Babiš mluvil na kongresu konzervativců jako Vance. Zabere to i na české voliče?

Kdo chce ale poznat, co si teď Babiš o EU opravdu myslí, co o ní říká otevřeně a nahlas, mohl se to dozvědět ve čtvrtek. To Babiš patřil k hlavním řečníkům na Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) v Budapešti. Ocitl se mezi politiky ze zemí europarlamentního klubu Patrioti pro Evropu (Babiš, Fico, Orbán, Kickl coby lídr rakouských Svobodných), jejich kolegy z USA i Alicí Weidelovou coby šéfkou Alternativy pro Německo (AfD).

Ocitl se v prostředí, které německá agentura DPA označila za „sraz pravicových populistů“ či „přátel Ruska“. V prostředí, nad nímž si progresivisté – a asi i Petr Fiala – rádi odplivnou. Ale pozor. To, co tam Babiš říkal, stojí za povšimnutí.

Byl-li ten projev něčím inspirován, ani ne tolik Donaldem Trumpem, jeho kšiltovkou či slovy typu „skvělý“ či „úžasný“. Jeho řeč spíš mohla evokovat Trumpova viceprezidenta Vance, když vystoupil na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Ten, kdo ji připravil (sám Babiš to zřejmě nebyl), věděl, co dělá.

Když populisté chtějí rozmanitost

Babiš nemluvil tak jako třeba Orbán. I ten vycházel z USA, z toho, že „zachráněný americký sen se může vrátit“, ale „Evropě ho ukradl Brusel“. Nebo sdělil, že „toto není integrace, toto je organizovaná výměna obyvatelstva“. To už fakt zavání konspiračními teoriemi ve stylu, že nějaká parta spiklenců (Soros, Bilderberg) rozjela vlnu masové ilegální migrace do Evropy. Leckdo si mohl říci: má to ten vzdělaný Orbán zapotřebí?

Ve srovnání s ním mluvil Babiš racionálně a vlastně jako loajální Evropan. „Současné elity se obrátily proti vlastním lidem, proti voličům, proti základům, jež dělaly Evropu velikou,“ řekl Babiš. Jak z toho ven? Ne zničením EU, ale renesancí Evropy a hlavně úctou k rozmanitosti.

To je racionální a chytré. Obrátit proti progresivistickému soupeři jeho vlastní zbraň. Ukázat, že rozmanitost (diverzita), kterou progresivisté tak šermují skrze barvu pleti, migraci, pohlaví, sexuální orientaci a kdo ví co ještě, se má uplatňovat i skrze rozmanitost názorů, postojů a idejí. Ukázat, že do demokratického i unijního spektra patří právo vychovávat děti bez vnucované doktríny či právo se vyjadřovat beze strachu z trestu za „nesprávné“ názory. A tak dále.

Bojíte se vlastních voličů?

Kde už jsme něco takového slyšeli? Ano, 14. února na bezpečnostní konferenci v Mnichově, když se mikrofonu chopil J. D. Vance a publikum strnulo.

„Hrozbou, která mi vůči Evropě dělá největší starost,“ řekl Vance, „není Rusko. Není to Čína ani jiný vnější aktér. Je to hrozba zevnitř. Ústup Evropy od některých nejzákladnějších hodnot.“ Nebo. „Nezískáte bezpečnost, bojíte-li se hlasů či názorů sdílených vašimi vlastními lidmi. Kandidujete-li ve strachu ze svých vlastních voličů, Amerika pro vás nemůže udělat nic.“

Andrej Babiš v Budapešti mimo jiné řekl: „Současná Evropská unie je technokracie bez duše. Musíme si vzít Evropu zpátky.“ Nebo: „Demokratický nesouhlas je označován za populismus. Poslouchejte, nebo budete potrestáni či izolováni.“

Společné uvažování z toho čiší, že. Jistěže se takové uvažování nemusí líbit každému. Jistěže neodpovídá představám o Evropské unii, jaké u nás sdílejí desítky procent voličů. Ale nemělo by se to paušálně smést novinovým titulkem (z dílny ČTK) Babiš či Fico na konzervativním srazu v Maďarsku kritizovali EU.

Kdo nechce „vedoucí úlohu progresivismu“

Ano, Babiš, zůstaneme-li u něho, pronesl kritiku. Pro někoho sžíravou, pro někoho chybnou, pro někoho odpovídající jeho postojům a zkušenostem. Ale při tom všem neodmítá EU jako takovou, jako základ evropské integrace. Kritizuje pouze ideový směr, který už léta ve vedení EU převládá.

Poukazuje-li při tom na rozmanitost, de facto říká, že tento směr nemusí být – neměl by být – všemocný, nezměnitelný a nevystřídatelný. Protože jinak by se EU definitivně propracovala k něčemu, co by šlo nazvat „vedoucí úlohou progresivismu“. A toto – přesněji řečeno ústavně zakotvený článek o „vedoucí úloze KSČ“ – pamatuje u nás každý, komu je více než, řekněme, 50 let.

Bude zajímavé sledovat, jak se toto téma prosadí v české volební kampani. Tedy ve vysloveně barikádovém stylu, který velí nadšeně tleskat, nebo zarputile odmítat.