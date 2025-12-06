Proč to trvalo tak dlouho, pane Babiši? A máme čekat pokračování?

Zároveň si neodpustil doplnit, že to pro něj nebylo snadné, poté co skoro půl života firmu budoval (jedno oko nezůstalo suché).
V reálu tak dojde k převedení Agrofertu do tzv. blind trustu – slepého svěřenského fondu, v němž bude nezávislý správce pod kontrolou nezávislého protektora. Tolik tedy naplnění litery zákona v kontextu požadavku prezidenta Petra Pavla, aby mohl Babiše jmenovat premiérem. Na což hlava státu reagovala určením data, kdy se tak stane (9. prosince).
Konečně tedy známe tajemstvím dlouho obestíraný recept, jak Babiš vyřeší střet zájmů. Nakonec to nebylo až tak šalamounské řešení, jak někteří škarohlídi předvídali (včetně autora těchto řádek, přiznávám sebekriticky).
Zároveň si člověk říká, proč to tak dlouho trvalo – od voleb už jsou to dva měsíce. Navíc vzhledem k tomu, že detaily o slepém svěřenském fondu se zatím stejně veřejnost nedozvěděla, mohl Babiš zamáčknout slzu již před měsícem a začít řídit tuto zemi.
Otazníky nad dalšími byznysy
Jistě lze namítnout, že celá problematika převodu 200miliardového Agrofertu (tedy podle tržeb) není jednoduchá a obnáší celou řadu právnických detailů, které je potřeba vyřešit. Nicméně oproti tomu by se dalo též říct, že když už někdo řídí takový kolos „bezmála půl života“, musí ho řídit s nějakým minimálně střednědobým výhledem a nějakou dlouhodobější strategií (nemluvě o zkušenosti s řízením státu, které se – byť se to často nezdá – také plánuje a řeší v delším časovém horizontu, tedy alespoň v některých jeho záležitostech).
A zákon o střetu zájmů zde máme od roku 2006, resp. v tzv. variantě Lex Babiš od roku 2016. Sice hrozba dostání se do přímého konfliktu s tímto zákonem nastala až po letošních volbách, ale myslet a plánovat řešení se dalo už dávno.
V každém případě tedy budeme mít v úterý dopoledne staronového premiéra, který se může začít (i v souladu se zákonem) věnovat řízení státu. A o jehož roli rozhodli voliči, jak neopomenul ve svém prohlášení Babiš zdůraznit.
Otázkou je, zdali případný střet zájmů nehrozí i u dalších Babišových byznysů, jež nejsou součástí Agrofertu. Tedy firmy SynBiol nebo fond Hartenberg, o nichž ve veřejném prohlášení nebyla ani zmínka (ale ani nebyly v požadavku prezidenta Pavla). Uvidíme tedy, zdali nás nečeká ještě další díly této telenovely o střetu zájmů…