsme ta jména mnohokrát slyšeli a dotyční byli médii důkladně propíráni. Jeden by pouze jedovatě poznamenal, že zbytečné ministerstvo sportu a prevence pro Borise Šťastného je avízem toho, jak důslední budou Motoristé v redukci zbytečných úřadů a šetření na provozu státu.
Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka
Babiš na tahu
Největší překážkou vzniku vlády stále zůstává střet zájmů Andreje Babiše. Ten sice opakovaně ujišťuje veřejnost o tom, že vyhoví prezidentovu požadavku a veřejně vysvětlí, jak bude své majetkové poměry řešit. Nicméně ani v úterý večer, ani ve středu odpoledne nebyl schopen novinářům upřesnit, kdy tak učiní. Říká, že neví a zároveň operuje s termínem jmenování vlády v polovině prosince. To by ovšem musel počítat s tím, že do té doby oznámí svůj postup. Jenže k tomuto slibu není šéf ANO ochoten. To je hodně zvláštní.
Je tedy možné, že se bude čekat jen na Babiše, případně na Motoristy, kteří budou usilovně hledat náhradu za skoroministra Turka. Avšak ani spor o jednu hlavu resortu by neměl vznik vlády zdržet, jeden neobsazený resort totiž nebrání jmenování premiéra, nevyřešený střet zájmů jistojistě. Alespoň podle toho, co prezident doposud řekl.
Vysoká hra o precedent. Musí se Pavel „zaseknout“ a doufat, že Babiš couvne?
Nová vláda se rodí nikoli bez komplikací a zádrhelů, ale relativně svižně a lze čekat, že na personálních nominacích se koaliční strany s prezidentem nakonec shodnou. Andrej Babiš by si měl dobře rozmyslet, kdy chce svůj problém se střetem zájmů rozseknout. Spíš dřív než později to totiž může začít voličům připadat, že vznik vlády Andreje Babiše nejvíc zdržuje nějaký Babiš.