Padouch, nebo hrdina? Babišovo bratislavské očištění aneb Vlk se nažral a koza zůstala celá

Na situaci v Česku to ale mnoho nemění. Kdo měl Babiše za arcilotra, je utvrzen, kdo měl pocit, že šéfovi ANO bylo ukřivděno, může cítit satisfakci.

Pamětníci si jistě připomenou normalizační Československo, kde takzvané podniky zahraničního obchodu byly prolezlé spolupracovníky ať už StB či rozvědky, vlastně spolupráce s bezpečnostními složkami byla v tomhle zaměstnání podmínkou vycestování. Patrně existovaly výjimky, ale těch bylo pár. Andrej Babiš byl dlouholetý pracovníkem „pézetky“ v zahraničí, je zrovna on tou výjimkou?

Soudní obstrukce

Málokdo pochybuje o tom, že smír byl dílem jisté vzájemné náklonnosti současné bratislavské vlády a šéfa hnutí ANO. Ovšem ani Slovensko, jakkoli se na ně z Prahy pohlíží shora, není žádný Banánistán a ke smíru musel existovat relevantní důvod. Důvodem jsou soudní obstrukce.

Andrej Babiš se soudil od roku 2012 se slovenským Ústavem paměti národa o to, zda jej StB evidovala oprávněně. Takových soudů proběhly do té doby na Slovensku stovky. Český politik nejprve získal dva rozsudky ve svůj prospěch, u krajského a nejvyššího soudu, ovšem v roce 2017 slovenský Ústavní soud oba verdikty zrušil a konstatoval, v rozporu s mnohaletou praxí, že Ústav paměti národa není tou správnou institucí, kterou měl Babiš žalovat. Dva další rozsudky byly výsměchem nejen Babišovi, ale též právu, protože slovenské soudy se odmítaly žalobou vůbec zabývat (za potlesku českých babišožroutů).

Slovenský Ústavní soud na konci roku 2019 dal Babišovi za pravdu a konstatoval, že mu slovenské soudy „odepřely spravedlnost“, když mu neřekly, na koho se má s žalobou obrátit. Český expremiér následně žaloval Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva. Součástí dohody mezi Babišem a Slovenskem je i slib, že český politik nebude po Slovensku žádat žádnou náhradu škody a stáhne svou žalobu u soudu pro lidská práva. Pro pořádek je nutné dodat, že dohodu na Slovensku schválil též soud.

Účelový hon na estébáky

Proč Babiš na dohodu přistoupil? Protože se mu to hodí víc, než se donekonečna soudit s nejistým výsledkem, má v ruce papír, který možná leckoho přesvědčí a on sám se jím bude moci zaštiťovat. Ve volbách příští rok už kauza spolupráce s StB, podobně jako Čapí hnízdo, nehraje prakticky žádnou roli. Voliči jsou v tomto jasně rozděleni na dva tábory, pokud je to vůbec zajímá.

Mohl by slovenský „papír“ AB pomoci v případě, že současná vládní koalice vyrobí novelu lustračního zákona, která by zakazovala spolupracovníkům StB vykonávat funkci premiéra? Ano, proto také koaliční politici hýří odsuzujícími prohlášeními, kdyby to bylo irelevantní, jak prohlašují, pak celá věc nestojí za rozčilení.

Otázka je, zda se k takovému kroku koalice vůbec odhodlá, už nyní je jasné, že podstatnou část zákonů, které slibovala, nestihne ve sněmovně prosadit. Navíc by si patrně polepšila jen u svých skalních voličů, kteří ji ale beztak nikam neutečou. Ostatním by mohla vadit účelovost honu na estébáky po desítkách let, zvláště když tatáž koalice protlačila na post prezidenta pracovníka (nikoli spolupracovníka) komunistické vojenské rozvědky.

Andrej Babiš a Petr Pavel jsou, troufám si říci, posledními exempláři svého druhu, které se budou ve své politické kariéře stále potýkat s minulostí. Ostatně je pětatřicet let po revoluci a většině politiků s nějakou perspektivou je dána milost pozdního narození.