Babiše čeká největší zkouška kariéry. Hrozí rozštěpení EU a on se musí rozhodnout, kam se přidá

Příští týden se lídři členských zemí sejdou na jednání, které už teď připomíná krizové summity z doby pádu eurozóny. Oficiálně je svoláno na dva dny, ale všichni vědí, že se může protáhnout až do neděle a klidně i déle.
Tentokrát je sázka ještě vyšší, než když se všichni hrozili rozpadu eurozóny. Jde o to, zda Ukrajina přežije, zda Unie dokáže postupovat jednotně, a zda maďarský premiér Viktor Orbán, slovenský předseda vlády Robert Fico a další nezačnou evropskou politiku blokovat tak zásadně, že EU uvízne v paralýze a nakonec se začne rozdělovat.
Mocenský střet
Jednání se formálně týká pomoci Kyjevu. Tentokrát však nejde o běžné hádky o pomoc Ukrajině či sankce, kde Orbán vždycky nakonec výměnou za jiné výhody ustoupil. Unie chce Ukrajině poskytnout dlouhodobý finanční balík, krytý zmrazenými ruskými aktivy. Pokud by je nakonec nešlo použít (byť podle toho, co se navrhuje, je taková pravděpodobnost velmi malá, leč ne nenulová), dluh zaplatí členské státy. Ano, i Česko, a to zhruba 90 miliard korun.
Navíc se o celém balíku bude hlasovat většinově, což znamená, že státy postupně ztrácejí možnost vetovat některá rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky. To je pro řadu vlád, včetně té české, těžko stravitelné. Zejména když jsou v nich politici, kteří dosud vysvětlovali svým voličům, že národní suverenita je jim nade vše.
Do toho ještě vstupuje americký prezident Donald Trump, který si na ruská aktiva brousí zuby a chce je použít v rámci svého mírového plánu především ve prospěch Spojených států. Pokud je použije Evropa, vznikne další napětí ve vztazích s Washingtonem. Tohle není účetní operace, to je mocenský střet.
I z pohledu Ukrajiny. Tento balík pomoci je pro Kyjev životně důležitý. Zajistil by mu fungování na dva roky, mohl by tedy dál čelit ruské agresi a nemusel by přistupovat na podmínky Trumpova mírového plánu sepsaného v Moskvě. V opačném případě se, když se nenajde jiný zdroj financí, může Ukrajina finančně zhroutit či přejít na řízenou ekonomiku.
Už nebude kam uhnout
Evropské státy jsou rozpolcené. Většina je připravena balík podpořit, i když to znamená vyšší finanční riziko, politické náklady i otevřený konflikt s Trumpem. Menšina, vedená Orbánem a Ficem, je zásadně proti a bude pak zřejmě blokovat další unijní politiky. Jádro Unie se naopak bude snažit takové státy obcházet.
A tady přichází chvíle Andreje Babiše. Premiéra, který si dlouhodobě buduje protiunijní a nacionalistickou image, ale zároveň nechce skončit po boku Orbána a Fica, a který doma vypráví o míru na Ukrajině, ale ignoruje, že bez evropské podpory bude ten „mír“ jen jiným slovem pro ruské vítězství. Muže, který se snaží zalíbit všem a přitom se vyhnout odpovědnosti.
Jenže v Bruselu už nebude kam uhýbat. Babiš bude muset říct, zda patří k těm, kteří chtějí pomoci Kyjevu a snaží se – byť často se skřípěním zubů a někdy ne příliš dobrými prostředky - o jednotnější Evropu, nebo na druhé straně, která se stále více ukazuje jako proruská. Je to pro Babiše největší zkouška v jeho kariéře, která zároveň může rozhodnout o tom, kde bude stát Česká republika v Evropě příštích letech.