Nic než potměšilosti. Mimořádně k Macinkově pravdě, žalobnictví a právnímu paskvilnictví

Thomas Kulidakis
Úhel pohledu
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Poslanci se rozhodli obohatit ve čtvrtek občany i sebe dvěma mimořádnými schůzemi. První svolala opozice k údajnému střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše a dotacím z EU. Druhou vládní většina coby čtvrtý pokus protlačit druhým čtením novelu stavebního zákona ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové.
Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na snímku Zdeněk Hřib a Petr Macinka (11. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mimořádná schůze Sněmovny. (11. června 2026)
Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Macinka (Motoristi). (5....
Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...
Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...
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Podstata první schůze byla zřejmá, nic se za ty roky tematicky nezměnilo. Není se co divit, že Andrej Babiš raději otevíral stavbu nového chirurgického pavilonu v Plzni. Zákon o střetu zájmů si bývalá vláda ještě coby opozice v předminulém volebním období prosadila, aby si nyní stěžovala, že není úplně funkční. Ať kdokoliv volí kohokoliv, nebo i klidně nevolí, je třeba věcně říci následující.

Základem právního systému zjednodušeně je, že právo má platit pro všechny stejně, bez rozdílu. Občané (právu podřízení) musí smyslu právní normy rozumět, vědět, co je zakázáno, a tudíž být obecně v porozumění. Zákon formálně správně schválený, tedy legální, nemusí být ještě legitimní, tedy odpovídající morálce a normám. Vice versa legitimní nemusí být legální, neboť zákon je tvořen člověkem a reflektuje určité zájmy.

Je podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Z toho vyplývá, že zavádět zákony kvůli jedné osobě nebo jedné firmě, je paskvil. Nejen proto, co se stane se zákonem, když daná osoba či firma nebude, ale také proto, že příště se může komukoli z nás stát, že bude zákon přijat ve vztahu pouze k němu nebo jeho firmě. Kromě toho, že je lex Babiš z podstaty svou účelovostí nesmysl, máme tu i další problémy nasbírané minulou vládou.

Bonzáctví do Bruselu

Například celá země věděla, že inflace je a bude vysoká, tudíž penzisté legitimně očekávali valorizace. Ty jim vláda snížila, aby jí to Ústavní soud posvětil, protože prý hospodářská škoda. Což je narušení legitimního očekávání a platnosti práva.

Nebo Lex Ukrajina 7 zavedl, že si v naší zemi může po splnění náročných podmínek požádat o občanství každý, jen ne ten, kdo se narodil třeba ještě v Sovětském svazu a nyní je držitelem ruského občanství. Což je narušení principu rovnosti, klasická diskriminace. Správné je, že zákony a nařízení platí pro všechny stejně, bez rozdílu původu, vyznání, barvy kůže apod.

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V tomto případě tedy platí, že legitimní zákon má stanovovat, že buď si u nás při splnění podmínek může zažádat o občanství každý, nebo nikdo. Pokud někdo nechce plout ve vodách teorie legitimity a empatie, nabízí se praktický příklad. Nikdo neví, jestli budou příště na řadě například Italové, Poláci, Japonci, Korejci, Američané, či ti, kteří nosí, nebo nenosí brýle, mají, či nemají vlasy, apod.

V průběhu opozičního defilé překvapil poslanec ODS Ivan Adamec, který si od pultíku v průběhu schůze ke stavebnímu zákonu stěžoval na udavačství do Bruselu (ke střetu zájmů mohli vystoupit jen poslanci s přednostními právy). Jeho nelibost je ne náhodou podobná vládním poslancům, kterým vadí totéž.

Naopak, kdo je hrdý na stěžování si (lidově řečeno bonzáctví) do Bruselu, jsou Piráti. Pyšně připomněli, kolikrát už udali a slíbili, že plánovanou novelu o střetu zájmů s vlastním komentářem pošlou moudrému unijnímu oku také. Jde v ní o to, že už by střet zájmů řešil všechny politiky až na obecní úroveň (zastupitelé). Z veřejných zakázek a z dotací by byli vyloučeni ti, kteří vedou úřad, který na ně má vliv. Což dává smysl, je to obecné a široce platné, srozumitelné.

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Připomíná to trošku dění ve škole. Pokud bychom chtěli použít tuto metaforu, bylo by zde dítě, kterému se nelíbí drahé pouzdro jiného dítěte. Toho se už však vzdalo a šlo si stěžovat až na ministerstvo nebo školní inspekci, že je vše třeba prošetřit. Neustálé udávání vlastní země do Bruselu je obecně nepravost, dokazující jen vlastní neschopnost uspět ve volbách, vyrovnat se s politickou konkurencí a stanovovat pravidla po svém.

Posedlost Babišem není program

Vzhledem k tomu, co Piráti předvedli v minulosti, když byli připuštěni k moci, nejspíše jim ještě nějakou dobu nic jiného než potměšilosti nezbyde. Mimochodem, v odporu k jejich aktuální politické praxi stojí šiky vládní i část opozičních (vzpomeňme kritiku vystupování – nejen – Zdeňka Hřiba ze strany lidovců a ODS), s výjimkou hnutí STAN, které s chutí udává do Bruselu také. Čekáme, kdy se přidá TOP 09 – pokud už tak učinila a já na její případné udávání zapomněl, coby autor se tímto omlouvám.

Pro zhodnocení celého dění byla příznačná řeč ministra zahraničí Petra Macinky, který sice vždy nevolí voňavá slůvka, ale nad jeho ironií se neškodí zamyslet. Ať s ním někdo sympatizuje či nikoliv, důležité je, co je řečeno, a ne kdo to říká.

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Faktem zůstává, že posedlost Babišem a udávání vlastní země není program. Je to ovšem expertiza svého druhu. Dodejme, že je dobře, že prošla alespoň novela stavebního zákona. Už brzy tak snad budeme moci posoudit, jestli nový zákon dopadne lépe než snaha vlády minulé. Bylo zajímavé, že napříč stranami byl s novelou velký souhlas.

S výjimkou Pirátů majících máslo na hlavě kvůli svému neúspěchu ve vládě minulé. Je zaznamenáníhodné, že pirátskou katastrofu při digitalizaci stavebního řízení připomněl lidovec a bývalý ministr zemědělství Marek Výborný.

Suma sumárum, Sněmovna pořád funguje, debatuje se. To je dobře. A do parlamentních prázdnin se alespoň něco přijalo. Takže hurá, směřujeme k létu.

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Nic než potměšilosti. Mimořádně k Macinkově pravdě, žalobnictví a právnímu paskvilnictví

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